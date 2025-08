Hier gilt: Wer sich mehr als 1.200 MET-Minuten pro Woche bewegt, erreicht das Bewegungsziel.



1 MET (metabolisches Äquivalent) ist der Energieverbrauch im Ruhezustand. Bei moderater Bewegung - zum Beispiel zügigem Spazierengehen - ist der Energieverbrauch viermal so hoch, bei intensiver körperlicher Aktivität - zum Beispiel Joggen - achtmal so hoch.



Laut Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 1.200 MET-Minuten pro Woche einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen. Wer dieses Bewegungsziel erreichen will, kann beispielsweise pro Woche fünf Stunden zügig spazieren gehen oder zweieinhalb Stunden joggen.