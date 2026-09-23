Münchens Olympia-Bewerbung: Burghardt zu DOSB-Empfehlung

Die DOSB-Empfehlung steht: München ist Favorit für Olympia. Was das Münchner Konzept einzigartig macht, erzählt Botschafterin Alexandra Burghardt im ZDF-Interview.

23.09.2026 | 3:56 min

Für die Sportstadt München könnte es kaum besser laufen: Erst der Zuschlag für das Champions-League-Finale 2028, dann für die Leichtathletik-WM 2031 – und nun geht die Landeshauptstadt auch als Favorit ins Rennen um die deutsche Olympia-Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044.

Das geht aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht der Evaluierungskommission des DOSB hervor. Mit 87,03 von 100 möglichen Punkten belegt das Münchner Konzept den ersten Platz. Knapper Verfolger ist die Region Köln/Rhein-Ruhr mit 85,02 Punkten. Berlin liegt mit 74,64 Punkten deutlich zurück.

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Trotz des Spitzenplatzes bleibt die Entscheidung bis zum Schluss spannend. „Sicher ist noch gar nichts. Es gibt mit Sicherheit ein paar Tendenzen, aber eben auch noch viele öffentlich unentschlossene Verbände“, betont Olympia-Botschafterin Alexandra Burghardt im ZDF-Mittagsmagazin mit Blick auf das Konzept der Konkurrenz.

Starke Konkurrenz, aber ein entscheidender Vorteil

Während Köln/Rhein-Ruhr bei den erwarteten Ticketverkäufen punktet und Berlin mit internationaler Strahlkraft lockt, setzt München auf ein kompaktes „One Village“-Konzept. Aus ihrer eigenen Erfahrung als zweifache olympische Medaillengewinnerin im Sprint und Zweierbob (Peking 2022, Paris 2024) weiß Burghardt, wie wertvoll das für die Zuschauer aber auch für die Sportlerinnen und Sportler ist:

Gerade aus Athletinnen-Sicht ist dieses 'One Village'-Konzept fantastisch. Man hat super kurze Wege: 90 Prozent der Sportstätten sind im Umkreis von 30 Kilometern. „ Alexandra Burghardt

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Obwohl die Evaluierungskommission eine Empfehlung ausgesprochen hat, fällt die Entscheidung erst am Samstag in Baden-Baden. Insgesamt 144 Stimmen stehen auf dem Spiel – verteilt auf 42 Sportverbände (darunter auch die Wintersportverbände) mit jeweils drei Stimmen, das DOSB-Präsidium mit zehn Stimmen sowie acht prominente Sportgrößen wie Fußballprofi Leon Goretzka und Ex-Bahnradstar Kristina Vogel.

Die Wiesn als Beweis für Großevents

Burghardt wird am Wochenende selbst vor Ort sein, um noch einmal Überzeugungsarbeit zu leisten: „Da kann man nochmal ins Gespräch kommen mit den Olympischen Spitzenverbänden, aber auch mit dem DOSB-Präsidium. Und vielleicht kann man ja den einen oder anderen noch für München begeistern.“

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Dass München Großveranstaltungen sicher und verlässlich stemmen kann, zeigt für Burghardt schon der Blick auf den Terminkalender, denn München richte ständig große Sportereignisse aus:

Aktuell haben wir auch die Wiesn, die jährlich wiederkommt und zeigt, dass die Stadt so viele Menschen beherbergen und sichere Events ausrichten kann. „ Alexandra Burghardt

Die anstehenden Highlights wie das Champions-League-Finale 2028 und die Leichtathletik-WM 2031 sind für Burghardt perfekte Meilensteine: „Ich glaube, das wären superschöne Stationen auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen.“

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