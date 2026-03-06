Kalk, Kaffeefette und Keime setzen vielen Maschinen zu und verderben den Geschmack. Mit der richtigen Pflege bleibt die Kaffeemaschine hygienisch sauber und der Kaffee aromatisch.

Kaffeemaschinen liefern Genuss auf Knopfdruck. Entscheidend für den Geschmack sind nicht nur die Kaffeebohnen, sondern auch die Sauberkeit der Maschine. Wie man die Maschine vor Keimen, Fett und Kalk schützt. 26.02.2026 | 5:39 min

Ob aus Vollautomat, Filtermaschine oder Kapselgerät - der Kaffee gehört fest zum Alltag: Laut Deutschem Kaffeeverband trinken die Menschen in Deutschland täglich drei bis vier Tassen Kaffee. Doch wo Kaffee gekocht wird, entsteht auch Dreck - es bleiben Kaffeepulverreste, Kaffeefette- und Öle sowie Kalkablagerungen zurück und es kann sogar Schimmel entstehen. Wie man Kaffeemaschinen richtig reinigt, verrät Kaffeemaschinen-Techniker Stefan Müller.

Kaffeemaschine regelmäßig entkalken

Kalk ist ein Problem, das alle Kaffeemaschinen haben, egal welches Modell. Hier rät der Profi: "Lieber einmal öfter entkalken". Beim Vollautomaten mischen Sie einen Teil Entkalker mit zwei Teilen Wasser und füllen die Lösung in den Wassertank. Danach nur noch das Programm starten und die Maschine regelt den Rest.

Bei Filter-, Pad- oder Kapselmaschinen können Hausmittel wie Zitronensäure zum Entkalken genutzt werden. Dazu Wasser mit einem Schuss Zitronensäure in den Wassertank geben und einen Durchlauf ohne Kaffeepulver, Pad oder Kapsel starten. Dann die Maschine ein paar Minuten stehen lassen, damit die Zitronensäure wirken kann. Anschließend ein- bis zweimal mit klarem Wasser nachspülen. Stefan Müller rät von Hausmitteln wie Natron oder Essig ab: "Die sind zu aggressiv für die Maschinen und greifen Dichtungen und Schläuche an, die mit der Zeit spröde werden."

Warum Kaffee ohne Geruchssinn nahezu ohne Geschmack ist Tatsächlich entstehen 80 bis 90 Prozent des Kaffeegeschmacks über den Geruchssinn. Beim Mahlen und Aufbrühen von Kaffee entfalten sich über 800 Aromastoffe. Wenn dieser getrunken wird, gelangen die Aromastoffe in den Nasenraum. Das Gehirn verknüpft Geruch mit den Grundgeschmäckern der Zunge, dem Mundgefühl sowie der Temperatur und formt daraus den Gesamteindruck: Kaffee. Die Zunge erkennt nämlich eigentlich nur die Grundgeschmäcker süß, sauer, salzig, bitter und umami. Die feinen Nuancen wie Karamell, Haselnuss oder Vanille kommen ausschließlich über den Geruchssinn - weswegen dieser bei Kaffee besonders ins Gewicht fällt.

Das Milchsystem beim Kaffeevollautomaten reinigen

Wenn Milch länger steht, wird sie zum Nährboden für Bakterien, die gesundheitsgefährdend sein können. Kaffeevollautomaten haben unterschiedliche Milchsysteme. Einige spülen das System automatisch nach jedem Getränk, andere wiederum nur auf Knopfdruck. Den Aufschäumer sollten Sie je nach Gebrauch täglich mehrmals spülen. Profi Müller erläutert: "Wenn ich am Vormittag Kaffee trinke und weiß, ich trinke bis heute Nachmittag erstmal keinen mehr, dann spüle ich das System".

Darüber hinaus sollte das Milchsystem einmal wöchentlich gründlich gereinigt werden. Dafür die abnehmbaren Teile in eine Mischung aus Wasser und Milchsystemreiniger geben - über Nacht einwirken lassen. Bestandteile unter fließendem Wasser abspülen. Tipp vom Profi: zusätzlich mit Zahnbürste und Pfeifenreiniger putzen.

Schimmel in der Brüheinheit vorbeugen

In der Brüheinheit kommt das Kaffeepulver mit heißem Wasser zusammen. Durch diesen Brühvorgang wird es feucht in der Einheit, was die Entstehung von Schimmel begünstigt. Zudem lagern sich hier Fettrückstände ab. Dem lässt sich vorbeugen, indem die Brüheinheit wöchentlich unter laufendem Wasser abgespült wird.

Zusätzlich kann man mit einer alten Zahnbürste hartnäckige Reste entfernen. Um Rückstände aus Schläuchen und Bestandteilen zu entfernen, gibt es Kaffeefettlösetabletten - der Experte empfiehlt sie alle vier bis sechs Wochen zu benutzen.

Wo Koffein enthalten ist Koffein kommt in über 60 Pflanzenarten vor, nicht nur in Kaffeebohnen. Dazu gehören zum Beispiel die Mate-Pflanze oder die Kolanuss. Eine weitere Pflanze ist die Camellia sinensis. Sie bildet die Grundlage für verschiedene Teesorten wie grüner, schwarzer oder weißer Tee. Hier steckt das Koffein in den Blättern, nicht wie bei Kaffee in den Bohnen. Bei Guarana steckt das Koffein dagegen in den Samen und enthält bis zu fünf Prozent mehr Koffein als Kaffeebohnen. Übrigens: Je höher der Koffeingehalt, desto bitterer schmecken die Pflanzen - das ist ein natürlicher Schutz vor Fraßfeinden.

Das Mahlwerk dem Profi überlassen

Mahlwerke in Kaffeevollautomaten sind schwer zugänglich, außer man baut den Automaten komplett auseinander. Davon rät Kaffeemaschinen-Techniker Müller aber ab. Stattdessen empfiehlt er, ab und an den Bohnenbehälter auszusaugen, der über dem Mahlwerk liegt und dieses Fach mit Küchenrolle und Fettlöser zu reinigen oder spezielle Mahlwerkreiniger zu verwenden. Für eine gründliche Reinigung sei jedoch regelmäßige Wartung durch einen Fachmann nötig.

Einfache Reinigung von Filterkaffee-, Pad- und Kapselmaschinen

Neben dem Entkalken gestaltet sich die Reinigung von Filterkaffeemaschinen als sehr einfach. Am Ende des Tages Filterhalter und Kanne leeren, mit einem feuchten Lappen auswischen, ausspülen oder in die Spülmaschine geben.

Bei Kapsel- oder Padmaschinen alle abnehmbaren Teile abspülen. Darüber hinaus kann man einmal in der Woche die Teile in warmes Spülmittelwasser einlegen, um sie von jeglichen Rückständen zu befreien.

