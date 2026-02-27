Die meisten Bio-Instant-Porridges schneiden bei Öko-Test sehr gut ab. Eine bekannte konventionelle Marke fällt jedoch durch - die Tester wiesen Spuren mehrerer Pestizide nach.

Porridge ist mehr als ein Trend - der Haferbrei gilt als funktionelle Ernährung: sättigend, nährstoffreich und metabolisch sinnvoll. Frisch zubereitet ist der Brei aus Haferflocken oder -kleie ein Lieferant für viele pflanzliche Proteine, Ballaststoffe und Mineralstoffe. Öko-Test ist in der März-Ausgabe der Frage nachgegangen, ob das auch für Instant-Porridge gilt.

Erste Erkenntnis der Tester: Bei Instant-Porridge dominieren Bio-Produkte den Markt. Von 19 getesteten Produkten sind nur fünf aus konventioneller Herstellung. Von den 14 Bio-Produkten im Test erhielten elf die Bestnote "sehr gut"; im konventionellen Bereich hingegen wurde zweimal "gut" als Bestnote vergeben.

Pestizid-Cocktails in Porridge

In drei der fünf herkömmlichen Produkte wies das Labor nach Aussage von Öko-Test einen "regelrechten Pestizidcocktail" nach. In zwei davon wurden Spuren von insgesamt sechs verschiedenen Wirkstoffen gefunden. Besonders negativ fiel den Testern jedoch der Seitenbacher Frucht Porridge auf - Gesamtnote "ungenügend". Er wies insgesamt Spuren von zehn Pestiziden auf. Die Tester kritisierten eine solche Häufung, da mögliche Wechselwirkungen noch nicht ausreichend erforscht seien.

Hinzu komme, dass unter den gefundenen Wirkstoffen viele waren, die Öko-Test als "besonders bedenklich" einordnet. Beispielhaft wurden hier Cyprodinil und Fludioxonil genannt, die in der EU als endokrine Disruptoren eingestuft sind und potenziell das menschliche Hormonsystem stören könnten, so Öko-Test.

Glyphosat in einem Produkt gefunden

Im Seitenbacher-Produkt fand das Labor vier nach Meinung von Öko-Test besonders bedenkliche Spritzgifte: Neben dem vermutlich reproduktionstoxischen Insektizid Acetamiprid wurde auch der Unkrautvernichter Glyphosat, inklusive dessen Abbauprodukt AMPA, nachgewiesen sowie die bienentoxischen Insektizide Cyhalothrin und Imidacloprid.

Besonders erstaunlich für die Tester war der Fund von Imidacloprid, da dieses bereits seit 2020 in der EU verboten ist. Auf Nachfrage von Öko-Test reagierte Seitenbacher nicht. Die Vermutung der Tester: Das Insektizid könnte über die in der Zutatenliste aufgeführten Datteln und Ananas, die aus Ländern stammen könnten, in denen Imidacloprid noch zugelassen ist, in das Produkt gelangt sein.

Mineralöl und Schimmelpilzgifte

Weiterhin kritisierten die Tester, dass in drei der Flocken-Produkte gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH/MOSH-Analoge) nachgewiesen werden konnten. Mineralölbestandteile können sich laut Öko-Test im menschlichen Körper mit noch unbekannten Folgen anreichern. Das Koro Apfel-Zimt Porridge - Gesamtnote "befriedigend" - beispielsweise war mit den Schimmelpilzgiften T-2 und HT-2 belastet.

Diese Toxine wirken unter anderem zellgiftig, greifen den Verdauungstrakt an und schwächen das Immunsystem, so Öko-Test. Bei einer 50-Gramm-Portion lag der im Labor nachgewiesene Wert knapp unterhalb der Tagesdosis, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für eine 60 Kilogramm schwere Person noch als gesundheitlich tolerabel angesehen werde.

Zu viel Zucker

Alle Porridges im Test enthalten neben Haferflocken und -kleie hauptsächlich getrocknete Früchte in unterschiedlich hohen Anteilen. Das sorgt für eine ordentliche Portion Fruchtsüße. Daneben halfen einige Anbieter mit Ananassirup, Fruchtkonzentraten, gezuckerten Beerengranulaten oder Vollrohrzucker nach. Einige Instant-Porridges im Test enthielten viel Zucker, kritisiert Öko-Test-Redakteurin Heike Baier.

Wer Wert auf eine zuckerarme Ernährung legt, bereitet sein Porridge am besten selbst zu. „ Heike Baier, Redakteurin Öko-Test

Die Spanne der Zuckergehalte bewegte sich im Test zwischen drei Prozent bei Edeka Herzstücke - Gesamtnote "ausreichend" - und 22 Prozent bei Seitenbacher. Die Empfehlung bei zuckerarmer Ernährung der Tester: Vor dem Kauf solle man die Nährwerttabelle überprüfen.

So wurde getestet

Die Produktauswahl Es wurden 19 Porridge-Produkte mit der Geschmacksnote Beeren oder Früchte getestet, 14 davon mit Bio-Siegel. Die Mischung aus Haferflocken oder -kleie, getrockneten Früchten und anderen Zusätzen wurden bei Discountern, in Super-, Bio- und Drogeriemärkten, Bio-Läden sowie in Onlineshops gekauft. Für 500 Gramm Porridge sind zwischen 2,65 Euro und 8,69 Euro bezahlt worden. Produkte mit Milchbestandteilen wurden nicht getestet. Im Labor Labore untersuchten die Produkte im Auftrag von Öko-Test auf Mineralölbestandteile, Schimmelpilzgifte wie Ochratoxin A, DON, T-2 -/ HT-2- und Aflatoxine sowie Pestizide inklusive Wachstumsregulatoren, Glufosinat, Glyphosat und dessen Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA). Weiterhin wurden sie auf die Schwermetalle Blei und Cadmium analysiert und falls Reis(-mehl) deklariert war, auch auf Arsen. Zuckergehalt und Aromen Die deklarierten Zuckergehalte wurden innerhalb der zulässigen Schwankungen bestätigt. Stand "natürliches Erdbeeraroma" oder "Bourbonvanille(-pulver)" auf der Zutatenliste, konnte eine Analyse des Aromaspektrums dieses verifizieren. Per Deklaration wurden die Gehalte an Zucker und Ballaststoffen erfasst. Ebenso wurde anhand der Deklaration geprüft, ob die Nährwertangaben für das unzubereitete Produkt angegeben waren. Alle Nutri-Scores waren korrekt berechnet. Verpackungen Weiterhin wurden die Verpackungen auf Klima- oder Umweltauslobungen hin untersucht. Es wurde überprüft, ob gesundheitsbezogene Auslobungen wie "Proteinquelle" oder "reich an Ballaststoffen" von den Nährwerten des Produkts gedeckt waren. Auch wurde den Fragen nach der korrekten Verwendung von Health-Claims nachgegangen und ob ausschließlich Früchte, die in der Zutatenliste enthalten waren, auf den Verpackungen abgebildet waren.

