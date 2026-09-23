Jürgen Klopp hat vor dem Niederlande-Spiel seine Mannschaft gelobt. Auch sonst verbreitete er gute Stimmung auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Klopp: "Alle wollen sich auf den Weg einlassen"

Steht vor seinem Debüt als Bundestrainer: Jürgen Klopp. Quelle: dpa / Federico Gambarini

Der Auftakt in die Nations League ist zugleich das erste Spiel von Jürgen Klopp als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Eine gewisse "positive Anspannung" sei schon da, so Klopp gleich zu Beginn der Abschluss-Pressekonferenz, betonte im selben Atemzug aber auch die große Vorfreude, die er im Hinblick auf das Spiel verspüre.

Gute Laune auf der Pressekonferenz

Ansonsten war der Ton auch in dieser Medienrunde gewohnt locker. Der Ex-Mainzer lächelte einige Fragen zu etwaigen Ritualen oder dem neuen Trikot charmant weg.

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"Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal für ein Trikot bezahlt habe", schmunzelte der 59-Jährige beispielsweise, als er gefragt wurde, was er denn glaube, was ein fairer Preis für ein Trikot sei. Es wurde oft gelacht im Presseraum des Stadions von Ajax Amsterdam.

Großes Lob für das gesamte DFB-Team

Sportlich lobte er seine Mannschaft für die Trainingseinheiten der vergangenen drei Tage. "Alle wollen sich auf den Weg einlassen", erzählte Klopp im Hinblick auf den großen Kader des DFB-Teams. Zur Aufstellung oder ähnlichem wollte sich der neue Bundestrainer noch nicht äußern - dafür aber zur Qualität seiner Mannschaft.

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"Wir haben herausragende Talente", schwärmte der Coach. Das Problem sei nur, dass andere Länder auch sehr gute Spieler hätten. So müsse man "jedem helfen, die beste Version von sich selber zu werden."

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Wer gegen die Niederlande aus dem Kader gestrichen werde, weiß Klopp schon. Auch der Spieler sei schon informiert. "Aber weil noch was passieren könnte, werde ich es erst morgen sagen. Er wird dann definitiv im zweiten Kader sein", sagte Klopp. Die DFB-Auswahl trifft nach dem Niederlande-Spiel am Sonntag in Augsburg in Klopps erstem Heimspiel auf Griechenland.

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