Kissen und Bettdecken nehmen Nacht für Nacht Schweiß, Hautschuppen und Staub auf. Wie oft eine Reinigung sinnvoll ist und worauf es bei verschiedenen Materialien ankommt.

Wir verbringen rund ein Drittel unseres Lebens im Bett. Dennoch werden Kissen und Bettdecken oft über viele Jahre gar nicht gewaschen. Fachleute betonen jedoch, dass ein langes Waschintervall nur unter bestimmten Bedingungen vertretbar ist.

"Wenn jemand wenig schwitzt, nicht im Bett frühstückt, regelmäßig nach 14 Tagen immer frische Bezüge auf das Kissen und die Decke zieht und das Bettzeug täglich ausschüttelt, dann genügt es, wenn das Bettzeug nur alle zwei bis fünf Jahre gewaschen wird", sagt Bernd Glassl, Bereichsleiter Haushaltspflege beim Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW). Für Allergiker gelten strengere Maßstäbe, da sich in Bettzeug Allergene ansammeln können.

Häufiges Waschen bei Allergien - was sinnvoll ist

Wer allergisch auf Hausstaubmilben beziehungsweise deren Ausscheidungen reagiert, sollte sein Bettzeug häufiger waschen. Anja Schwalfenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) empfiehlt Allergikern, Kissen und Bettdecken mindestens alle drei Monate bei mindestens 60 Grad zu waschen.

Bei stärkeren Allergien kann auch ein kürzeres Waschintervall von vier bis sechs Wochen sinnvoll sein.

Encasings: Sinnvoller Schutz für Allergiker Können Oberbetten oder Kopfkissen nicht regelmäßig gewaschen werden, rät Schwalfenberg zu sogenannten Encasings. Das sind spezielle Zwischenbezüge, die verhindern, dass allergieauslösende Partikel - etwa aus Hautschuppen - in Kissen oder Decken gelangen. Sie sind für Kopfkissen, Bettdecken und Matratzen erhältlich.

Daunenbettzeug waschen: Auf Maschine und Trockner kommt es an

Wer seine Daunendecke oder sein Daunenkissen zu Hause waschen möchte, sollte eine große Waschmaschine mit ausreichendem Fassungsvermögen haben. Nach Angaben von Glassl sind mindestens sechs Kilogramm Trommelvolumen erforderlich. Diese Angabe bezieht sich auf das Gewicht der Trockenwäsche.

Gewicht prüfen, bevor die Daunendecke gewaschen wird Da sich Daunen während des Waschens mit Wasser vollsaugen und damit an Gewicht gewinnen, sollte eine Daunendecke im trockenen Zustand maximal 1,5 Kilogramm wiegen, rät IKW-Bereichsleiter Glassl. Ansonsten kann die Waschmaschine Schaden nehmen.



Das Gewicht der Decke erfahren Sie in der Regel beim jeweiligen Verkäufer oder es findet sich in den Herstellerangaben. Es lässt sich auch ermitteln, wenn man eine Personenwaage zu Hause hat, sich erst einmal ohne und dann mit Decke wiegt. Die Differenz ergibt das Gewicht der Decke.

Neben der Waschmaschine spielt auch der Trockner eine wichtige Rolle. "Das reine Lufttrocknen reicht nicht aus. Die Daunen würden verklumpen und die Wäschestücke dadurch unbrauchbar", sagt Bernd Glassl. Wer keinen Trockner hat, sollte die Reinigung daher besser einem Fachbetrieb überlassen oder einen Waschsalon nutzen.

Daunen nicht zu heiß waschen und sanft schleudern

Daunen sollten bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden. Laut Glassl seien 30 Grad ideal. Der Experte empfiehlt einen Spezialwaschgang etwa für Feinwäsche, dazu ein Feinwaschmittel, Wollwaschmittel oder ein spezielles Daunenwaschmittel. Grundsätzlich sollte man immer die Herstellerangaben auf dem Pflegeetikett beachten.

Um Waschmittelreste vollständig zu entfernen, empfiehlt sich ein zusätzlicher Spülgang. Außerdem erklärt der Experte, dass nur ein sanfter Schleudergang mit maximal 800 Umdrehungen pro Minute genutzt werden sollte, damit die Federn nicht brechen. Der Schleudergang sollte einmal wiederholt werden, da Daunen viel Wasser aufnehmen.

Wolle waschen und pflegen : So bleibt Wolle lange schön Ein warmer, flauschiger Wollpullover - ein wahres Wohlfühlprogramm im Winter. Wie man Wollpullover richtig wäscht und pflegt, um möglichst lange etwas davon zu haben.

Daunen richtig trocknen

Auch beim Trocknen empfiehlt es sich, zwei Durchgänge einzuplanen. Geeignet seien eine Temperatur von maximal 100 Grad und eine Laufzeit von etwa 60 Minuten, so Glassl. Nach dem ersten Trockengang sollten Decke oder Kissen mindestens eine Stunde auskühlen und zwischendurch aufgeschüttelt werden. Anschließend wird der Trockenvorgang wiederholt.

Zum Schluss sollte das vollständig ausgekühlte Kopfkissen oder die Bettdecke sorgfältig auf Restfeuchtigkeit geprüft werden. Die Daunen sollten in kaltem Zustand geprüft werden, da sie im warmen Zustand trocken erscheinen, auch wenn sie noch feucht sind.

Trocknerbälle helfen gegen Verklumpen

Trockner- oder Tennisbälle können die Reinigung von Daunenbettzeug unterstützen. Sie sorgen für zusätzliche mechanische Bewegung und verhindern die Bildung von Klumpen, indem sie feuchte, aneinanderhaftende Daunen auflockern.

Wer statt spezieller Trocknerbälle Tennisbälle verwendet, sollte darauf achten, dass diese sauber und weiß sind, um Verfärbungen zu vermeiden. Zwei bis vier Bälle pro Waschgang sind ausreichend.

So waschen Sie synthetische Materialien

Bei Decken oder Kopfkissen aus synthetischen Materialien sind weniger Besonderheiten zu beachten. Entscheidend ist vor allem, dass die Waschmaschine ausreichend Fassungsvermögen bietet.

Grundsätzlich sollte man sich an den Textilpflegesymbolen orientieren. Fehlt ein Pflegeetikett, rät der Experte zu einem Feinwaschprogramm bei maximal 40 Grad.

Kann man ein Memory-Foam-Kissen waschen? Bei Memory-Foam-Kissen ist in der Regel nur der Bezug waschbar, nicht jedoch der Kern. Dieser besteht aus feinporigem Schaumstoff, der Wasser wie ein Schwamm aufnimmt und durch das hohe Gewicht im nassen Zustand beschädigt werden kann. Auch Hitze beim Trocknen schadet dem Material.



Gegen Gerüche hilft es, Memory-Foam-Kissen regelmäßig zu lüften. Flecken auf dem Kern sollten vorsichtig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abgetupft werden. Der Bezug kann - je nach Herstellerangaben - bei 40 Grad, teilweise auch bei 60 Grad gewaschen werden.

Tipps gegen Milben im Bett : Wie man Milben in Matratzen effektiv bekämpft Sie teilen sich mit uns das Bett und lösen Allergien aus: Hausstaubmilben. Sie ganz loszuwerden ist kaum möglich. Mit ein paar Tricks aber lassen sich die Tiere in Schach halten.

Quelle: dpa-Custom Content