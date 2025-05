In einer kürzlich veröffentlichten Metaanalyse kommen Jonathan Henssler von der Charité-Universitätsmedizin Berlin und Kollegen zu folgendem Ergebnis: Rund ein Sechstel der Menschen, die Antidepressiva absetzten, erlebte Beschwerden, die auf die Medikamente zurückzuführen sind. Nur ein kleiner Anteil entwickelte laut der Auswertung von 79 Studien schwerere Absetzsymptome - darunter Schwindel, Reizbarkeit oder Schlafstörungen Laut der Studie treten die Symptome meist innerhalb weniger Tage auf und klingen nach einigen Wochen wieder ab. Die Ergebnisse wurden in der Fachwelt auch kritisch aufgenommen. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) etwa wirft den Autoren methodische Mängel vor. In einem Punkt sind sich die Fachleute einig: Statt einem abrupten Absetzen sollte die Dosis von Antidepressiva langsam reduziert und ausgeschlichen werden.