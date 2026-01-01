E-Sport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

E-Sport
|
Der E-Sport - das wettbewerbsmäßige Zocken bei Computerspielen - ist längst nicht mehr Nischenthema. Beim E-Sport werden Spiele wie "League of Legends", "Counter-Strike" oder die Fußball-Simulation FIFA auf Wettbewerbsebene ausgefochten. Es haben sich Ligen und hohe Preisgelder etabliert - die Szene gilt als Boom-Branche. ZDFheute informiert zum E-Sport aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu E-Sport
Russland schaltet Roblox ab:Warum Putin den Kindern das Gamen verbietetvon Sebastian Ehmmit Video2:20
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Videospieltipp für DezemberVideo3:01
- Interview
Gaming-Experte Heiko Klinge:GTA 6: Was steckt hinter der Verschiebung des Spiels?mit Video23:18
Verträge aufgelöst:IOC stoppt E-Sport-Pläne in Saudi-Arabien
- Exklusiv
Ab 1. Januar 2026:E-Sport auf nächstem Level: Gemeinnützigkeitvon Gabriel Cermannmit Video42:57
Videospiele-Tipps im Oktober :Entspannung mit "Lego Voyagers", zwei Spiele mit Pulsvon Andreas Garbemit Video2:58
Finanzielle Probleme:Stirbt der E-Sport in Deutschland?von Sebastian Ungermannsmit Video11:08
Ende der Spielemesse in Köln:Diese Rekorde hat die Gamescom 2025 gebrochenvon Markus Austmit Video3:57
Nachrichten | heute journal:Groß, größer, Gamescomvon Markus AustVideo2:33
Nachrichten | heute - in Deutschland:Gamescom in Kölnvon Markus AustVideo1:35
Nachrichten | heute:Gamescom 2025 in Köln eröffnetvon Markus AustVideo1:31
Nachrichten | heute:"Viele Zeichen stehen auf gesundschrumpfen"Video1:26
Bertelsmann-Umfrage:Gamer sind politisch besonders aktivmit Video1:43
Milliardenumsätze in Deutschland:Kaufzurückhaltung vorbei: Gaming-Geschäft zieht anmit Video2:32
Nachrichten | heute journal:Retro-Gaming zum Ausprobierenvon Sven RiekenVideo2:32
Weltmeisterschaft in Riad:Kauft Saudi-Arabien den E-Sport?von Gabriel Cermann
E-Sport wird gemeinnützig
Zocken als Sport?
unbubble-Talk:Ist E-Sport echter Sport?Video39:58
Verträge aufgelöst:IOC stoppt E-Sport-Pläne in Saudi-Arabien
Karriere im Gaming
Profi-Gamer :Zock oder Flopvon Ulf Eberle und Katharina GugelVideo28:37
Neue Geschäftsfelder:Spieler, Zocker, Influencervon Rayk Anders, Daniel HawigerVideo42:57
Finanzielle Probleme:Stirbt der E-Sport in Deutschland?von Sebastian Ungermannsmit Video11:08