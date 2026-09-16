Betrieb wechseln oder neu anfangen?:Was Azubis tun können, wenn die Ausbildung nicht passt
von Raika Selle
Der Wechsel von der Schule in die Ausbildung ist für viele ein Schritt ins Unbekannte. Manche finden schnell ihren Platz, andere zweifeln: Was tun, wenn die Ausbildung nicht passt?
Unzufriedenheit in der Ausbildung kann viele Gründe haben: Sind es normale Startschwierigkeiten? Liegen die Probleme im Betrieb oder in der Berufsschule? Oder passt der Beruf selbst nicht zu mir? Frühe Zweifel sind meist kein Grund, vorschnell abzubrechen. Der erste Schritt zur Lösung ist, das eigentliche Problem zu identifizieren - und dann gezielt zu handeln.
Probleme zuerst im Gespräch klären
Sobald klar ist, was genau belastet, solle man auf jeden Fall das Gespräch suchen, rät Sophie Schlingmann, politische Referentin in der Abteilung Jugend mit Schwerpunkt Ausbildung im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). So können die Beteiligten gemeinsam überlegen, was sich an der Situation verändern müsste.
"Anfängliche Unsicherheiten sind ganz normal und gehören dazu. Wenn strukturelle Probleme auftauchen, sollte man jedoch genauer hinsehen", sagt Schlingmann. Ein Gespräch kann erste Fragen klären und Transparenz über rechtliche Bedingungen schaffen.
Folgende Ursachen für Unzufriedenheit in der Ausbildung kommen beispielsweise infrage:
Wann ein Betriebswechsel sinnvoll ist
Manche Probleme lassen sich schnell lösen, andere sitzen tiefer. Wenn sich die Situation auch nach einem Gespräch nicht verbessert, das Berufsfeld sich dennoch richtig anfühlt, kann ein Betriebswechsel sinnvoll sein. Wer die Ausbildung bei einem anderen Arbeitgeber fortsetzen möchte, sollte allerdings die geltenden Fristen beachten.
Während der meist bis zu viermonatigen Probezeit können beide Seiten das Ausbildungsverhältnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen. Nach der Probezeit ist eine Kündigung grundsätzlich nur unter den im Berufsbildungsgesetz (BBiG) geregelten Voraussetzungen möglich. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel vier Wochen; bei einem wichtigen Grund ist auch eine fristlose Kündigung möglich. Alternativ kann ein Aufhebungsvertrag eine Lösung sein.
Für Auszubildende ist es wichtig, ihre Rechte und Pflichten zu kennen und genau zu prüfen, was im Ausbildungsvertrag festgehalten ist.
Neuanfang in der Ausbildung: Das ist wichtig
Stellt man fest, dass die Ausbildung nicht zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt, kann ein Abbruch die bessere Option sein. "Jugendliche sollten sich vor der Kündigung umfassend beraten lassen, damit sie im Anschluss nicht plötzlich in der Luft hängen", rät Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Berlin.
Vielleicht ist eine andere Ausbildungsstelle oder ein duales Studium die bessere Wahl? Auch Praktika können hilfreich sein, um neue Bereiche kennenzulernen. "Manchmal sind es auch familiäre oder persönliche Umstände. Dann wäre vielleicht eine Ausbildung in Teilzeit, eine Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeit eine Alternative zum Abbruch", sagt Schreiner.
Das Unterstützungsangebot ist groß. Folgende Anlaufstellen können helfen, neue Perspektiven zu finden:
- Vertrauenspersonen wie Eltern, Freundinnen und Freunde
- Ansprechpersonen aus der Firma oder Berufsschule
- Betriebsrat oder betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Ausbildungsberatung der zuständigen Kammern: Industrie- und Handels-Kammer (IHK), Handwerks-Kammer (HWK), Landwirtschafts-Kammer (LWK)
- Berufsberatung der Agentur für Arbeit
- Angebote der örtlichen Jugendberufsagenturen
- Gewerkschaften und Angebote des DGB Jugend, etwa das Onlineforum "Dr. Azubi"
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Bildung
Tipps für die Weiterbildung von Senioren:Wie man digitale Kompetenzen im Alter erlernen kannvon Arlette Geburtigmit Video3:17
Berufliche Weiterentwicklung:So finden Sie die richtige Fortbildungvon Thilo Hopert
Ausbildung von Fachkräften fördern:Bildung als Wirtschaftsfaktor: Milliarden für die Schulenvon Ronja Wurm und Claudia Krafczykmit Video2:19
Zufriedenheit mit Lehrstellen sinkt:DGB-Ausbildungsreport: Jeder zweite Azubi psychisch belastetmit Video2:33
Weitere Ratgeber-Themen
Salat richtig lagern:Mit diesen Tricks bleibt Salat länger frischvon Alexa Scholzmit Video5:51
Richtiges Training bei Adipositas:Sport mit Übergewicht: Einstieg, Motivation und Nutzenvon Tom Khazalehmit Video5:09
Fledermäusen helfen:So schützen Sie die Fledermaus im Garten und am Hausvon Christian Ehrlichmit Video4:34
Sicher online zum Gebrauchtwagen:So erkennen Sie Betrugsmaschen beim Autokauf im Internetvon Bonnie Krusemit Video0:37