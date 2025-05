Ein plötzliches Stechen in der Brust oder Luftnot: Liebeskummer, der Tod eines geliebten Menschen oder anderer emotionaler Stress können schmerzhaft sein. Beim Broken-Heart-Syndrom ist der Herzmuskel quasi gelähmt, die linke Herzkammer bläht sich auf, Ärzte sprechen davon, dass das Herz bricht.

Das bedeutet nicht, dass etwas ab- oder durchbricht, sondern dass bestimmte Teile des Muskels plötzlich in ihrer Funktion gestört sind. Das Herz kann nicht mehr so gut Blut durch den Körper pumpen. Auf dem Ultraschall erscheint die Herzspitze wie ein Ballon.

Als Forschende in Japan in den 1990er-Jahren diese Verformung erstmals beobachteten, erinnerte sie das an die traditionelle Tintenfischfalle Tako-Tsubo. Die Erkrankung heißt daher auch Tako-Tsubo-Syndrom.