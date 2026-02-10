Welttag der Hülsenfrüchte:Was Kichererbsen, Linsen und Co. Positives bewirken
von Miriam Hantzsche
Sie sind für Umwelt und Klima von hoher Bedeutung - und gleichzeitig so einfach zu haben: Hülsenfrüchte. Warum Kichererbsen, Linsen und Co. wieder eine große Rolle spielen.
Ob Fleischersatzprodukte im Vergleich zu echtem Fleisch geschmacklich mithalten können, darüber wird - besonders bei Fleischliebhabern - immer wieder diskutiert. Unbestritten ist allerdings, dass Fleischersatzprodukte in Sachen Klimabilanz die klaren Gewinner sind.
UN-Welttag der Hülsenfrüchte
Eine der am häufigsten verwendeten Grundlagen für Fleischersatz sind Leguminosen, im allgemeinen Sprachgebrauch: Hülsenfrüchte. Ihnen hat die UNO jährlich am 10. Februar einen eigenen Welttag gewidmet.
Sie sind eine nachhaltige Lösung, um Klimaziele zu verfolgen. Laut Bundesumweltamt haben der hohe Konsum tierischer Lebensmittel und damit verbunden die intensive Nutztierhaltung negative Auswirkungen. Weil durch sie Treibhausgase entstehen und für Viehfutter viel Anbaufläche gebraucht werden.
Bei pflanzlichen Lebenmitteln ist die Belastung deutlich geringer. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) etwa empfiehlt, aus der Vielfalt pflanzlicher Proteine zu schöpfen und insbesondere reichhaltig Hülsenfrüchte zu verzehren.
Linsen, Erbsen & Co. als Fleischersatz immer beliebter
Ein regelrechtes Comeback feiern Linsen, Erbsen und Bohnen, seit sie vermehrt in Fleischersatzprodukten verarbeitet werden. Der Umsatz mit Fleischalternativen im Lebensmitteleinzelhandel hat sich zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig scheint Fleisch immer unbeliebter zu werden. Seit 2018 ist laut Umweltbundesamt der Fleischkonsum in Deutschland um 15 Prozent gesunken.
Noch dazu "könnte die Politik es den Menschen erleichtern, sich gesund zu ernähren", sagt Dr. Benjamin Bodirsky vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Indem zum Beispiel "in ein gesundes, nachhaltiges und preiswertes Essensangebot in Kantinen von Schulen, Behörden, Krankenhäusern, und Altenheimen investiert wird", schlägt Bodirsky vor.
Anbau von Hülsenfrüchten hilft dem Boden
Hülsenfrüchte verbessern die Fruchtbarkeit des Bodens, erklärt Bodirsky. Sie haben die spezielle Eigenschaft, Stickstoff aus der Luft an die Pflanzen und den Boden weiterzugeben. Sie pflegen somit den Ackerboden und bereiten ihn für die Weiterbepflanzung mit anderen Feldfrüchten vor - es ergeben sich sogenannte positive Fruchtfolgeneffekte.
Durch vermehrten Anbau von Leguminosen könnte laut Bodirsky auf Kunstdünger weitgehend verzichtet werden, was positive Effekte auf die Umwelt hätte: So würden Ammoniak-Emissionen und Treibhausgase, wie Lachgas, reduziert, die sonst vor allem durch den Einsatz von Stickstoffdüngern in der Landwirtschaft entstehen.
Hülsenfrüchte als Teil der Ernährungswende
Wegen der positiven Wirkung auf Umwelt und Gesundheit soll der Anbau und Verzehr von Hülsenfrüchten in Europa wieder gefördert werden. Mit der sogenannten "Eiweißpflanzenstrategie" will das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) seit 2012 dafür sorgen, dass mehr Hülsenfrüchte in Europa erzeugt werden.
Ziele sind laut BMLEH unter anderem die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, die Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Nutzungssysteme und die Verbesserung von Umwelt- und Klimaschutz sowie der Bodenfruchtbarkeit.
Die Gründe: Sie seien sehr gesund, müssten kaum gedüngt werden und würden nebenbei die Biodiversität fördern, fasst Bodirsky zusammen.
"Back to the roots" - ein langer Prozess
Immerhin: Auf deutschen Äckern wachsen immer mehr Körnerleguminosen. Laut Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft (BZL) sind die Anbauflächen und Erntemengen von Erbsen, Acker- und Sojabohnen in den letzten zehn Jahren tendenziell gestiegen. Bei Erbsen wurde 2024 mit 443.000 Tonnen sogar die größte Erntemenge seit zehn Jahren verzeichnet. 2025 wuchsen Hülsenfrüchte in Deutschland auf rund 276.000 Hektar.
Das entsprach allerdings gerade einmal 1,66 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die Rückkehr zu Altbewährtem ist ein langer Prozess. Noch immer werden Hülsenfrüchte zu einem Großteil aus aller Welt importiert. Ein Beispiel: Nur etwa vier Prozent der in Deutschland genutzten Linsen kommen nach Zahlen des Julius-Kühn-Instituts aus heimischer Produktion.
