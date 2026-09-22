Der FC Viktoria Berlin Frauen - eine spannende Erfolgsgeschichte

Der Erfolg von Viktoria Berlin : Hingst: "Wir wollen Vorbilder für Frauen und Mädchen sein"

22.09.2026 | 13:26 |

Der FC Viktoria Berlin Frauen tickt anders. Eine spannende Erfolgsgeschichte. Gründungsmitglied Ariane Hingst, Fußball-Weltmeisterin 2003 und 2007, im mima-Gespräch.