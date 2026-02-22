Wunsch nach dem perfekten Körper:Bodybuilding: Maximale Muskeln - aber zu welchem Preis?
von Kim Bachmann
Bodybuilder wollen vor allem eins: möglichst viele und große Muskeln. Was sich gesund anhört, ist es nicht immer: Ärzte warnen vor Herzproblemen, Ess- und Körperbildstörungen.
5:30 Uhr: Der Wecker klingelt. Wie immer beginnt der Tag für Maik Ciesla mit dem Gang zur Waage. Anschließend stehen auf Maiks Speiseplan 40 verschiedene Supplements - oder auch Nahrungsergänzungsmittel -, darunter Omega-Fettsäuren, Selen, Peptid, Jod und Anti-Aging-Kapseln. Doch wozu das Ganze?
Maik ist Wettkampf-Bodybuilder. Mit hartem Training und einer angepassten Ernährung versucht er, maximal Muskeln aufzubauen. Sie sollen definiert und deutlich sichtbar sein. Das ist ihm wichtig, denn bei Wettkämpfen posiert Maik vor einer Jury, die seine Präsentation und seinen Körper beurteilt.
Der Traum: Mr. Olympia
Der wohl bekannteste internationale Bodybuilding-Wettkampf ist "Mr. Olympia" - mit 600.000 Euro der höchst dotierte Bodybuilding-Titel der Welt. Ein Traum für viele Profi-Bodybuilder. Auch Maik träumt davon, wie er in der ZDFinfo-Dokumentation "Make me Beautiful - Maximal männlich" erzählt.
Sehen Sie die Doku "Make me beautiful - Maximal männlich" am 27. Februar 2026 um 20:55 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Fokus beim Bodybuilding aufs Aussehen des Körpers
Maik will an die Weltspitze und dafür geht er an seine Grenzen. Seine Messlatte sind die Vorgaben für eine Teilnahme bei Mr. Olympia.
Doch durch den Sport kann sich eine verzerrte Körperwahrnehmung entwickeln: Muskeldysmorphie lautet der Fachbegriff. "Bodybuilding ist ein Sport, bei dem ein sehr starker Fokus auf Aussehen und Kontrolle des eigenen Körpers liegt", sagt Elisabeth Hahn. Sie ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Schön Klinik Bad Bramstedt.
Dazu käme eine hohe Leistungsbereitschaft, Perfektionismus und ein permanenter Vergleich mit anderen Kraftsportlern. Die Wahrscheinlichkeit, eine Körperwahrnehmungsstörung zu entwickeln, sei dadurch deutlich erhöht, so Hahn.
Strenge Diät mit Tausenden Kalorien
Auch Essen ist in Maiks Alltag streng reglementiert. Sein Diätplan ist Teil seines Trainingsplans und an den hält er sich strikt. Sieben Mahlzeiten nimmt er täglich zu sich: Der Reis, die Polenta und sogar das Salz sind auf das kleinste Gramm abgemessen. Fast Food wie Pizza gibt es so gut wie nie.
Laut Hahn erfahren Betroffene durch ihr Umfeld meist großen Zuspruch und Anerkennung für ihr Verhalten. Lange würden positive Effekte wie Komplimente oder Fortschritte beim Sport überwiegen. Erst spät setze dann der Leidensdruck ein, sagt Hahn.
Herzprobleme im Bodybuilding
Maiks Leidenschaft für das Profi-Bodybuilding hat Auswirkungen auf seine Organe und seinen Körper. "Ich habe eine CEPAP-Maske, das heißt, ich schlafe mit einer Maske im Bett, weil ich sonst Atemaussetzer habe", erzählt er. Auch sein Herz leidet unter den Extrembedingungen.
Herzprobleme sind im Profi-Bodybuilding nicht selten. Eine Studie der Universität Padua in Italien beobachtete über 20.000 männliche Bodybuilder von 2005 bis 2020, die bei den Wettbewerben des Weltverbandes IFBB gestartet sind. 121 Sportler starben laut Studie im Zeitraum, die häufigste Todesursache war ein plötzlicher Herztod. Daran starben 46 der Sportler.
Mögliche Auslöser sehen die Forschenden nicht nur in der extremen Krafttrainingsbelastung und restriktiven Ernährung. Auch der Gebrauch von Dopingmitteln wie anabolen Steroiden könnten sich insbesondere auf die Herzgesundheit auswirken.
Mehr zum Thema Essstörung
Kontrolle statt Genuss beim Essen:Orthorexie: Wenn gesunde Ernährung zum Zwang wirdvon Anja Baumannmit Video5:00
Anorexie bei Jungen und Männern:Magersucht - Essstörung bei jungen Männern oft spät erkanntvon Malin Ihlaumit Video5:35
- Interview
Mehr stationäre Behandlungen:Essstörungen: Social Media "krankheitsförderlich"mit Video3:31
Soziale Medien verantwortlich:Immer mehr Mädchen leiden unter Essstörungenmit Video16:08
Weitere ZDFinfo-Dokus
Doku | ZDFinfo Doku:Schwelender KonfliktVideo51:36
Doku | ZDFinfo Doku:Terror und EskalationVideo52:36
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Die geheime Tiger-MafiaVideo43:48
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Illegale Nashornjagd – Netzwerke und ProfiteVideo43:46