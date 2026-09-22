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Volleyball-EM: Aus im Viertelfinale - Polen zu stark für Deutsche

Aus im EM-Viertelfinale:Polen zu stark für deutsche Volleyballer

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Da war nichts zu machen für die deutschen Volleyballer: Im Viertelfinale der Europameisterschaft kassierten sie gegen den Titelverteidiger Polen eine klare Niederlage.

Deutschlands Moritz Reichert beim Viertelfinale der Volleyball-EM 2026 gegen Polen in Sofia.

Moritz Reichert versucht es gegen den polnischen Block mit einem Schmetterschlag.

Quelle: AFP / Nikolay Doychinov

Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft eine Überraschung verpasst und sind im Viertelfinale an Polen gescheitert. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti verlor im bulgarischen Sofia gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten mit 0:3 (23:25, 17:25, 17:25). Bester Scorer für Deutschland war Erik Röhrs mit zwölf Punkten.

Das deutsche Team feiert den Sieg im Achtelfinalspiel am 19.09.2026 in Sofia.

Deutschlands Volleyballer waren nach einer dramatischen Aufholjagd gegen den starken Gastgeber Bulgarien ins Viertelfinale der Europameisterschaft eingezogen.

20.09.2026 | 0:45 min

Es war die achte Niederlage im neunten EM-Duell mit Polen. Der einzige Sieg auf der europäischen Bühne gegen den Nachbarn war vor 33 Jahren gelungen. Polen trifft nun im Halbfinale auf den Sieger der Partie Belgien – Slowenien, die am Mittwoch ausgetragen wird.

Volleyball-EM 2026 der Männer: Bundestrainer Massimo Botti am Spielfeldrand.

Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt.

10.09.2026 | 0:50 min

Doch auch ohne Edelmetall kann die DVV-Auswahl auf ein für sie gelungenes Turnier zurückblicken, schließlich war Deutschland im vergangenen Jahr bei der WM schon in der Vorrunde ausgeschieden. Langfristiges Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Die bislang letzte und einzige Medaille bei einer EM gewannen Deutschlands Volleyballer 2017. Damals verlor die Mannschaft im Finale knapp gegen Russland. 

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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF in den heute Nachrichten am 20.09.2026 um 17:00 Uhr.
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