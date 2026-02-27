  3. Merkliste
Öko-Test: Verbotenes Pestizid in Instant-Porridge nachgewiesen

Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durch

von Florence-Anne Kälble

Die meisten Bio-Instant-Porridges schneiden bei Öko-Test sehr gut ab. Eine bekannte konventionelle Marke fällt jedoch durch - die Tester wiesen Spuren mehrerer Pestizide nach.

Eine Schale gefüllt mit Porridge, auf dem Apfelschnitze liegen, steht auf einem Tisch, ein Löffel liegt daneben.

Porridge-Fertigmischungen gibt es zuhauf in Supermarktregalen. Schnell erhitzt zählen sie zu den Frühstücksklassikern. Welche Produkte überzeugen im Öko-Test - und welche nicht?

27.02.2026 | 4:25 min

Porridge ist mehr als ein Trend - der Haferbrei gilt als funktionelle Ernährung: sättigend, nährstoffreich und metabolisch sinnvoll. Frisch zubereitet ist der Brei aus Haferflocken oder -kleie ein Lieferant für viele pflanzliche Proteine, Ballaststoffe und Mineralstoffe. Öko-Test ist in der März-Ausgabe der Frage nachgegangen, ob das auch für Instant-Porridge gilt.

Erste Erkenntnis der Tester: Bei Instant-Porridge dominieren Bio-Produkte den Markt. Von 19 getesteten Produkten sind nur fünf aus konventioneller Herstellung. Von den 14 Bio-Produkten im Test erhielten elf die Bestnote "sehr gut"; im konventionellen Bereich hingegen wurde zweimal "gut" als Bestnote vergeben.

Ballaststoffreiche Lebensmittel in Schüsseln

Fibermaxxing - so nennt sich der Trend zu mehr gesunden Ballaststoffen. Ernährungsexpertin Dr. Brigitte Bäuerlein erklärt, worauf es bei ballaststoffreicher Kost ankommt.

13.01.2026 | 7:25 min

Pestizid-Cocktails in Porridge

In drei der fünf herkömmlichen Produkte wies das Labor nach Aussage von Öko-Test einen "regelrechten Pestizidcocktail" nach. In zwei davon wurden Spuren von insgesamt sechs verschiedenen Wirkstoffen gefunden. Besonders negativ fiel den Testern jedoch der Seitenbacher Frucht Porridge auf - Gesamtnote "ungenügend". Er wies insgesamt Spuren von zehn Pestiziden auf. Die Tester kritisierten eine solche Häufung, da mögliche Wechselwirkungen noch nicht ausreichend erforscht seien.

Hinzu komme, dass unter den gefundenen Wirkstoffen viele waren, die Öko-Test als "besonders bedenklich" einordnet. Beispielhaft wurden hier Cyprodinil und Fludioxonil genannt, die in der EU als endokrine Disruptoren eingestuft sind und potenziell das menschliche Hormonsystem stören könnten, so Öko-Test.

Pestizide CC

In Deutschland sind circa 1.000 Pflanzenschutzmittel wie Insektizide oder Fungizide zugelassen. Wie sind die Mittel aufgebaut und wie wirken sie?

12.07.2021 | 0:29 min

Glyphosat in einem Produkt gefunden

Im Seitenbacher-Produkt fand das Labor vier nach Meinung von Öko-Test besonders bedenkliche Spritzgifte: Neben dem vermutlich reproduktionstoxischen Insektizid Acetamiprid wurde auch der Unkrautvernichter Glyphosat, inklusive dessen Abbauprodukt AMPA, nachgewiesen sowie die bienentoxischen Insektizide Cyhalothrin und Imidacloprid.

Besonders erstaunlich für die Tester war der Fund von Imidacloprid, da dieses bereits seit 2020 in der EU verboten ist. Auf Nachfrage von Öko-Test reagierte Seitenbacher nicht. Die Vermutung der Tester: Das Insektizid könnte über die in der Zutatenliste aufgeführten Datteln und Ananas, die aus Ländern stammen könnten, in denen Imidacloprid noch zugelassen ist, in das Produkt gelangt sein.

Man sieht eine Glyphosat Flasche

Der chemische Wirkstoff Glyphosat wird viel genutzt, ist aber umstritten. Verschiedene Organisationen kommen zu unterschiedlichen Fazits: Die EFSA sieht keine Gefährdung, die IARC hingegen schon.

23.01.2026 | 0:53 min

Mineralöl und Schimmelpilzgifte

Weiterhin kritisierten die Tester, dass in drei der Flocken-Produkte gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH/MOSH-Analoge) nachgewiesen werden konnten. Mineralölbestandteile können sich laut Öko-Test im menschlichen Körper mit noch unbekannten Folgen anreichern. Das Koro Apfel-Zimt Porridge - Gesamtnote "befriedigend" - beispielsweise war mit den Schimmelpilzgiften T-2 und HT-2 belastet.

Diese Toxine wirken unter anderem zellgiftig, greifen den Verdauungstrakt an und schwächen das Immunsystem, so Öko-Test. Bei einer 50-Gramm-Portion lag der im Labor nachgewiesene Wert knapp unterhalb der Tagesdosis, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für eine 60 Kilogramm schwere Person noch als gesundheitlich tolerabel angesehen werde.

Schimmelkäse

Das Aroma einiger Käsesorten wird durch die Schimmelbildung geprägt. Aber: Schimmel kann auch gesundheitsschädlich sein. Wie man guten von schlechtem Schimmel unterscheidet.

27.01.2025 | 3:18 min

Zu viel Zucker

Alle Porridges im Test enthalten neben Haferflocken und -kleie hauptsächlich getrocknete Früchte in unterschiedlich hohen Anteilen. Das sorgt für eine ordentliche Portion Fruchtsüße. Daneben halfen einige Anbieter mit Ananassirup, Fruchtkonzentraten, gezuckerten Beerengranulaten oder Vollrohrzucker nach. Einige Instant-Porridges im Test enthielten viel Zucker, kritisiert Öko-Test-Redakteurin Heike Baier.

Wer Wert auf eine zuckerarme Ernährung legt, bereitet sein Porridge am besten selbst zu.

Heike Baier, Redakteurin Öko-Test

Die Spanne der Zuckergehalte bewegte sich im Test zwischen drei Prozent bei Edeka Herzstücke - Gesamtnote "ausreichend" - und 22 Prozent bei Seitenbacher. Die Empfehlung bei zuckerarmer Ernährung der Tester: Vor dem Kauf solle man die Nährwerttabelle überprüfen.

Eine Verpackung, wo steht: 0% Zuckerzusatz

Immer mehr Menschen greifen zu Produkten mit Süßstoffen, um Kalorien zu sparen. Doch welche Auswirkungen haben diese Zuckeralternativen auf die Gesundheit?

29.01.2026 | 4:54 min

So wurde getestet

Öko-Test prüft Früchtemüslis
:Früchtemüsli: Zuckerbombe zum Frühstück

Viele betrachten Müsli als einen gesunden Start in den Tag. In den Früchtemüslis steckt jedoch sehr viel Zucker. Zudem hat Öko-Test in einigen Produkten Pestizide gefunden.
von Florence-Anne Kälble
mit Video4:34
Auf einem Holzlöffel ist Früchtemüsli zu sehen.
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 27.02.2026 ab 09:05 Uhr.
Themen
Öko-TestErnährung

