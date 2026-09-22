Nach Wahl des Abgeordnetenhauses : Berliner Olympia-Bewerbung steht unter schlechtem Stern

von Hermann Valkyser 22.09.2026 | 13:34 |

Wen schickt Deutschland ins Rennen für eine Olympia-Bewerbung 2036, 40 oder 44? Am Samstag fällt die Entscheidung: Berlin ist ein Kandidat, dem allerdings nach dem jüngsten Wahlausgang kaum noch Chancen eingeräumt werden.