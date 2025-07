Laufen oder Joggen: Wie man die richtigen Laufschuhe findet

Die meisten Laufschuhe sind Trainingsallrounder, mit denen man auf allen Untergründen laufen kann - egal ob Asphalt, Wald- oder Feldweg. Hier kommt es vor allem darauf an, in welchem Schuh man sich wohlfühlt.



Wer besonders viel trainiert, sollte auf Abwechslung in der Schuhauswahl achten. Hier empfiehlt es sich abwechselnd in mehr oder weniger stark gedämpften, leichteren Schuhen und Schuhen, die mehr unterstützen, zu laufen.



Im Winter empfiehlt sich ein Modell mit wasserdichter Membran.



Wer ausschließlich im Gelände läuft, kann Trail Laufschuhe wählen, die eine entsprechend griffigere Sohle haben.