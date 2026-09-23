  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

DFB-Team-: Wie nennt man ihn: Trainer, Coach - oder Jürgen?

DFB-Team vor Neustart:Wie denn nun: Trainer, Coach - oder einfach Jürgen?

von Jan Doehling

|
Jürgen Klopp während des Trainings mit der Deutschen Fußballnationalmannschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf die Nations League vor. Eine Frage beschäftigt dabei die Neuen im DFB-Kader.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

Mehr Fußball

Champions League - Highlights

DFB-Pokal - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen