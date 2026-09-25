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ZDF-Mittagsmagazin

Lipowitz vor Comeback bei der Rad-WM

Lipowitz-Comeback bei der Rad-WM

von Sascha Bacinski

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Radfahrer im blauen Trikot und mit Sonnenbrille fährt in Richtung Kamera

Am Sonntag findet bei der Rad-WM im kanadischen Montreal das Straßenrennen der Männer statt. Mit dabei der deutsche Florian Lipowitz, der nach seinem Sturz bei der Tour de France pausieren musste. Jetzt wartet die erste große Belastungsprobe.

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