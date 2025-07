Weltmeisterschaft in Riad: Kauft Saudi-Arabien den Esport?

70 Millionen Dollar Preisgeld, Weltstars wie Cristiano Ronaldo und Magnus Carlsen als Botschafter, US-Rapper Post Malone bei der Eröffnungsfeier: Das ist der Esports World Cup (EWC) in Riad, das größte Gaming-Event der Welt. Über sieben Wochen treten hier mehr als 2.000 Spieler in 25 Titeln gegeneinander an - von EA FC bis Counter-Strike.

Saudi-Arabien will Abhängigkeit vom Öl verringern

Mit dieser Macht will Saudi-Arabien sein internationales Image aufpolieren, insbesondere im Westen. "Sportswashing" also ähnlich der Fußball-WM 2022 in Katar - das Bestreben, über Sport und Entertainment politische Akzeptanz zu gewinnen.

Rettungsring für die Gaming-Branche

Werte im Widerspruch

Im Alltag der Menschen in Riad bleibt der Esports World Cup trotz groß angelegter Werbekampagnen irrelevant. Der Boulevard zieht zwar Besucher an, doch abseits ist vom Hype wenig zu merken. Es soll möglichst schnell eine Szene entstehen, wie sie in Europa über Jahre gewachsen ist.

