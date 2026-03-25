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Ratgeber

Stiftung Warentest prüft Inhaltsstoffe und Geschmack von Ketchup

Tomatenketchup im Test:Stiftung Warentest findet Schimmelpilzgift in Ketchup

von Gereon Helmes

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Stiftung Warentest hat Tomatenketchup geprüft: Inhaltsstoffe und Qualität unterscheiden sich deutlich - unabhängig vom Preis. Welche Produkte auch geschmacklich überzeugen.

Verschiedene Tomatenketchups auf einem Tisch

Ketchup ist aus vielen Küchen nicht wegzudenken. Stiftung Warentest hat 23 Tomatenketchups getestet, einige sind mit Schimmelpilzgiften belastet. Welche schneiden besonders gut ab?

25.03.2026 | 4:34 min

Es gibt Gerichte, die sind ohne die Begleitung von Ketchup kaum denkbar: Pommes, Currywurst oder Burger zum Beispiel sind für viele ohne die Würzsoße aus Tomaten nicht komplett. Und auch bei Kindern steht Ketchup hoch im Kurs. Aber wie ist es um die Qualität der Produkte bestellt?

Stiftung Warentest hat 23 Tomatenketchups überprüft - von Marken- über Bioprodukte bis hin zu günstigen Produkten. Im Test waren auch fünf Ketchups für Kinder. Bewertet wurden Geschmack, Konsistenz, Zutaten, Zucker- und Salzgehalt, außerdem wurden die Produkte auf Schadstoffe untersucht sowie die Verpackung bewertet.

Das Ergebnis im Überblick: Fünf Produkte überzeugten mit "sehr gutem" Geschmack. Insgesamt schnitten zwölf Ketchups mit der Gesamtnote "gut" ab, die meisten übrigen wurden mit "befriedigend" oder "ausreichend" bewertet. Ein Ketchup fiel wegen Schadstoffen durch.

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Ketchup im Vergleich: Unterschiede beim Zuckergehalt

Neben Tomatenmark sind Süßstoffe und Zucker oft die wichtigste Zutat im Ketchup. Beim Zuckergehalt variieren die Produkte stark. Der bekannte Klassiker Heinz Tomato Ketchup enthält mit 26,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter den meisten Zucker im Test. Mit nur einem Esslöffel Ketchup nimmt ein Vorschulkind fast elf Prozent der von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Tageshöchstmenge zu sich.

Zuckerfreie Varianten setzen auf Süßstoffe wie Sucralose, die zwar kalorienarm sind, jedoch auch zu Geschmacksabweichungen führen können. Ein weiteres Problem sind die Folgen für die Umwelt, da Klärwerke diese Art von Süßstoff nicht aus dem Wasser filtern können - sie gelangen so in Gewässer und belasten dort Wasserlebewesen. Wer also auf Nachhaltigkeit achtet, sollte die Inhaltsstoffe genau prüfen.

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Testverlierer: Vorsicht vor Schimmelpilzgiften im Ketchup

Die Tester fanden sogenannte Alternaria-Toxine, die als schwarze Stellen auf Tomaten sichtbar werden, wenn diese etwa zu spät geerntet oder vor der Verarbeitung feucht gelagert wurden. Strukturell seien die Toxine erbgutschädigenden und krebserregenden Substanzen ähnlich. Es sei aber noch nicht geklärt, ob sie deswegen für den Menschen kritisch sind, so Stiftung Warentest.

Felix Tomaten Ketchup überschritt den unverbindlichen Richtwert der Europäischen Union (EU) für das Schimmelpilzgift Alternariol im Test um das Achtfache und erhielt deshalb die Gesamtnote "mangelhaft" (5,0). Diese Überschreitung ist laut Ansicht von Stiftung Warentest so hoch, dass der Hersteller hätte reagieren müssen. Auch bei Geruch und Geschmack attestierten die Tester nur ein mäßiges Ergebnis. Solche Funde zeigen, wie wichtig regelmäßige Laborprüfungen bei Lebensmitteln sind.

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Testsieger und Preistipp: Diese Ketchups sind empfehlenswert

Testsieger ist der Born Tomaten Ketchup für circa 0,44 Euro pro 100 Milliliter. Laut Testern riecht und schmeckt er nach frischen, fruchtigen Tomaten und erzielte in puncto Geschmack als einziger die Höchstnote "sehr gut" (1,0).

Wer weniger ausgeben möchte, findet bei den Eigenmarken einiger Discounter und Supermärkte Ketchup-Produkte, die "gut" bis "befriedigend" abgeschnitten haben. Für circa 0,26 Euro pro 100 Milliliter sind sie im Vergleich zu Markenprodukten deutlich günstiger und punkten durch einen "gut" bis "befriedigend" bewerteten Geschmack.

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Recycling: Ketchup im Glas schlägt Kunststoff

Stiftung Warentest rät insgesamt zu Glasflaschen. Kunststoffflaschen haben häufig problematische Etikettenkleber, die das Recycling erschweren. Das gilt selbst für Produkte, die als "100 Prozent recycelbar" beworben werden.

Glasflaschen lassen sich im Gegensatz zu Kunststoff problemlos wiederverwerten. So bleibt nicht nur der Geschmack frisch, sondern auch die Umwelt sauber.

Den letzten Rest aus der Ketchup-Flasche zu bekommen, kann schwierig sein. Der Tipp: Flasche fest greifen, in großen Kreisen schwenken oder leicht auf den Hals klopfen oder mit Geduld die Flasche auf den Kopf stellen - so löst sich die dickflüssige Soße. Auch lange Löffel oder Tafelmesser helfen, Reste zu entnehmen.

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Ein Löffel mit dem weißen, kristalinen Zuckerersatzstoff Erythrit.
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 25.03.2026 ab 09:05 Uhr.
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Ernährung

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