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ZDF-Mittagsmagazin

Berliner Olympia-Bewerbung steht unter schlechtem Stern

Nach Wahl des Abgeordnetenhauses:Berliner Olympia-Bewerbung steht unter schlechtem Stern

von Hermann Valkyser

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Ein Logo Berlin gewinnt mit Olympia bei einer Sitzung des Kuratoriums für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele im Roten Rathaus.

Wen schickt Deutschland ins Rennen für eine Olympia-Bewerbung 2036, 40 oder 44? Am Samstag fällt die Entscheidung: Berlin ist ein Kandidat, dem allerdings nach dem jüngsten Wahlausgang kaum noch Chancen eingeräumt werden.

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