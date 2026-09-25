Remis gegen die Niederlande : Klopp-Debüt: Mutmacher für die Zukunft

von Boris Büchler 25.09.2026 | 19:00 |

Der Bundestrainer ist nach dem Remis seiner Mannschaft gegen die Niederlande zufrieden. Zumal Jürgen Klopp sagt, er habe ein Team gesehen, dass "absolut alles rausgehauen hat".