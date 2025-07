Katar bewirbt sich um Olympia 2036 - Konkurrenz für Deutschland

Katar bewirbt sich beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) mit der Hauptstadt Doha um die Olympischen Sommerspiele 2036, wie die Behörden des Golfstaates am Dienstag mitteilten. Die offizielle Bewerbung stelle "einen neuen Meilenstein in Katars Weg dar", sagte Katars Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in einer Erklärung.