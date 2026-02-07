Spülmaschinen verbrauchen häufig mehr Energie als nötig. Mit der passenden Programmauswahl, dem richtigen Spülmittel sowie etwas Pflege lassen sich Umwelt und Geldbeutel schonen.

05.02.2026 | 6:17 min

Die Spülmaschine ist aus vielen Haushalten nicht wegzudenken - zählt aber zu den größeren Stromverbrauchern. Wer Programme klug auswählt, Reinigungsmittel passend dosiert und das Gerät regelmäßig pflegt, kann Kosten sparen und die Umwelt entlasten. Energieberater Lars Engelhardt von der Verbraucherzentrale Berlin-Brandenburg rät, bereits beim täglichen Gebrauch genauer hinzusehen.

Spülmaschine sinnvoll einräumen

Das Einräumen etwa sollte nicht wahllos geschehen, sondern nach System: Leichte Kunststoffschalen und Gläser gehören nach oben, schwere Töpfe und Teller in den unteren Korb. So wird gewährleistet, dass das Wasser jedes Teil erreichen kann.

Engelhardt verrät auch einen einfachen Trick für das Besteck: "Da kann man Alufolie nehmen, die ein bisschen zusammenknüllen und in den Besteckkasten tun. Das hilft, dass nicht das Besteck rostet, sondern das Aluminium-Papier korrodiert."

Programm bewusst wählen

Kurz- oder Intensivprogramme sind zwar sehr beliebt - nach dem Motto: Eine heiße Wassertemperatur reinigt gut. Am effizientesten arbeitet jedoch meist das Eco-Programm mit deutlich längerer Laufzeit, dafür aber einem geringeren Energiebedarf.

Bei Automatik-Programmen erkennen Sensoren die Verschmutzung und passen Wassermenge und Temperatur an. Das kann sinnvoll sein, wenn die Spülmaschine mit sehr gemischtem Geschirr - von einmal benutzten Gläsern bis zu verkrusteten Töpfen - beladen ist. Kurzprogramme sparen Zeit, verbrauchen aber meist mehr Strom.

Das richtige Spülmittel

Tabs, Gel oder Pulver - jedes Mittel hat Vor- und Nachteile. Multitabs vereinen mehrere Funktionen in einem Produkt. Das kann in Regionen mit weichem bis mittelhartem Leitungswasser praktisch sein, weil dort weniger Kalk im Wasser enthalten ist und die in Multitabs integrierten Enthärter in der Regel ausreichen, um Ablagerungen zu verhindern. Multitabs mit teilweise bis zu neunfacher Wirkung versprechen besonders gründliche Reinigung, Glanz und Pflege. Das Ergebnis hängt aber stark von der Maschine und der Wasserqualität ab.

In Gegenden mit sehr hartem Wasser reicht die in Multitabs integrierte Enthärtung jedoch häufig nicht aus. Dann empfiehlt es sich, auf einfache Tabs, Gel oder Pulver zu setzen und Salz sowie Klarspüler separat zu ergänzen. Pulver hat den Vorteil, dass die Dosierung exakt angepasst werden kann.

Kalkgehalt des Wassers bestimmen

Viele Geräte lassen sich auf den Kalkgehalt des Leitungswassers einstellen. Das sorgt dafür, dass die Enthärtungsanlage korrekt arbeitet und nicht unnötig viel Salz verbraucht. Den Wert erfahren Verbraucher beim örtlichen Wasserversorger - online über die Postleitzahl, in der Abrechnung oder auf Nachfrage beim Kundenservice. Wer es genauer wissen will, kann den Kalkgehalt auch selbst mit Teststreifen aus der Drogerie oder dem Baumarkt prüfen. Die richtige Einstellung kann vor Verkalkung schützen und das Spülergebnis verbessern.

Pflege nicht vergessen

Auch der Zustand der Maschine beeinflusst den Verbrauch. Bleiben Speisereste im Filter, muss das Gerät länger arbeiten. Engelhardt empfiehlt, ihn regelmäßig zu reinigen und die Düsen der Sprüharme zu prüfen. Sind sie verstopft, verteilt sich das Wasser schlechter - das kann Spülergebnis und Energieeffizienz verschlechtern.

Beim Kauf auf Energielabel schauen

Wer sich ein neues Gerät anschaffen möchte, sollte einen Blick auf das EU-Energielabel werfen. Es zeigt Effizienzklasse, Stromverbrauch, Wasserbedarf je Durchlauf und die Lautstärke. Engelhardt rät, nicht nur auf den Anschaffungspreis zu achten: Schon Modelle im mittleren Preissegment ab etwa 500 Euro könnten sparsam arbeiten und dennoch gut reinigen. Entscheidend sei, welche Kosten über Jahre entstehen.

