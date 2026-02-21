  3. Merkliste
Besser schlafen dank Melatonin? Wie es wirkt und was es bringt

Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?

von Sarah Hufnagel

|

Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin sollen auf natürliche Weise gegen Schlafstörungen wirken. Doch was ist bei der Einnahme zu beachten, damit sie nicht schaden?

Melatonin: Hilfe bei Schlafproblemen?

Melatoninprodukte wie Sprays, Gummibonbons und Tabletten werden häufig als Einschlafhilfe genutzt. Welche Effekte realistisch sind, für wen sie sinnvoll sein können und welche Risiken bestehen.

19.02.2026 | 4:08 min

Schneller einschlafen, besser durchschlafen und tagsüber trotzdem fit sein: Diese Wirkung versprechen sich viele Menschen von der Einnahme frei verkäuflicher Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff Melatonin.

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sollen die Ernährung mithilfe von Vitaminen, Mineralstoffen oder sonstigen Stoffen ergänzen, sie sind meist rezeptfrei erhältlich. Von Arzneimitteln sind sie klar abzugrenzen, denn sie unterliegen keiner Zulassungspflicht. Ihre Wirksamkeit muss also nicht nachgewiesen werden. Auch Verträglichkeit und Sicherheit müssen nicht geprüft werden.

Melatonin: Ein natürliches Schlafmittel?

Hersteller werben vor allem damit, dass Melatonin als körpereigenes Hormon zur Verkürzung der Einschlafzeit beitragen kann. In der Theorie funktioniert das so: Das Hormon Melatonin wird von der Zirbeldrüse im Gehirn produziert und hilft uns, abends müde zu werden. Tagsüber erhält das Gehirn das Signal, dass es draußen hell ist. Melatonin wird also nicht ausgeschüttet. Sobald es dunkel wird, beginnt die Zirbeldrüse das Hormon auszuschütten. Wir werden müde und können im Idealfall schnell einschlafen.

Melatonin steuert also unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Melatonin-Präparate versprechen, das Einschlafen durch die mit der Einnahme erzeugte erhöhte Melatonin-Konzentration im Blut zu erleichtern. Bei frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatoninzusatz ist das allerdings nicht nachgewiesen.

Melatoninausschüttung CC

Die Zirbeldrüse reguliert über die Melatoninausschüttung den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers. Sie schüttet Melatonin aus, wenn es dunkel wird. Die erhöhte Menge macht uns müde.

05.06.2023 | 1:06 min

Wem Melatonin helfen kann

Verschreibungspflichtige Melatonin-Medikamente werden meist bei Erwachsenen eingesetzt, die älter als 55 Jahre sind. Denn gerade bei älteren Menschen kann der Melatonin-Spiegel zu niedrig sein. Die zusätzliche Aufnahme über Medikamente kann ihnen helfen, besser zu schlafen.

Menschen, die in Schichtarbeit beschäftigt sind und zu ungewöhnlichen Zeiten zu Bett gehen, können von zusätzlicher Melatonineinnahme profitieren, erklärt der Schlafmediziner Ingo Fietze. Treten bei ihnen Schlafstörungen auf, hängen diese nämlich oft mit einem niedrigen Melatoninspiegel zusammen. Bei jungen Menschen haben die Präparate jedoch oft keine Wirkung, die über den Placebo-Effekt hinausgeht.

Ausprobieren kann man Melatonin-Präparate, man sollte aber nicht unkontrolliert die Dosierung erhöhen.

Prof. Dr. Ingo Fietze, Schlafmediziner, Charité Berlin

Dies gelte für alle Präparate - egal ob Spray, Gummibärchen oder andere Darreichungsformen, so Schlafmediziner Fietze weiter.

Dr. Christoph Specht ist im Gespräch mit Florian Weiss. Im Hintergrund ist ein Bild eines frustrierten Mannes, der wach im Bett liegt.

Regelmäßig wach im Bett zu liegen, kann auf Dauer sehr belastend sein. Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht verrät, welche Routinen helfen können.

14.01.2026 | 7:22 min

Dosierung von Melatonin oft zu hoch

Werden Melatonin-Präparate über einen längeren Zeitraum in zu hohen Mengen eingenommen, kann das sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kritisiert, dass frei verkäufliche Melatonin-Produkte oft zu hohe Mengen des Hormons enthalten. Während verschreibungspflichtige Medikamente auf eineinhalb bis zwei Milligramm Melatonin pro Tagesdosis kommen, enthalten manche Nahrungsergänzungsmittel ein Vielfaches des Wirkstoffs.

Wie der Körper auf die Einnahme von Melatonin reagiert, ist davon abhängig, wie schnell er das Hormon wieder abbauen kann. Die Geschwindigkeit dieses Abbauprozesses ist individuell unterschiedlich und altersabhängig.

Schlafstörungen im mittleren Alter

Welche Faktoren die Nachtruhe stören können und was man gegen Schlafprobleme tun kann.

25.03.2025 | 4:28 min

Mögliche Nebenwirkungen bei Melatonin-Einnahme

Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin kann damit zu einem dauerhaft erhöhten Melatoninspiegel führen. Bei der Einnahme kann es dann zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen:

Zu den häufigsten unerwünschten Wirkungen gehört eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit verbunden mit einer reduzierten Aufmerksamkeit und einer verlängerten Reaktionszeit.

Dr. Britta Nagl, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

Studien weisen darauf hin, dass die Einnahme von Melatonin den Blutzuckerspiegel und die Blutkonzentration eines Wachstumshormons beeinflussen kann. Zusätzlich können Wechselwirkungen mit Medikamenten auftreten, zum Beispiel bei einigen Antidepressiva, Blutdruckmedikamenten oder Gerinnungshemmern. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin sollte auch in diesem Fall unbedingt ärztlich abgeklärt werden.

  • Aus Sicht des BfR sollten Schwangere, Stillende oder Frauen mit Kinderwunsch sowie Kinder und Jugendliche auf die Einnahme von Melatonin-Präparaten verzichten, wenn sie nicht unter Vorerkrankungen leiden, die eine Melatonineinnahme erfordern können.
  • Menschen, die ein Risiko für die Erkrankung mit Diabetes Typ 2 haben, sollten die Einnahme von Melatonin ärztlich abklären.
  • Auch bei Personen mit Einschränkungen der Leber- und/oder der Nierenfunktion sowie Personen, die an einer Autoimmunerkrankung oder Epilepsie leiden, empfiehlt das BfR auf eine Einnahme von Melatonin zu verzichten.

Schlafstörungen bei Jugendlichen

Schlafstörungen oder Insomnien sind besonders bei Schulkindern in den vergangenen Jahren angestiegen. Was sind die Ursachen und was kann man dagegen tun?

04.07.2025 | 5:03 min

Schlafstörungen mit anderen Mitteln bekämpfen

Bei akuten Einschlafproblemen kann es sinnvoller sein, mit anderen Methoden zu versuchen, den Schlaf nachhaltig zu verbessern. Helfen können zum Beispiel eine gute Schlafhygiene oder pflanzliche Mittel, die Hopfen, Baldrian oder Melisse enthalten.

Grundsätzlich gilt aber: Schlafstörungen, die über einen längeren Zeitraum andauern und die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, sollten ärztlich abgeklärt werden.

Schlaf-Tipps im Check
:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?

Tiefer, länger, fester: Schlafen muss heute viele Superlative erfüllen. "Sleepmaxxing" heißt der Trend, aus Schlaf das Maximum herauszuholen. Noch gesund oder schon übertrieben?
von Cornelia Petereit
mit Video5:03
Verschiedene Displays zeigen junge Frauen auf TikTok, die Sleepmaxxing betreiben mit Masken, Mouthtaping und Medikamenten zum Einschlafen.

Quelle: dpa

Dieser Artikel wurde erstmals am 22. Oktober 2024 veröffentlicht und am 20. Februar 2026 aktualisiert.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 19.02.2026 ab 09:05 Uhr.
