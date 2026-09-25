Remis gegen die Niederlande:Klopp-Debüt: Mutmacher für die Zukunft
von Boris Büchler
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Der Bundestrainer ist nach dem Remis seiner Mannschaft gegen die Niederlande zufrieden. Zumal Jürgen Klopp sagt, er habe ein Team gesehen, dass "absolut alles rausgehauen hat".
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