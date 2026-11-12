ZDF-Experte: Deutsche Wirtschaft erstaunlich widerstandsfähig

Unter anderem der KI-Boom habe die deutsche Wirtschaft zuletzt wachsen lassen, sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. Ein Beispiel: das Metzinger Start-up Neura Robotics.

Ein Gutachten, das Mut macht, und ein Hightech-Unternehmen aus Baden-Württemberg, dessen KI-Roboter global begehrt sind – ist die deutsche Wirtschaft im Aufwind? Analyse bei ZDFheute live. 11.11.2026 | 36:17 min

Die deutsche Wirtschaft ist "erstaunlich widerstandsfähig", sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann bei ZDFheute live. Stagnation und Inflation - das waren angesichts von Iran-Krieg und Energiepreisschock noch im Frühjahr die Befürchtungen in der Wirtschaft. Stattdessen soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr erstmals seit 2022 wieder deutlich steigen, wie die sogenannten Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten prognostizieren.

So habe die Wirtschaft die hohen Energiepreise "relativ gut weggesteckt", das Sondervermögen der Bundesregierung habe für Aufwind gesorgt und die Exporte seien "richtig gut gelaufen", erklärt Neuhann. Die Exporte in die USA und nach China seien zwar deutlich zurückgegangen, aber "insofern waren wir als Volkswirtschaft gezwungen, uns andere Absatzmärkte zu suchen, und das ist in den deutschen Unternehmen auch wirklich gut gelungen". Auffällig seien dabei etwa die gestiegenen Exporte nach Polen, berichtet er.

Doch die Wirtschaftsweisen haben auch große Unterschiede bei der Produktivität der Firmen festgestellt, nämlich "dass es in den einzelnen Branchen Unternehmen gibt, die teilweise drei- bis fünfmal so hohe Raten beim Produktivitätswachstum haben wie andere". Es gebe Firmen, die Einsatzmöglichkeiten bei künstlicher Intelligenz nutzten, um ihre Produktivität zu steigern, erklärt Neuhann, und andere, die das nicht täten. Darin stecke auch die Botschaft an Unternehmen, Potenziale wie jenes, das in KI steckt, stärker zu nutzen.

Wer sind die Wirtschaftsweisen? "Wirtschaftsweise" ist der inoffizielle Titel. Eigentlich heißt die aus fünf Menschen bestehende Gruppe "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung". Ihre gesetzlich festgelegte Aufgabe seit mehr als 60 Jahren: Politik und Öffentlichkeit als unabhängige Experten über die wirtschaftliche Lage beraten. Zweimal im Jahr legen sie dafür ein Gutachten vor. Welche Mitglieder sind aktuell im Gremium? Monika Schnitzer, Vorsitzende des Rats, Ludwig-Maximilians-Universität München

Veronika Grimm, Technische Universität Nürnberg

Achim Truger, Universität Duisburg-Essen

Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum

Gabriel Felbermayr, Wirtschaftsuniversität Wien

Neura Robotics gehört zu großen deutschen Playern der KI-Branche

Maßgeblich auf KI setzt auch David Reger mit seinem Start-up Neura Robotics - ein Unternehmen aus Baden-Württemberg, das inzwischen mit sieben Milliarden US-Dollar bewertet wird und das Roboter für alle Bereiche des Lebens bauen will.

Und er hat große Ziele: Nicht weniger als das Unternehmen, das "uns vielleicht in Deutschland den Arsch rettet", will Reger aufbauen. Gelingen soll ihm das unter anderem mit sogenannter Physical AI - "sozusagen eine[r] KI, die in der physischen Welt nicht nur verstehen kann, sondern aktiv auch reagieren kann und autonom Dinge ausführen kann", erklärt Reger bei ZDFheute live. Sie soll dann etwa selbstständig in der Fabrik arbeiten und auch autonom auf Fehler und unerwartete Situationen reagieren können.

In den nächsten Jahren könnten laut Bundesagentur für Arbeit etwa 800.000 Jobs durch KI wegfallen. Ebenso könnten dafür auch neue entstehen. ZDF-Börsenexperte Bethmann ordnet ein. 10.11.2026 | 1:37 min

Statt jedoch Menschen den Job wegzunehmen, sollen diese KI-gestützten Roboter vielmehr jene Lücken schließen, die durch einen Mangel an Arbeitskräften - etwa durch zahlreiche Arbeitnehmer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen - entstehen. Auch für das Effizienzproblem vieler deutscher Firmen ist "Physical AI" seiner Meinung nach die Lösung.

Dabei lehnt Reger eine Vermenschlichung von Robotern ab: "Roboter sollten als Werkzeuge gesehen werden und als Werkzeuge genutzt werden", sagt er. Statt den Menschen zu ersetzen, sollen sie ihn unterstützen - in Altersheimen könnten Roboter etwa Mitarbeiter entlasten und so mehr Raum für Menschlichkeit schaffen.

Neuhann: Politik muss Standortbedingungen verbessern

Wirtschaftsexperte Neuhann spricht bei Neura Robotics von einer "absolute[n] Erfolgsgeschichte der deutschen Wirtschaft" - auch mit Blick darauf, dass Reger weiterhin in Deutschland produzieren möchte. "Denn viele dieser erfolgreichen Startups, die wandern halt irgendwann aus, weil es das Geld und auch den Markt anderswo gibt, nicht mehr bei uns."

Bei Standortproblemen wie hohen Energiekosten, hohen Lohnkosten und dem demografischen Wandel könnten Robotik und KI zwar helfen, aber auch die Politik müsse tätig werden, um die Standortbedingungen zu verbessern, "damit es mehr dieser Erfolgsgeschichten gibt".

"Die Verbindung von Physischem mit KI, das ist ein großes Wachstumsversprechen für die Industrie", sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann über seine neue Doku "Am Puls: German Wachstum". 10.11.2026 | 5:56 min

Neura Robotics und Chef Reger stehen laut Neuhann jedoch auch dafür, die deutsche Stärke im Maschinenbau mit dem Bereich KI zu verbinden, "also die Verbindung von echter industrieller Arbeit, Produktion und KI".

Und wenn wir das schaffen, in der deutschen Volkswirtschaft umzusetzen, dann haben wir da wirklich eine ganz große Stärke. „ Florian Neuhann

Quelle: Mit Material von AFP.