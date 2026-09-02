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Ratgeber

Wie gut sind Nutella und Co.? Nuss-Nougat-Cremes im Test

Süßer Brotaufstrich unter der Lupe:Stiftung Warentest: Welche Nuss-Nougat-Creme überzeugt?

von Gereon Helmes

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Das Frühstücksbrot mit Nuss-Nougat-Creme ist für viele unverzichtbar. Welche Creme die beste ist, will Stiftung Warentest wissen und stellt fest: Marktführer Nutella ist es nicht.

Scheibe Weissbrot mit Nuss-Nougat Aufstrich angerichtet auf einem Teller

Die Nuss-Nougat-Creme ist für viele ein fester Bestandteil des Frühstücks. Welche Creme in Sachen Inhaltsstoffen und Geschmack die Nase vorn hat, hat Stiftung Warentest untersucht.

Quelle: Colourbox.de

Ein beliebter Klassiker zum Frühstück: Nuss-Nougat-Creme. Doch bei den Aufstrichen gibt es deutliche Unterschiede. Stiftung Warentest hat 18 Produkte geprüft - darunter Marken, Eigenmarken, Bio- und vegane Cremes sowie ein zuckerreduziertes Produkt.

Untersucht wurden Geschmack, Schadstoffe, Nährwerte, Verpackung und Kennzeichnung. Fünf geschulte Prüfer verkosteten die Cremes anonym und unter gleichen Bedingungen.

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Frühstück mit viel Zucker und Fett

Besonders gesund ist - wenig überraschend - keine Creme. Klassische Nuss-Nougat-Creme besteht etwa zur Hälfte aus Zucker. Bewertet wurde eine Portion von 20 Gramm. So eine Portion kann bei kleinen Kindern bereits bis zu einem Drittel der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung maximal empfohlenen Tagesmenge Zucker liefern.

Der Fettanteil ist ebenfalls hoch: Im Schnitt besteht die Creme zu mehr als einem Drittel aus Fett. Häufig werden Sonnenblumenöl oder Palmöl eingesetzt. Rapsöl findet sich nur bei fünf Produkten.

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20 Gramm liefern durchschnittlich 111 Kilokalorien. Damit ist die Creme ähnlich energiereich wie Käse, enthält aber deutlich mehr Zucker. Sie ist deshalb eher eine Süßigkeit als ein gesundes Frühstück.

Schadstoffe in zuckerreduzierter Nuss-Nougat-Creme

Stiftung Warentest prüfte unter anderem auf Schimmelpilzgifte, Schwermetalle, Mineralölbestandteile und bestimmte Fettverunreinigungen. Die meisten Produkte waren unauffällig. Auch mikrobiologisch gab es keine Beanstandungen.

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Problematisch war die zuckerreduzierte Nuss-Nougat-Creme "Ahead No added sugar spread Crazy Hazel". Die Tester fanden darin aromatische Mineralölbestandteile, sogenannte MOAH. Sie gelten als möglicherweise krebserregend. Zudem besteht die Creme zu 42 Prozent aus Maltit, einem Zuckeralkohol. Zu viel davon kann abführend wirken und bei empfindlichen Menschen Beschwerden verursachen. Auch geschmacklich überzeugte das Produkt nicht und enthielt zudem deutlich mehr Zucker als angegeben. Mit insgesamt "ausreichend" (4,0) schnitt das Produkt am schlechtesten ab.

Nutella nicht an der Spitze

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Nusskati von Aldi - mit einer glatten 2,0 gehört sie zu den bestbewerteten Produkten im Test. Die Creme überzeugte mit kräftigem Kakaoaroma und kostet 50 Cent je 100 Gramm.

Die bekannte Marke Nutella kostet pro 100 Gramm 84 Cent und landet mit der Testnote 2,2 auf Platz drei. An der Spitze ist Nutella aber beim Zuckergehalt von 57 Prozent.

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Problematische Zutaten im Brotaufstrich: Palmöl und Kakao

Neun der 18 Cremes enthalten Palmöl. Laut Anbietern war es jeweils zertifiziert, meist nach dem Mindeststandard des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Der Knackpunkt: Immer noch wird in manchen Teilen der Welt Regenwald für Palmölplantagen gerodet.

Beim Kakao gibt es unter anderem Probleme mit Armut, Ausbeutung und Kinderarbeit. Die Standards variieren: Die Siegel von Fairtrade und Hand in Hand stellen laut Stiftung Warentest höhere Anforderungen an Einkommenssicherung und Arbeitsbedingungen. Das Siegel Rainforest Alliance schneidet hier nur mittelmäßig ab.

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Haselnüsse: Nutella ohne Nachhaltigkeitssiegel

Haselnüsse kommen häufig aus der Türkei. Dort helfen bei der Ernte oft Wanderarbeiter. Zertifizierte Haselnüsse sind seltener als zertifiziertes Palmöl oder Kakao. Wer bewusster einkaufen möchte, kann auch hier auf Nachhaltigkeitssiegel achten. Wie beim Kakao sind Hand in Hand und Fairtrade laut Stiftung Warentest aussagekräftig.

Ferrero verzichtet bei Nutella komplett auf Siegel. Das italienische Unternehmen verarbeitet Nüsse aus verschiedenen Ländern, wobei nur die chilenischen Nüsse in Sachen Nachhaltigkeit zertifiziert sind.

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Haselnüsse liegen in einer Schale und daneben.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 02.09.2026 ab 09:05 Uhr.
Thema
Ernährung

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