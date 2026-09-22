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Lili Engels über DFB-Team: "Riesenumbruch ist spürbar"

DFB-Team in Herzogenaurach:Engels: "Riesenumbruch ist spürbar"

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Lili Engels

Die "Ära Klopp" als Bundestrainer startet am Donnerstag mit dem Auftritt in der Nations League. ZDF-Reporterin Lili Engels berichtet aus Herzogenaurach.

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