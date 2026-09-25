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VW und Audi rufen fast eine Million Autos in die Werkstätten

Ausfall der Lenkung droht:VW und Audi rufen fast eine Million Autos in die Werkstätten

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Bei fast einer Million Autos des VW-Konzerns muss wohl eine Schraube ersetzt werden. Andernfalls könnte es laut Kraftfahrt-Bundesamt zu einem Ausfall der Lenkung kommen.

Symbolbild: Neuwagen Volkswagen Tayron, Tiguan und Touran schweben durch das VW Stammwerk.

VW und Audi müssen in Deutschland fast eine Million Autos zurückrufen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt könnte eine Schraube brechen und die Lenkung ausfallen. Betroffen sind mehrere Modelle.

25.09.2026 | 0:31 min

Der Autobauer Volkswagen und seine Sportwagentochter Audi müssen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) fast eine Million Autos in die Werkstätten rufen.

Grund dafür sei, dass ein Schraubenabriss zu einem Lenkungsausfall führen könnte und deshalb die Lenkungsverschraubung durch eine "korrosionsresistentere Schraube" ersetzt werden müsse, erklärte das KBA.

VW-Sprecher: Keine "heiße Gefahr"

Ein VW-Sprecher sagte, bis zum Werkstatttermin "kann man weiterfahren" - es bestehe keine "heiße Gefahr". 

07.09.2026, Niedersachsen, Osnabrück: Strahlend blauer Himmel über dem VW-Werk vor der Verkündung der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Volkswagen, dem Land Niedersachsen und dem israelischen Rüstungskonzern Rafael Advanced Defense Systems vor dem VW-Werk in Osnabrück.

Das VW-Werk in Osnabrück beendet 2027 seine Autoproduktion. Nun wollen das Land Niedersachsen und israelische Investoren den Standort übernehmen und dort Rüstungsprodukte herstellen.

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Zurückgerufen werden sollen laut KBA die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant und Caddy aus dem Produktionszeitraum 24. September 2013 bis 1. Juli 2024. Das betrifft in Deutschland potenziell 895.832 Fahrzeuge.

Bei Audi ist das Modell Q3 aus dem Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024 betroffen - in Deutschland sind das potenziell 58.555 Autos.

Weltweit könnte das Problem laut KBA bei 2,8 Millionen Pkw von VW und Audi auftreten. 

VW will Besitzer nun anschreiben

Die Besitzerinnen und Besitzer würden nun angeschrieben, kündigte der VW-Sprecher an. Dafür benötige Volkswagen die Zulassungsdaten des KBA. Bis jeder Betroffene einen Brief erhalte, dauere es "einige Tage oder Wochen". Dann "meldet er sich bei seinem VW-Partner und macht einen Termin". 

Wo und wann das Problem entdeckt wurde, konnte der Sprecher nicht sagen. Er vermute, es sei in einem Land gewesen, in dem "auf den Straßen mehr gesalzen wird" - die Korrosionsgefahr unter dem Auto sei dort höher. 

Diese Autos sind vom Rückruf betroffen:

Quelle: AFP, dpa, ZDF
Über das Thema berichtet heute Xpress am 25.09.2026 ab 12:00 Uhr.
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