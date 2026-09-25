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Klopp: "Mit vielen Dingen sehr, sehr happy"

DFB-Stimmen nach 1:1 gegen Niederlande:Klopp: "Mit vielen Dingen sehr, sehr happy"

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Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview nach dem 1:1 bei seinem Debüt

Bundestainer Klopp, Kapitän Kimmich und Debütant Treu über das 1:1 gegen die Niederlande. Interviews: Lili Engels.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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