Ohne Respekt: Olympia-Beauftragter über Linken-Aussage verägert

Olympia-Beauftragter Berlins:Niroomand: Linken-Aussage ist ohne Respekt
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Die negativen Aussagen der Linken-Politikerin Elif Eralp über die Bewerbung Berlins haben den Olympia-Beauftragten Kaweh Niroomand verärgert. Die Tragweite sei nicht absehbar, zurückziehen aber keine Option.
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