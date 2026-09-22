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ZDF-Mittagsmagazin

Ohne Respekt: Olympia-Beauftragter über Linken-Aussage verägert

Olympia-Beauftragter Berlins:Niroomand: Linken-Aussage ist ohne Respekt

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Kaweh Niroomand Olympia-Beauftragter Berlins

Die negativen Aussagen der Linken-Politikerin Elif Eralp über die Bewerbung Berlins haben den Olympia-Beauftragten Kaweh Niroomand verärgert. Die Tragweite sei nicht absehbar, zurückziehen aber keine Option.

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