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ZDF-Mittagsmagazin

Der FC Viktoria Berlin Frauen - eine spannende Erfolgsgeschichte

Der Erfolg von Viktoria Berlin:Hingst: "Wir wollen Vorbilder für Frauen und Mädchen sein"

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Ariane Hingst

Der FC Viktoria Berlin Frauen tickt anders. Eine spannende Erfolgsgeschichte. Gründungsmitglied Ariane Hingst, Fußball-Weltmeisterin 2003 und 2007, im mima-Gespräch.

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