Wirkung, Vorteile und Risiken:HIIT: Was das Intervalltraining so effektiv macht
von Cornelia Petereit
Intensiv, zeitsparend, effektiv: HIIT heißt der schnelle und vielseitige Trainingsplan, der im Fitnessstudio, im Park oder auch im Wohnzimmer funktioniert. Worauf es dabei ankommt.
Hochintensives Intervalltraining, kurz HIIT, ist eine der effektivsten Trainingsmethoden. Schon Einheiten von etwa zehn Minuten pushen Kreislauf und Fettverbrennung. Orthopäde und Sportmediziner Christophe Lambert erklärt, wie HIIT wirkt und für wen es geeignet ist.
HIIT: Ablauf und Intensität einfach erklärt
Das Prinzip ist simpel: kurze, sehr intensive Belastung wechselt sich mit Erholungsphasen ab. Studien deuteten darauf hin, dass diese Intervalle wie ein Turbo auf die Fettverbrennung wirkten, erklärt Lambert.
HIIT-Übungen
Lambert betont, wie wichtig der Wechsel zwischen intensiven Belastungsphasen und Ruhepausen beim Intervalltraining sei. Anfänger sollten mit zehn bis 30 Sekunden HIIT-Übungen starten und die Länge langsam steigern. Die Ruhephasen sollten mindestens zehn Sekunden dauern. Einsteiger beginnen mit einem Satz, Fortgeschrittene wiederholen drei- oder mehrmals.
Hochintensives Intervalltraining steigert Ausdauer
Das Intervalltraining setzt Impulse, die Ausdauer und Leistungsfähigkeit verbessern, erklärt Lambert den Effekt von HIIT. Durch den Wechsel zwischen intensivem Training und ruhigen Phasen müsse der Körper sich immer wieder neu anpassen. Auch nach Trainingsende bleibe der Stoffwechsel erhöht und dieses sogenannte "Nachbrennen" bewirke den hohen und anhaltenden Kalorienverbrauch.
Geringer Aufwand bei hohem Nutzen halte auch die Motivation hoch, "dranzubleiben", weiß der Mediziner. Mit langfristig positiver Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System: "Bei gesunden Erwachsenen im jungen bis mittleren Alter kann HIIT die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) steigern." Körperliche Anstrengungen ließen sich dadurch besser aushalten und sogar eine höhere Lebenserwartung sei möglich.
Für wen sich das hochintensive Intervalltraining eignet
HIIT sei sowohl für Trainierte als auch für Einsteiger geeignet, ist Lambert überzeugt, denn die Übungen könnten an den Fitness-Typ angepasst werden. "Wir denken bei HIIT meist an sehr durchtrainierte Menschen, aber es kann eigentlich jeder machen." Vor allem wenig sportlich aktive Menschen könnten am Anfang mit hochintensivem Intervalltraining schnelle Erfolge erzielen.
Der Orthopäde macht aber deutlich, wie wichtig das Aufwärmen ist: Wegen der hohen Intensität müssten Gelenke mobilisiert und gelockert werden, um Verletzungen zu vermeiden. Einsteigern rät er, mit erfahrenen HIIT-Trainern die Abläufe genau einzuüben, um Fehlhaltungen zu vermeiden. Das Verletzungsrisiko steige, wenn die körperliche Belastungsgrenze erreicht werde.
Nach jeder HIIT-Einheit rät Lambert zu einem oder zwei Tagen Pause, damit der Körper sich regenerieren könne.
Für wen HIIT nicht geeignet ist
Sportmediziner Christophe Lambert empfiehlt, vor dem Trainingseinstieg mit einem Arzt zu sprechen. Vor allem Menschen mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen oder Ältere bräuchten eine medizinische Abklärung, denn durch die hohe Intensität würden Gelenke, Herz und Kreislauf belastet. "HIIT ist sehr effektiv, aber auch körperlich extrem fordernd", betont Lambert. Vor allem Untrainierte riskierten Überlastungen, wenn sie zu schnell zu viel erreichen wollten.
Bei Gelenkschmerzen, Schwindel oder Übelkeit sollte das hochintensive Intervalltraining besser abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Sport
Hype um Nahrungsergänzungsmittel:Was die Einnahme von Kreatin wirklich bringtvon Markus Böhlemit Video4:27
Wunsch nach dem perfekten Körper:Bodybuilding: Maximale Muskeln - aber zu welchem Preis?von Kim Bachmannmit Video43:38
Sportliches Allround-Rad:Für wen sich ein Gravelbike lohntvon Thilo Hopertmit Video2:47
Studie zum Lebensstil:Essen bis Sport: Wie gesund lebt Deutschland?von Luisa Billmayermit Video1:34
Weitere Ratgeber-Themen
Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durchvon Florence-Anne Kälblemit Video4:25
Zähne und Zahnschmelz schützen:Schmerzempfindliche Zähne: Ursachen und Behandlungvon Thilo Hopertmit Video5:15
Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?von Sarah Hufnagelmit Video4:08
Kresse und Co. in der Wohnung anbauen :Gemüse, Sprossen, Kräuter: Fünf Tipps fürs Indoor-Gardeningvon Agnes Heitmannmit Video9:41