KI und Arbeitsmarkt: Kollege oder Konkurrent für Junge?

Berufseinsteiger haben es durch KI besonders schwer - aber nicht in allen Jobs. So das Ergebnis einer ifo-Analyse, die Berufe, Altersgruppen und Abhängigkeiten von KI vergleicht.

Viele Unternehmen in Deutschland sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit bedroht, auch wegen zu viel Bürokratie. Deshalb stecken sie viel Energie und Ressourcen in KI. 19.10.2026 | 1:56 min

Kein Junior-Berater mehr, kein Jungredakteur, kein Junior-Risk-Analyst? Künstliche Intelligenz könnte den Einstieg ins Berufsleben erschweren. Wo die KI besonders gut Aufgaben erledigen kann, sieht es düster aus für junge Menschen. Das zeigt eine Untersuchung des Münchner ifo-Instituts.

Zwar belegt das Institut keinen KI-bedingten Abbau von Jobs, so ifo-Präsident Clemens Fuest:

Aber wer ins Berufsleben startet, spürt die Veränderung als Erstes. „ Clemens Fuest, Präsident ifo-Institut

Und wer von Anfang an weniger Berufserfahrung sammele, fehle später als Fachkraft, so die Befürchtung.

Je mehr KI, desto weniger junge Berufseinsteiger

Basis ist ein neuer Frühindikator des ifo-Instituts, in dem Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt untersucht werden. Je größer die Rolle der KI im Job ist, je mehr Aufgaben sie erledigen kann, desto stärker sinkt die Beschäftigung junger Berufseinsteiger.

Die Jobsuche gestaltet sich für Berufseinsteiger zunehmend schwieriger. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung könnte auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. 03.10.2026 | 1:17 min

Der Indikator vergleicht Beschäftigung und Neueinstellungen nach Alter in 140 Berufen, basierend auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Mit Hilfe von KI stellten sie dann bei jedem Beruf die Frage: Wie hoch ist der Anteil der Aufgaben eines Berufs, die ein Sprachmodell mindestens doppelt so schnell erledigen kann, ohne dass die Qualität leidet? Diese so genannte "KI-Exposition" ist bei Berufen wie Forstarbeitern oder Malern eher gering, bei Verwaltungskräften oder Software-Entwicklern eher hoch.

Beschäftigungsanstieg in Firmen mit hohem KI-Einsatz

Das Bild ist differenziert: Unternehmen profitieren von Künstlicher Intelligenz, stellen aber weniger Junge ein. In den Berufen mit hohem KI-Einsatz wuchs die Beschäftigung seit dem dritten Quartal 2022 um 1,8 Prozent, in den am wenigsten exponierten sank sie um 6,4 Prozent. Gleichzeitig sank die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 24-Jährigen in den KI-dominierten Berufen um 14 Prozent, von rund 279.000 auf 239.000.

Der Berufseinstieg ist das Frühwarnsystem des Arbeitsmarkts. „ Oliver Falck, ifo-Zentrum für Innovationsökonomik



Falk ist Leiter des ifo Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation.

KI übernimmt zunehmend typische Aufgaben für Berufseinsteiger, wodurch viele Hochschulabsolventen schwerer Arbeit finden. Mancher Experte sieht darin aber auch Chancen für Berufsanfänger. 30.09.2026 | 2:34 min

Wissen von Berufserfahrenen ist Ergänzung zur KI

Auch EU-weit fanden die Forscher Hinweise auf weniger Einstellungen junger Menschen in Berufen, in denen KI automatisierte Aufgaben übernehmen kann. Ein Grund: Berufseinsteiger haben keine praktische Erfahrung im Job, sondern bringen Wissen mit, das sie woanders erworben haben: in Schule, Ausbildung oder Studium. Und auf genau dieses Wissen können auch KIs zugreifen und es schneller und kostengünstiger einsetzen als Menschen.

Dagegen verfügen erfahrene Beschäftigte über spezielles Wissen aus dem Berufsalltag, passend zum Unternehmen oder der Branche. Hier kann KI nur ergänzen, aber Menschen kaum ersetzen. Kurzfristig, so das ifo-Institut, könnte die KI Einstiegsaufgaben ersetzen. Doch fehlten dann unter Umständen später erfahrene Fachkräfte.

Digitalminister Wildberger (CDU) rechnet mit deutlichen Arbeitsplatzverlusten infolge von KI. Er fordert: "Wir können und müssen alles tun, um auch als Gesellschaft von der KI zu profitieren." 21.03.2026 | 0:19 min

Jobkiller KI in Büro, Rechnungswesen und IT-Support

Konkret unterscheiden die Wirtschaftsforscher zwei Modelle des KI-Einsatzes: Bei der Automatisierung übernimmt die KI komplette Aufgaben und kann menschliche Arbeitskraft ersetzen. Das sehen sie bei Bürotätigkeiten, im Rechnungswesen oder im IT-Support, wo sich viele Aufgaben wiederholen.

ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann steht im Live-Test seinem KI-Avatar gegenüber. Und: Welche Jobs trifft die KI-Revolution besonders und wie können wir uns vorbereiten? 01.05.2026 | 38:45 min

Bei der so genannten Augmentierung unterstützt KI eher und sorgt für besseren Output. Helfend eingreifen könne KI etwa bei Autoren und Journalisten, Mathematikern, Hochschullehrern oder Juristen. Zusammenhänge könnten sich ändern, die bei gleicher Faktenlage einen Sachverhalt in einem gänzlich anderen Licht erscheinen ließen.

Demografie und Konjunktur beeinflussen auch den Arbeitsmarkt

Der Frühindikator des ifo-Instituts beschreibt Zusammenhänge und sieht Tendenzen in bestimmten Bereichen, die besonders stark auf Künstliche Intelligenz setzen. Er zeigt aber nicht auf, dass KI allein den Rückgang verursacht hat. Auch andere Aspekte, wie Demografie, Ausbildung oder die Konjunktur, können eine Rolle spielen, warum weniger Junge eingestellt werden.

Der Rat der Forscher: Bei der Einarbeitung sollte ein Faktor eine wesentliche Rolle spielen, nämlich KI als Kollege, der die Arbeitskraft des Menschen ergänzt.