Berlins Olympia-Bewerbung: Niroomand kritisiert Eralp-Aussage

Die negativen Äußerungen der Linken-Politikerin Elif Eralp über die Bewerbung Berlins haben den Olympia-Beauftragten Kaweh Niroomand verärgert. Die Tragweite der Aussage sei nicht absehbar. 22.09.2026 | 3:33 min

Ausgerechnet wenige Tage vor der Olympia-Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Baden-Baden gerät Berlins Bewerbung um die Spiele politisch unter Druck. Die neue Stärke der Linken im Abgeordnetenhaus haben die Ausgangslage verändert. Denn Berlin ist einer von drei deutschen Bewerbern um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044.

Neben der Hauptstadt stehen München und die Region Rhein-Ruhr mit Köln zur Auswahl. Hamburg hatte seine Bewerbung im Vorfeld zurückgezogen, nachdem ein Bürgerentscheid keine Mehrheit für Olympia ergeben hatte. In München und Rhein-Ruhr fiel das Votum der Bürger dagegen zugunsten einer Bewerbung aus.

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Berlin ohne Bürgerentscheid

In Berlin war ein Bürgerentscheid aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Der Senat stimmte dem Bewerbungskonzept mit einer Zweidrittelmehrheit zu, Linke und Grüne stellten sich jedoch dagegen.

Bei der Abgeordnetenhauswahl wurde Die Linke nun stärkste Kraft. Ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp, die das Amt der Regierenden Bürgermeisterin anstrebt, erteilte einer Olympia-Bewerbung Berlins bereits am Tag nach der Wahl eine Absage:

Ich denke, dass sich die Entscheidung erledigt hat. „ Elif Eralp (Die Linke)

Niroomand kritisiert Eralp-Aussage scharf

Eralp verwies darauf, dass die Linke mit ihrer ablehnenden Haltung zu einer Olympia-Bewerbung ebenfalls Zustimmung bei der Wahl erhalten habe. Die Entscheider müssten sich deshalb fragen, "ob das Sinn macht, dann so einer Bewerbung den Zuschlag zu geben."

Für Kaweh Niroomand sind diese Äußerungen allerdings nicht nachvollziehbar. Der Olympiabeauftragte Berlins kritisierte Eralp im ZDF-"Mittagsmagazin" deutlich. "Ich war sehr überrascht, so leichtsinnig und so schnell in einer Stimmung, die ein bisschen getragen ist vom Wahlsieg, so eine Aussage zu treffen mit so einer Reichweite - ohne Respekt vor denjenigen, die die Bewerbung seit 14 Monaten vorantreiben."

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Aufgeben ist keine Lösung

Niroomand verwies außerdem darauf, dass Eralp bislang kein Regierungsamt innehabe. Sollte sie keine Koalition bilden können und die Olympia-Bewerbung Berlins daraufhin scheitern, "dann trägt sie die Verantwortung dafür", sagte er.

An der Bewerbung will Niroomand trotz des Wahlerfolgs der Linken festhalten. Die politische Ausgangslage sei zwar schwieriger geworden, auch weil München und Rhein-Ruhr im Rennen sind. Aufgeben wolle man deshalb aber nicht. "Wir sind im Sportumfeld, und da gibt man nicht so einfach auf", sagte Niroomand. Gleichzeitig räumte er ein:

Durch diese Stimmung sind die Chancen natürlich nicht größer geworden. „ Kaweh Niroomand

Olympiabeauftragter hält weiter an Bewerbung fest

Niroomand setzt dennoch weiterhin auf die internationale Strahlkraft der Hauptstadt. Am Abend soll ein Evaluierungsbericht veröffentlicht werden, der den DOSB-Delegierten eine Empfehlung für die Auswahl des deutschen Bewerbers geben soll. Für Niroomand ist diese Empfehlung allerdings nicht bindend: "Das ist nur eine Empfehlung."

Eine vorzeitiger Rückzug der Berliner Bewerbung kommt für ihn ohnehin nicht infrage: "Wir werden nach Baden-Baden fahren, wie es sich für einen guten Sportler gehört."

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