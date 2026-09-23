Bundesliga :7:0: FC Bayern schießt sich in Wiesn-Stimmung
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von Jan Doehling
Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf die Nations League vor. Eine Frage beschäftigt dabei die Neuen im DFB-Kader.
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