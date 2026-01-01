E-Sport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

E-Sport |

Der E-Sport - das wettbewerbsmäßige Zocken bei Computerspielen - ist längst nicht mehr Nischenthema. Beim E-Sport werden Spiele wie "League of Legends", "Counter-Strike" oder die Fußball-Simulation FIFA auf Wettbewerbsebene ausgefochten. Es haben sich Ligen und hohe Preisgelder etabliert - die Szene gilt als Boom-Branche. ZDFheute informiert zum E-Sport aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.