Jobsuche: Wieder weniger Stellenangebote für Berufsanfänger

Nach dem Rekordjahr 2022 haben sich die Stellenangebote für Einstiegsjobs einer Studie zufolge stark verringert. Die verschiedenen Branchen sind unterschiedlich stark betroffen.

Der Einstieg in die Arbeitswelt wird für Berufseinsteiger immer schwieriger. Laut einer Online-Jobbörse haben sich die Stellenangebote für Einstiegsjobs seit 2022 um zwei Drittel verringert. 23.09.2026 | 0:32 min

Für Berufsanfänger ist der Weg ins Arbeitsleben deutlich schwieriger geworden. Nach einer Analyse der Online-Jobbörse Indeed haben sich die Stellenangebote für Einstiegsjobs seit dem Rekordjahr 2022 um zwei Drittel verringert. Die Zahl aller Stellenangebote sei hingegen nur um gut ein Drittel, also knapp 39 Prozent zurückgegangen.

Der Rückgang bei den Einstiegsjobs zieht sich durch fast alle Bereiche, wie Indeed mitteilte. In 26 der 28 untersuchten Berufsgruppen sei das Angebot seit 2022 gesunken, in 23 davon stärker als der Gesamtmarkt. Am härtesten trifft es demnach Wissensberufe beziehungsweise Bürojobs.

Die Anzahl offener Stellen hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Der Einstieg für Berufsanfänger wird immer schwieriger. 07.01.2026 | 1:35 min

Im Marketing sank das Angebot um 75 Prozent, bei IT-Anwendungen und -Lösungen um 77 Prozent und im Projektmanagement um 60 Prozent. Lediglich zwei Gruppen legten nach der Indeed-Analyse zu: Pflege, Medizin und Pharmazie mit 18 Prozent sowie Lebensmittel, Gastronomie und Hotellerie mit einem Plus von 10 Prozent.

Zur Methodik der Indeed-Studie Indeed hat für die Studie Ausschreibungen untersucht, die im Titel die Begriffe "junior, berufseinstieg, berufseinsteig, trainee, graduate, graduiert, absolvent oder young professional" enthielten. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier.

Für junge Menschen steige das Risiko, ihre Karriere mit einer Phase der Beschäftigungslosigkeit zu beginnen, fasste Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld zusammen. "Es droht ein Jahrgang, der mit einem Startnachteil ins Erwerbsleben geht."

Rückgang bei Einstiegsjobs begann bereits 2022

Die Frage, inwiefern Künstliche Intelligenz eine Rolle spiele, sei berechtigt, denn KI könne Routineaufgaben übernehmen, die traditionell von Berufseinsteigern erledigt worden seien. Der Rückgang bei den Einstiegsjobs habe jedoch bereits im Sommer 2022 begonnen, "also bevor ChatGPT überhaupt erschien", sagte Sondergeld.

Anhand der aktuellen Datenlage lässt sich ein KI-Effekt bislang nicht belegen. „ Virginia Sondergeld, Ökonomin

Und weiter: "Berufseinsteiger sind vordergründig das erste Opfer der schwachen Konjunktur, weil Unternehmen in unsicheren Zeiten zuerst dort sparen, wo sie in Nachwuchs investieren müssten."

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Quelle: dpa