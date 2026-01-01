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E-Sport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

E-Sport

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Der E-Sport - das wettbewerbsmäßige Zocken bei Computerspielen - ist längst nicht mehr Nischenthema. Beim E-Sport werden Spiele wie "League of Legends", "Counter-Strike" oder die Fußball-Simulation FIFA auf Wettbewerbsebene ausgefochten. Es haben sich Ligen und hohe Preisgelder etabliert - die Szene gilt als Boom-Branche. ZDFheute informiert zum E-Sport aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu E-Sport

  1. Eine Frau hält bei einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift: "Nein zu Blocks, Roblox ist eine Spiele- und Social-Media-Plattform." Sie protestiert gegen die Sperrung von Roblox in Russland.

    Russland schaltet Roblox ab:Warum Putin den Kindern das Gamen verbietet

    von Sebastian Ehm
    mit Video2:20
  2. Outer Worlds 2

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Videospieltipp für Dezember

    Video3:01
  3. Das Titelbild des Videospiels GTA 6 mit Erscheinungs-Ankündigung, wobei das Veröffentlichungs-Datum verpixelt ist, da es verschoben wurde.
    Interview

    Gaming-Experte Heiko Klinge:GTA 6: Was steckt hinter der Verschiebung des Spiels?

    mit Video23:18
  4. Gamer auf einer LAN-Party in Bern

    Verträge aufgelöst:IOC stoppt E-Sport-Pläne in Saudi-Arabien

  5. Finaler Wettbewerbstag: Partie Vici Gaming gegen Team Secret ESL One
    Exklusiv

    Ab 1. Januar 2026:E-Sport auf nächstem Level: Gemeinnützigkeit

    von Gabriel Cermann
    mit Video42:57
  6. Screenshot aus dem Videospiel "Lego Voyagers"

    Videospiele-Tipps im Oktober :Entspannung mit "Lego Voyagers", zwei Spiele mit Puls

    von Andreas Garbe
    mit Video2:58
  7. Gamescom erstmals ausschließlich digital

    Finanzielle Probleme:Stirbt der E-Sport in Deutschland?

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video11:08
  8. Eine Cosplayerin verkleidet als weibliche Bowser von Nintendo auf der Gamescom 2025.

    Ende der Spielemesse in Köln:Diese Rekorde hat die Gamescom 2025 gebrochen

    von Markus Aust
    mit Video3:57
  9. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) kreuzen Schwerter

    Nachrichten | heute journal:Groß, größer, Gamescom

    von Markus Aust
    Video2:33
  10. Menschen auf Gamescom

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Gamescom in Köln

    von Markus Aust
    Video1:35
  11. Zu sehen sind mehrere Menschen, die vor dem Gamescom-Gebäude stehen

    Nachrichten | heute:Gamescom 2025 in Köln eröffnet

    von Markus Aust
    Video1:31
  12. SGS Mainitz

    Nachrichten | heute:"Viele Zeichen stehen auf gesundschrumpfen"

    Video1:26
  13. Besucher der Gamescom an Computern (Archivfoto)

    Bertelsmann-Umfrage:Gamer sind politisch besonders aktiv

    mit Video1:43
  14. Nordrhein-Westfalen, Köln: Besucher der Gamescom probieren Spiele aus.

    Milliardenumsätze in Deutschland:Kaufzurückhaltung vorbei: Gaming-Geschäft zieht an

    mit Video2:32
  15. Retro Gaming Museum in hamburg

    Nachrichten | heute journal:Retro-Gaming zum Ausprobieren

    von Sven Rieken
    Video2:32
  16. Esports World Cup

    Weltmeisterschaft in Riad:Kauft Saudi-Arabien den E-Sport?

    von Gabriel Cermann

E-Sport wird gemeinnützig

Finaler Wettbewerbstag: Partie Vici Gaming gegen Team Secret ESL One
Exklusiv

E-Sport auf nächstem Level: Gemeinnützigkeit

Zocken als Sport?

  1. Salwa Houmsi mit ihren Gästen

    unbubble-Talk:Ist E-Sport echter Sport?

    Video39:58
  2. Gamer auf einer LAN-Party in Bern

    Verträge aufgelöst:IOC stoppt E-Sport-Pläne in Saudi-Arabien

Karriere im Gaming

  1. "Zock oder Flop - Der kurze Ruhm der Profi-Gamer": Vier junge Männer sitzen an Tischen mit Bildschirmen und tragen Kopfhörer.

    Profi-Gamer :Zock oder Flop

    von Ulf Eberle und Katharina Gugel
    Video28:37
  2. Spieler, Zocker, Influencer

    Neue Geschäftsfelder:Spieler, Zocker, Influencer

    von Rayk Anders, Daniel Hawiger
    Video42:57
  3. Gamescom erstmals ausschließlich digital

    Finanzielle Probleme:Stirbt der E-Sport in Deutschland?

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video11:08