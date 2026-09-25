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Klopp-Debüt gegen die Niederlande: Mutmacher für die Zukunft

Remis gegen die Niederlande:Klopp-Debüt: Mutmacher für die Zukunft

von Boris Büchler

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Bundestrainer Jürgen Klopp hat Serge Gnabry im Arm nach dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams in Amsterdam gegen die Niederlande.

Der Bundestrainer ist nach dem Remis seiner Mannschaft gegen die Niederlande zufrieden. Zumal Jürgen Klopp sagt, er habe ein Team gesehen, dass "absolut alles rausgehauen hat".

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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