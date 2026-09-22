Nach Wahl des Abgeordnetenhauses:Berliner Olympia-Bewerbung steht unter schlechtem Stern
von Hermann Valkyser
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Wen schickt Deutschland ins Rennen für eine Olympia-Bewerbung 2036, 40 oder 44? Am Samstag fällt die Entscheidung: Berlin ist ein Kandidat, dem allerdings nach dem jüngsten Wahlausgang kaum noch Chancen eingeräumt werden.
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