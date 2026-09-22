Der Sieg zum Greifen nah, doch am Ende nur ein Remis: Die Bayern-Frauen bringen in der Champions League gegen das Top-Team Manchester City ein 2:0 nicht ins Ziel.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels Bayern München - Manchester City mit dem Original-Kommentar von Meili Scheidemann, der vor dem Tor zum 1:0 redaktionell bearbeitet wurde. 22.09.2026 | 8:05 min

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum Start in die neue Champions-League-Saison einen Dämpfer kassiert. Die Münchnerinnen gaben eine 2:0-Führung aus der Hand und kamen gegen den englischen Double-Gewinner Manchester City nur zu einem 2:2 (2:1).

Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic hält Elfmeter

Giulia Gwinn (11.) und ein Eigentor von Citys Kerstin Casparij (28.) hatten die Münchnerinnen zunächst auf Kurs gebracht. City kam jedoch durch Beth Mead (45.) und die deutsche Nationalspielerin Carlotta Wamser (86.) zurück. Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic hielt zudem einen Elfmeter von Khadija Shaw (62.).

Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Elisa Senß haben zum Champions-League-Auftakt mit Real Madrid den Sieg verpasst. Paris St.-Germain kam eine Viertelsunde vor Schluss zum 1:1-Endstand. 22.09.2026 | 2:58 min

Vor 4.300 Zuschauern im Hachinger Sportpark, der neuen Europapokal-Heimat der Bayern-Frauen, waren die Münchnerinnen von Beginn an dominant. Schon nach vier Minuten hatte Klara Bühl die Führung auf dem Fuß, Gwinn zielte wenig später genauer. Das 2:0 durch Casparij, die nach einer Flanke von Pernille Harder unglücklich ins eigene Tor traf, war verdient.

Pyrotechnik stört Spiel

Kurz vor der Halbzeit wurde es dann jedoch kurios: Von der Tribüne flogen zwei Bengalos auf das Feld. Schiedsrichterin Olatz Rivera Olmedo unterbrach das Spiel nicht - und Beth Mead schoss das 1:2.

ManCity-Frauen im Angriff, ein auf dem Platz liegendes Beengalo spuckt blauen Rauch, das Spiel geht weiter - und Beth Mead erzielt das 1:2 für die Engländerinnen. 22.09.2026 | 0:33 min

"Für mich muss das Spiel unterbrochen werden, die Pyro liegt schon mehrere Sekunden auf dem Platz, Spielerinnen registrieren das und haben vielleicht in dem Moment schon abgeschaltet, weil das Spiel unterbrochen werden muss", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, in der Halbzeitpause im ZDF:

Sehr kurios und aus meiner Sicht von der Schiedsrichterleistung einfach nicht gut. „ Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FCB

Die Schiedsrichterin beförderte schließlich den Rauchtopf eigenhändig vom Rasen.

Anschlusstreffer beflügelt ManCity

Manchester Citay kamen aktiver aus der Pause, Shaw vergab nach einem Foul von Mahmutovic vom Punkt jedoch die große Chance zum Ausgleich.

Tabellenspitze in der Bundesliga übernommen und sich für die Champions League warmgeschossen: Die Fußballerinnen des FC Bayern besiegen Köln mit 5:2. 19.09.2026 | 6:22 min

Für die Bayern, die als einzige deutsche Mannschaft an der Champions League teilnehmen, steht schon in der kommenden Woche bei Benfica Lissabon das erste Auswärtsspiel an (wieder im ZDF-Livestream). Weitere Gegner in der anspruchsvollen Ligaphase sind Real Madrid, Paris Saint-Germain, Austria Wien und Titelverteidiger Barcelona.

Die Frauen-Bundesliga wächst, aber immer mehr Top-Spielerinnen zieht es ins Ausland. Darunter auch Nationalspielerinnen wie Lea Schüller und Selina Cerci. Woran das liegt. 19.08.2026 | 1:40 min

Quelle: SID/ZDF