Salat ist gesund, vielseitig und relativ günstig - aber empfindlich. Wie man durch richtige Lagerung die Haltbarkeit verlängern kann und wie welke Blätter wieder knackig werden.

Feuchtes Tuch, Frischhaltedose oder Blumenstrauß-Trick: Welche Methode hält Salat wirklich am längsten frisch? Die Verbraucherzentrale gibt Tipps. 04.09.2026 | 5:51 min

Welke Blätter, Schlieren, braune Stellen - recht schnell sieht der Salatkopf nicht mehr grün und knackig aus. Es gibt aber Tricks, mit denen die Haltbarkeit eines Salatkopfs deutlich verlängert werden kann.

Salat hat das ganze Jahr über Saison

In Deutschland wird eine große Vielfalt an Blattsalaten angebaut. Neben Kopfsalat, Eisberg, Batavia, Eichblatt, Lollo oder Romana gibt es noch weitere Salattypen, mit denen Salat das ganze Jahr über verfügbar ist.

Besonders beliebt ist der Kopfsalat - nach dem Eisbergsalat der zweitgünstigste Blattsalat. Pro Kopf werden in Deutschland etwa 100 Gramm Salat pro Woche verzehrt. Salat besteht zu fast 95 Prozent aus Wasser und ist somit kalorienarm. Allerdings welken Salate schnell und verlieren dabei Vitamine und Geschmack.

Eine Familie am Niederrhein baut Salat besonders ressourcenschonend an. Die Pflanzen wachsen auf Indoor-Teichen, kommen mit wenig Erde und ohne Dünger aus und brauchen deutlich weniger Wasser. 13.05.2026 | 1:48 min

Tricks gegen schnelles Welken

Ökotrophologin Judith Schryro von der Verbraucherzentrale Berlin empfiehlt zwei Lagerungsvarianten, um Salat möglichst lange frisch zu halten: Wer es einfach möchte, wickelt den ganzen Kopf in Zeitungspapier, bevor er ins Gemüsefach des Kühlschranks kommt. Wer den Salat bereits vorbereitet lagern möchte, kann ihn erst vom Strunk befreien, die Blätter waschen und gut trocknen, damit kein Schimmel entsteht. Anschließend die Salatblätter in einem geschlossenen Glasbehälter verstauen und in den Kühlschrank stellen.

Bevor man Salat in das Gemüsefach legt, sollte man dieses gründlich trocken wischen, so Judith Schryro. Denn Feuchtigkeit setzt dem Salat schnell zu. Außerdem wichtig: Salat nicht neben Gemüse legen, das viel Ethylen abgibt. Das ist ein Reifegas, welches unter anderem von Avocados, Paprika oder Tomaten abgegeben wird. Damit kann der Welkprozess beim Salat beschleunigt werden.

In sozialen Medien wird "Superfood" als Schutz vor Krebs beworben. Es soll Entstehung und Wachstum von Tumoren hemmen. Was steckt dahinter? 04.02.2026 | 4:50 min

Wie man beim Kauf einen frischen Salat erkennt

In der Obst- und Gemüseabteilung liegen die Salatköpfe oft dicht übereinander in Kisten. Hier gilt die Regel: anschauen, anfassen, umdrehen. Die Blätter sollten straff und stabil wirken und nicht schlapp herunterhängen. Gelbliche oder stark verfärbte Blätter können auf Alterung hindeuten. Braune, matschige oder glasig wirkende Stellen sind ein Warnsignal.

Bei Kopfsalat sollte der Kopf kompakt und nicht ungewöhnlich locker sein. Die Schnittstelle am Strunk sollte möglichst hell und frisch aussehen. Ist sie stark braun oder eingetrocknet, liegt der Salat vermutlich schon länger. Besonders zwischen den Blättern und am Strunk sollte man nach matschigen Stellen schauen.

Bananen, Salat, Möhren und Co.: "Lifehacks" aus dem Internet zeigen, wie diese Lebensmittel länger haltbar bleiben. Funktionieren die Tricks wirklich? 28.07.2025 | 5:40 min

Wie leicht welke Salatblätter wieder knackig werden

Salat verliert nach der Ernte Wasser, wodurch die Blätter erschlaffen. Ökotrophologin Judith Schryro rät als Notlösung bei leicht eingefallenen Salatblättern, diese 30 Minuten lose in Eiswasser zu legen. Dadurch wird der Salat wieder knackig. Generell sollte Salat möglichst frisch gegessen werden, da durch die Lagerung nach und nach Vitamine verloren gehen.

Kaffeesatz, Gemüseschalen und Essensreste müssen nicht im Müll landen: Mit einem Balkon-Komposter werden sie zu wertvollem Dünger. Welche Modelle eignen sich am besten dafür? 15.07.2026 | 5:51 min

Hält ein Salatkopf mit Wurzel länger frisch?

Solange die Wurzel noch intakt ist, kann der Salat weiter Wasser aufnehmen. Das kann den Wasserhaushalt der Blätter stabilisieren und das Welken verlangsamen. Bei Salaten mit Wurzelballen gilt für die Lagerung: Die Wurzeln sollten in etwas Wasser stehen, dann kann der Salatkopf im Kühlschrank bis zu zehn Tage genießbar und ansehnlich bleiben.

Wer beim Einkauf auf Frische achtet und den Salat anschließend richtig lagert, kann seine Haltbarkeit gut um einige Tage verlängern.

Reste retten, Müll vermeiden : Lebensmittel richtig verpacken und lagern Nach dem Essen bleiben oft Reste übrig, die dann zur Aufbewahrung schnell verpackt werden - meist in Folien. Doch das produziert Verpackungsmüll. Es gibt aber gute Alternativen. von Friederike Streib mit Video 5:40

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.