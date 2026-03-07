  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Chronische Entzündungen: Was antientzündliche Ernährung bewirkt

Lebensmittel bei Entzündungen:Was Ernährung bei Entzündungen im Körper bewirken kann

von Christina-Maria Pfersdorf

|

Chronische Entzündungen erhöhen das Risiko für Erkrankungen. Zum Tag der gesunden Ernährung erklären Fachleute, wie bestimmte Lebensmittel Entzündungen im Körper beeinflussen.

Frau hält sich die Hand ans Knie.

Entzündungen sind eine normale Schutzreaktion des Körpers. Problematisch wird es, wenn sie dauerhaft bestehen bleiben - sogenannte stille oder chronische Entzündungen. Was dahintersteckt.

05.03.2026 | 1:50 min

Der 7. März ist der Tag der gesunden Ernährung, initiiert vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED). In diesem Jahr stehen Autoimmunerkrankungen im Fokus. Schätzungsweise rund neun Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen - mit steigender Tendenz.

Ernährung heilt Autoimmunerkrankungen zwar nicht, sie kann aber nachweislich Entzündungsprozesse, das Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen.

PD Dr. med. Edmund Purucker, Internist und erster Vorsitzender des VFED

Bestimmte Ernährungsweisen hätten das Potenzial, Entzündungen zu dämpfen oder zu verstärken. Ernährung sei kein alleiniger Auslöser, aber ein wichtiger Einflussfaktor im Zusammenspiel mit genetischer Veranlagung, Umweltfaktoren und Lebensstil, erklärt Internist Edmund Purucker, erster Vorsitzender des VFED.

Verschiedene Gemüsesorten auf einem Tisch

Superfoods liegen im Trend, denn sie sollen viele verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Gibt es dafür wissenschaftliche Belege?

04.02.2026 | 4:50 min

Wenn Entzündungen chronisch werden

Grundsätzlich sind Entzündungen ein lebenswichtiges Reparaturprogramm des Körpers. Das Immunsystem wird aktiviert, um Verletzungen zu heilen oder Krankheitserreger abzuwehren. Problematisch wird es, wenn Entzündungen sehr lange unbemerkt im Körper ablaufen oder - wie bei vielen Autoimmunerkrankungen - chronisch werden.

Bei Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel bei Hashimoto-Thyreoiditis, Psoriasis (Schuppenflechte), rheumatoide Arthritis, Typ-1-Diabetes, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Zöliakie oder Lupus erythematodes greift das Immunsystem körpereigenes Gewebe an. "Entzündungen sind hier nicht nur Begleiterscheinung, sondern ein zentraler Bestandteil der Erkrankungen. Sie tragen wesentlich zu Beschwerden, Krankheitsschüben und langfristigen Gewebeschäden bei", so Purucker. Die Ursachen sind komplex und bislang nicht vollständig geklärt.

Ein Ärztin bereitet eine Infusion vor

Ein neuer Behandlungsansatz der Universitätsmedizin Mainz gibt Lupus-Betroffenen Hoffnung auf Heilung. Eine Immuntherapie könnte die Lösung sein.

30.05.2024 | 5:20 min

Bauchfett als Entzündungsherd

Entzündliche Prozesse können auch unabhängig von Autoimmunerkrankungen entstehen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das viszerale Fett im Bauchraum. "Dieses Fettgewebe ist kein passiver Energiespeicher, sondern ein aktives Entzündungsorgan", sagt Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein.

Viszerales Fett bildet entzündungsfördernde Botenstoffe, die mit sogenannten Zivilisationserkrankungen im Zusammenhang stehen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 oder auch bestimmte Krebsarten.

Ein Mann mit starkem Übergewicht sitzt und isst auf dem Bild

Menschen mit starkem Übergewicht haben ein drastisch erhöhtes Risiko, bei Infektionen einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden - bis hin zum Tod. Das zeigt eine aktuelle Studie.

10.02.2026 | 0:33 min

Entzündungshemmende Ernährung stärkt das Immunsystem

Eine überwiegend pflanzliche Ernährung mit viel Gemüse, Vollkornprodukten und hochwertigen Fetten aus Nüssen, Saaten und pflanzlichen Ölen gilt als entzündungshemmend.

Antientzündliche Ernährung wirkt dort, wo stille Entzündungen entstehen - im Darm, im Fettgewebe und in den Gefäßen.

Dr. Brigitte Bäuerlein, Ernährungsexpertin

Sekundäre Pflanzenstoffe wirken entzündungshemmend, Scharfstoffe und ätherische Öle - etwa aus Kurkuma oder Chili - können zusätzlich schmerzlindernd sein. Dabei spielt auch das Darmmikrobiom eine Rolle. "Unverdauliche Pflanzenstoffe sind Nahrung für die guten Darmbakterien. Diese produzieren Substanzen, die das Immunsystem stärken", erklärt Bäuerlein.

Ein bunter Gemüse- und Obstteller.

Am 7. März ist Tag der gesunden Ernährung. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die antientzündliche Ernährung. Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein erklärt, worauf es dabei ankommt.

05.03.2026 | 7:32 min

Stark verarbeitet, zu süß, zu fett - Was Entzündungen fördert

Stark verarbeitete Lebensmittel, tierische Fette und zu viel Zucker können Entzündungen im Körper fördern. Schweinefleisch enthält beispielsweise Arachidonsäure, eine Fettsäure, aus der entzündungsfördernde Botenstoffe entstehen.

Zuckerhaltige Softdrinks

2024 wurden in Deutschland 7,7 Milliarden Liter zuckerhaltige Getränke hergestellt - rund 93 Liter pro Kopf. Trotz Zucker-Debatte blieb die Produktion hoch, berichtet das Statistische Bundesamt.

12.02.2026 | 0:29 min

Bestimmte Zusatzstoffe und eine überkalorische Ernährung stehen im Verdacht, das Mikrobiom zu schädigen. "Sehr häufig wird unterschätzt, dass eine ungünstige Ernährung auch zu einer veränderten Darmflora führen kann. Die Darmbarriere wird geschädigt und Entzündungsstoffe gelangen leichter ins Blut", so Ernährungsexpertin Bäuerlein.

Zucker begünstigt die Bildung von viszeralem Fett und kann entzündliche Prozesse im Körper verstärken.

Christina Pfersdorf ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Darmbakterien als Schutz und Therapie
:Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf Darmkrebs?

Das Mikrobiom steht immer mehr im Fokus der Forschung. Entzündungen, Krankheiten und sogar die Entstehung von Krebs werden mit einer gestörten Darmflora in Verbindung gebracht.
von Andreas Kürten
mit Video5:03
Eine 3D-Aufnahme des Mikrobioms im Darmquerschnitt.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 05.03.2026 ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitErnährung

Mehr zum Thema Ernährung

  1. Mann mit Smartphone sitzt vor einer Salatschüssel

    Kontrolle statt Genuss beim Essen:Orthorexie: Wenn gesunde Ernährung zum Zwang wird

    von Anja Baumann
    mit Video5:00
  2. Ein Haufen von Flohsamen in einer Holzschale auf einem Holztisch.

    Gesunde Ernährung mit Ballaststoffen:Wie Flohsamensamenschalen die Verdauung unterstützen

    von Jenna Busanny
    mit Video7:25
  3. Auf einem Tisch stehen mehrere vegetarische Speisen, etwa ein Salat mit Kichererbsen und Brokkoli sowie ein Dessert mit Erdbeeren und Chiasamen.

    Super Nahrungsmittel fürs Immunsystem:Mit Superfood gegen Krebs?

    von Wiba Keke Wermann
    mit Video4:50
  4. Ein Zweig eines Apfelbaums mit reifen Äpfeln der Sorte Elstar.

    Elstar, Boskop, Jonagold und Co.:Äpfel: Das heimische Superfood

    von Ebba Petzsche
    mit Video3:07

Weitere Gesundheits-Themen

  1. Ein junger Mann mit dunklen Haaren niest in ein Taschentuch.

    Heuschnupfen und Pollenallergie:Wie Allergiker die Pollensaison gut überstehen

    von Gunnar Fischer
    mit Video2:33
  2. Eine junge Frau mit Schlafmaske liegt schlafend im Bett. Vor ihr auf einem Nachttisch befindet sich eine Flasche, eine Tasse und Tabletten.

    Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?

    von Sarah Hufnagel
    mit Video4:08
  3. In einem Labor wird für eine DNA-Analyse Probenmaterial mit einer Pipette in ein Röhrchen gefüllt.

    Tag der seltenen Erkrankungen:Kaum Forschung und wenig Therapien für seltene Krankheiten

    von Andrea Schuler
    mit Video4:56
  4. Eine Magnetresonanztomografie-Aufnahme von extrem vergrößerten Nieren mit Zysten.

    Risiko für Nierenversagen und Dialyse:Wie gefährlich sind Zysten in der Niere?

    von Corinna Klee
    mit Video5:09

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Eine Schale gefüllt mit Porridge, auf dem Apfelschnitze liegen, steht auf einem Tisch, ein Löffel liegt daneben.

    Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durch

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video4:25
  2. Ein Mann trainiert mit Seilhüpfen im eigenen Wohnzimmer.

    Wirkung, Vorteile und Risiken:HIIT: Was das Intervalltraining so effektiv macht

    von Cornelia Petereit
    mit Video8:43
  3. Mann steht vor einer Espressomaschine und reinigt sie. Neben der Maschine steht eine Flasche mit Reinigungsmittel.

    Kaffeemaschinen reinigen und entkalken:So werden Kaffeevollautomaten, Milchsysteme und Co. sauber

    von Jill Krause
    mit Video5:39
  4. Ein Mann im Auto steuert CarPlay.

    Online-Dienste im Auto als Abo-Falle:Konnektivität im Auto: Worauf achten bei digitalen Extras?

    von Thilo Hopert
    mit Video0:39