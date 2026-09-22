Ohne Respekt: Olympia-Beauftragter über Linken-Aussage verägert

Olympia-Beauftragter Berlins : Niroomand: Linken-Aussage ist ohne Respekt

22.09.2026 | 14:18 |

Die negativen Aussagen der Linken-Politikerin Elif Eralp über die Bewerbung Berlins haben den Olympia-Beauftragten Kaweh Niroomand verärgert. Die Tragweite sei nicht absehbar, zurückziehen aber keine Option.