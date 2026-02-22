Bodybuilder wollen vor allem eins: möglichst viele und große Muskeln. Was sich gesund anhört, ist es nicht immer: Ärzte warnen vor Herzproblemen, Ess- und Körperbildstörungen.

5:30 Uhr: Der Wecker klingelt. Wie immer beginnt der Tag für Maik Ciesla mit dem Gang zur Waage. Anschließend stehen auf Maiks Speiseplan 40 verschiedene Supplements - oder auch Nahrungsergänzungsmittel -, darunter Omega-Fettsäuren, Selen, Peptid, Jod und Anti-Aging-Kapseln. Doch wozu das Ganze?

Vieles mache ich prophylaktisch. Weil ich weiß, ich betreibe Raubbau an meinem Körper. „ Maik Ciesla, Bodybuilder

Maik ist Wettkampf-Bodybuilder. Mit hartem Training und einer angepassten Ernährung versucht er, maximal Muskeln aufzubauen. Sie sollen definiert und deutlich sichtbar sein. Das ist ihm wichtig, denn bei Wettkämpfen posiert Maik vor einer Jury, die seine Präsentation und seinen Körper beurteilt.

Der Traum: Mr. Olympia

Der wohl bekannteste internationale Bodybuilding-Wettkampf ist "Mr. Olympia" - mit 600.000 Euro der höchst dotierte Bodybuilding-Titel der Welt. Ein Traum für viele Profi-Bodybuilder. Auch Maik träumt davon, wie er in der ZDFinfo-Dokumentation "Make me Beautiful - Maximal männlich" erzählt.

99,99 Prozent werden niemals auf den Olympia kommen. Mein Ziel wäre es, die nächsten vier, fünf Jahre, bis ich 35 bin, da eine Quali zu holen. „ Maik Ciesla, Bodybuilder

Fokus beim Bodybuilding aufs Aussehen des Körpers

Maik will an die Weltspitze und dafür geht er an seine Grenzen. Seine Messlatte sind die Vorgaben für eine Teilnahme bei Mr. Olympia.

Doch durch den Sport kann sich eine verzerrte Körperwahrnehmung entwickeln: Muskeldysmorphie lautet der Fachbegriff. "Bodybuilding ist ein Sport, bei dem ein sehr starker Fokus auf Aussehen und Kontrolle des eigenen Körpers liegt", sagt Elisabeth Hahn. Sie ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Schön Klinik Bad Bramstedt.

Dazu käme eine hohe Leistungsbereitschaft, Perfektionismus und ein permanenter Vergleich mit anderen Kraftsportlern. Die Wahrscheinlichkeit, eine Körperwahrnehmungsstörung zu entwickeln, sei dadurch deutlich erhöht, so Hahn.

Auch bei Männern steigt insgesamt der Druck in Bezug auf das eigene Aussehen, nicht zuletzt durch die Vergleichsmöglichkeiten beispielsweise über Social Media. „ Dr. Elisabeth Hahn, Oberärztin in der Schön Klinik Bad Bramstedt

Strenge Diät mit Tausenden Kalorien

Auch Essen ist in Maiks Alltag streng reglementiert. Sein Diätplan ist Teil seines Trainingsplans und an den hält er sich strikt. Sieben Mahlzeiten nimmt er täglich zu sich: Der Reis, die Polenta und sogar das Salz sind auf das kleinste Gramm abgemessen. Fast Food wie Pizza gibt es so gut wie nie.

Essstörungen im athletischen Bereich werden oft sehr lange nicht als solche erkannt. „ Dr. Elisabeth Hahn, Leiterin des Schwerpunkts Essstörungen in der Schön Klinik Bad Bramstedt

Laut Hahn erfahren Betroffene durch ihr Umfeld meist großen Zuspruch und Anerkennung für ihr Verhalten. Lange würden positive Effekte wie Komplimente oder Fortschritte beim Sport überwiegen. Erst spät setze dann der Leidensdruck ein, sagt Hahn.

Herzprobleme im Bodybuilding

Maiks Leidenschaft für das Profi-Bodybuilding hat Auswirkungen auf seine Organe und seinen Körper. "Ich habe eine CEPAP-Maske, das heißt, ich schlafe mit einer Maske im Bett, weil ich sonst Atemaussetzer habe", erzählt er. Auch sein Herz leidet unter den Extrembedingungen.

Ich nehme Beta-Blocker und Blutdrucksenker für mein Herz. Die hätte ich nicht nehmen müssen, wenn ich diesen Sport nicht machen würde. „ Maik Ciesla, Bodybuilder

Herzprobleme sind im Profi-Bodybuilding nicht selten. Eine Studie der Universität Padua in Italien beobachtete über 20.000 männliche Bodybuilder von 2005 bis 2020, die bei den Wettbewerben des Weltverbandes IFBB gestartet sind. 121 Sportler starben laut Studie im Zeitraum, die häufigste Todesursache war ein plötzlicher Herztod. Daran starben 46 der Sportler.

Mögliche Auslöser sehen die Forschenden nicht nur in der extremen Krafttrainingsbelastung und restriktiven Ernährung. Auch der Gebrauch von Dopingmitteln wie anabolen Steroiden könnten sich insbesondere auf die Herzgesundheit auswirken.

