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Gesundheit

Vorzeitige Wechseljahre: Symptome, Diagnose, Kinderwunsch

Wechseljahre schon mit 20?:Wenn Frauen vorzeitig in die Wechseljahre kommen

von Eileen Schreieder

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Hitzewallungen, Unruhe, Zyklusschwankungen: Typische Symptome der Wechseljahre. Bei einigen Frauen setzen sie viel zu früh ein. Was die Diagnose vorzeitige Wechseljahre bedeutet.

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Die Wechseljahre beginnen meist um das 50. Lebensjahr und sind ein ganz normaler Abschnitt im Leben einer Frau: Die Eierstöcke produzieren nach und nach weniger Hormone, der Eisprung wird seltener, irgendwann bleibt die Monatsblutung ganz aus. Bei manchen Frauen aber kann dieser Prozess Jahrzehnte zu früh einsetzen.

Was sind vorzeitige Wechseljahre?

Wechseljahre mit 30 oder 20 - das klingt ungewöhnlich, ist aber möglich, wenn bei Frauen die Funktion der Eierstöcke schon in jungen Jahren deutlich nachlässt.

Passiert das vor dem 40. Lebensjahr, sprechen Ärzte von einer sogenannten prämaturen Ovarialinsuffizienz, kurz POI. Dabei sinkt zunächst vor allem die Produktion von Östrogen, der Eisprung bleibt zunehmend aus.

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Weltweit sind bis zu 3,5 Prozent aller Frauen davon betroffen. Deutlich seltener kommt es bei Frauen vor dem 30. Lebensjahr zu vorzeitigen Wechseljahren.

Welche Beschwerden können auftreten?

Erste Hinweise sind häufig Veränderungen des Zyklus: Die Blutungen werden unregelmäßig oder bleiben aus. Auch Hitzewallungen, Schlafprobleme, innere Unruhe, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Scheidentrockenheit und ein Verlust der Libido können auftreten.

Gerade bei einer 20- oder 30-Jährigen liege die Vermutung auf vorzeitige Wechseljahre zunächst nicht unbedingt nahe, erklärt Nina Rogenhofer, Gynäkologin am LMU Klinikum München.

Die Symptompalette ist bei vorzeitigen Wechseljahren sehr, sehr breit.

Prof. Dr. Nina Rogenhofer, Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin

Entsprechend lange könne es dauern, bis die Beschwerden mit einer nachlassenden Eierstockfunktion in Verbindung gebracht werden, so Rogendorfer. Bleibt die Periode über längere Zeit aus oder verändert sich der Zyklus deutlich, sollte deshalb bei jungen Frauen an die Diagnose POI gedacht werden.

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Was sind die Ursachen für vorzeitige Wechseljahre?

Warum die Eierstöcke bei manchen Frauen schon in jungen Jahren ihre Funktion verlieren, lässt sich nicht immer erklären. Genetische Veränderungen oder Autoimmunerkrankungen können eine Rolle spielen. Auch Operationen an den Eierstöcken sowie Chemo- oder Strahlentherapie können die Eierstockfunktion beeinträchtigen. Bei vielen Betroffenen bleibt die Ursache jedoch unbekannt.

Für die Diagnose schauen Ärzte zunächst auf Zyklus und Beschwerden. Auch eine Untersuchung der Eierstöcke gehört dazu.

Wichtig ist die Bestimmung bestimmter Hormone im Blut. Hier zeigt sich ein deutlicher Abfall der Östrogenwerte, während die Hormone der Hirnanhangsdrüse (LH, FSH), die normalerweise die Funktion der Eierstöcke anregen, stark erhöht sind.

Die Hormonwerte werden zur Absicherung erneut kontrolliert, wenn die Diagnose noch nicht eindeutig ist und die Zyklusstörungen über vier Monate bestehen bleiben. Gleichzeitig müssen andere Ursachen für die Zyklusveränderungen ausgeschlossen werden.

Warum ist eine Hormonersatztherapie wichtig?

Fehlen dem Körper schon in jungen Jahren über längere Zeit die Hormone der Eierstöcke, kann das gravierende Folgen für die Gesundheit haben. Da Östrogene schützend auf Gefäße und Knochen wirken, steigt langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose. Auch psychische Beschwerden und Stoffwechselerkrankungen können häufiger auftreten.

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Mit einer Hormonersatztherapie werden daher nicht nur die typischen Beschwerden wie Hitzewallungen gelindert, sie versorgt den Körper gleichzeitig mit den wichtigen Hormonen.

Die Hormonersatztherapie ist eine Primärtherapie, das heißt, wir ersetzen die fehlenden Hormone.

Prof. Dr. Nina Rogenhofer, Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin

Man wolle genau den Status erreichen, den die Frau auch mit ihren natürlichen Hormonproduktionen erreichen würde, erklärt Nina Rogendorfer. Dabei werden vor allem Östrogen und Progesteron (Gestagen) ersetzt - in der Regel bis zum Erreichen des normalen Menopausenalters um das 50. Lebensjahr.

Was bedeutet POI für den Kinderwunsch?

Bei POI ist der Follikelvorrat, also die Zahl der Eibläschen aus denen Eizellen heranreifen, meist weitgehend erschöpft. Die eingeschränkte Fruchtbarkeit ist für viele Betroffene eine der belastendsten Folgen.

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In seltenen Fällen ist eine spontane Schwangerschaft möglich, wenn die Eierstöcke noch eine geringe, unregelmäßige Restaktivität aufweisen. Haben die Eierstöcke ihre Funktion vollständig eingestellt, können auch für eine künstliche Befruchtung keine eigenen Eizellen mehr gewonnen werden.

Sind noch Eizellen vorhanden und die Eierstöcke noch ausreichend aktiv, kann geprüft werden, ob eine Eizellgewinnung möglich ist. Die Eierstöcke werden dann über mehrere Tage hormonell stimuliert, sodass möglichst mehrere Eizellen gleichzeitig heranreifen. Anschließend werden die Eizellen entnommen und eingefroren.

Bei einer ausgeprägten POI ist das nicht mehr möglich, da die Eierstockfunktion meist vollständig erloschen ist. Theoretisch gibt es noch die Möglichkeit einer Eizellspende. Das Verfahren ist in Deutschland aber nicht zugelassen.

Wie groß die Chance für eine Schwangerschaft ist, hängt also stark vom individuellen Befund ab. Bei bestehendem Kinderwunsch ist deshalb eine frühe Beratung in einem Kinderwunschzentrum wichtig.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 31.08.2026, ab 09:05 Uhr.
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GesundheitMenstruation

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