  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Boxspringbetten bei Stiftung Warentest: Ein Drittel fällt durch

Schadstoffe und Hängematteneffekt:Stiftung Warentest prüft Boxspringbetten: Viele fallen durch

von Gereon Helmes

|

Keine guten Noten für Boxspringbetten von Stiftung Warentest: Schwache Liegeeigenschaften und Belastung mit Schadstoffen - viele der untersuchten Modelle überzeugen nicht im Test.

Personen stehen neben Boxspringbett

Boxspringbetten gelten als besonders bequem. Doch halten sie, was sie versprechen? Stiftung Warentest hat verschiedene Modelle getestet.

25.02.2026 | 4:31 min

Boxspringbetten stehen für gehobenen Schlafkomfort - zumindest laut Werbung. Im aktuellen Test der Stiftung Warentest zeigt sich jedoch, dass viele Modelle diesem Anspruch nicht gerecht werden.

Stiftung Warentest hat neun Boxspringkombinationen unter die Lupe genommen, deren Preise zwischen 599 und 2.094 Euro lagen.

Verkaufsleiterin Katrin Marsch erklärt einer Frau, worauf es bei der Pflege eines Kissens ankommt.

Damit das Bett kuschelig und sauber bleibt, sollten Kissen und Decken regelmäßig und richtig gepflegt werden. Vom passenden Waschgang bis zum regelmäßigen Lüften - das ist zu beachten.

11.02.2026 | 5:45 min

Die Testergebnisse im Überblick

Gleich drei Boxspringbetten fielen aufgrund problematischer Schadstoffe komplett durch. Ein Produkt erhielt die Note "ausreichend".

Vier Produkte erzielten insgesamt ein "befriedigend". Das preisgünstigste darunter ist das Boxspringbett Hemfjället von IKEA, das für 639 Euro angeboten wird.

Lediglich ein Produkt erhielt die Note "gut". Testsieger ist das Modell Emma Classic Komfort ohne Topper für 1.500 Euro. Es überzeugt mit überwiegend guten Liegeeigenschaften für viele Körpertypen und zeigte sich besonders langlebig.

Service: Was tun bei Schlafstörungen?

Welche Qualität hat der eigene Schlaf? Was hilft gegen Schlafstörungen? Und welche Rolle spielt die Ernährung? Ingo Fietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité Berlin, klärt auf.

12.11.2025 | 14:37 min

Auffällige Schadstoffbelastungen in Boxspringbetten

Besonders negativ fällt das Urteil im Prüfbereich Gesundheit und Umwelt aus. In mehreren Matratzen stießen die Tester auf Stoffe, die als gesundheitlich bedenklich gelten. Vergleichbare Schadstoffbelastungen kenne sie aus ihren Matratzentests nicht, sagt Sarah Vasconi, Projektleiterin von Stiftung Warentest.

Einige Boxspring-Anbieter müssen dringend ihre Qualitätssicherung verbessern.

Sarah Vasconi, Projektleiterin von Stiftung Warentest

So setzte das Modell Mömax Based Dimethylformamid frei. Dieses Lösemittel ist als fortpflanzungsschädlich eingestuft und überschritt selbst eine Woche nach dem Auspacken deutlich den vorgeschriebenen Grenzwert. Damit zählt das Bett zu den schlechtesten Produkten im Testfeld und erhält die Note "mangelhaft".

Auch bei weiteren Modellen traten Probleme auf: In einem Matratzenbezug wurden hormonaktive Tenside oberhalb der zulässigen EU-Grenze nachgewiesen, in einem anderen Fall ein Flammschutzmittel im Schaumstoff entdeckt, das als krebserregend gilt.

Tipps gegen Milben im Bett
:Wie man Milben in Matratzen effektiv bekämpft

Sie teilen sich mit uns das Bett und lösen Allergien aus: Hausstaubmilben. Sie ganz loszuwerden ist kaum möglich. Mit ein paar Tricks aber lassen sich die Tiere in Schach halten.
von Friederike Trumpa
mit Video5:59
Eine Matratze wird mit einem Staubsauger abgesaugt.

Defizite bei der Ergonomie

Eine geeignete Schlafunterlage sollte die Wirbelsäule in Seitenlage möglichst gerade stützen und in Rückenlage ihre natürliche Doppel-S-Form bewahren. Im Test zeigten jedoch viele Boxspringbetten einen ausgeprägten Hängematteneffekt. Die Probanden sanken zu stark ein, die Unterstützung blieb häufig nur mittelmäßig.

Auf dem Modell von Ikea lagen sämtliche der sieben getesteten Körpertypen sowohl auf dem Rücken als auch auf der Seite lediglich befriedigend.

  • Zeit nehmen: Individuelle Anforderungen mit Testergebnissen abgleichen und mehrere Geschäfte besuchen.
  • Probe liegen: Härte und Komfort selbst testen (drehen, setzen, gemeinsam ausprobieren).
  • Onlinekauf ist riskanter: Duo-Matratzen mit zwei Härtegraden erhöhen die Chance, auch ohne Probeliegen die ideale Liegehärte zu finden.
  • Zonierung: Zonen sind weniger entscheidend als eine gute Abstützung in Seiten- und Rückenlage. Diese bewertet Stiftung Warentest für verschiedene Körpertypen.
  • Preis: Teuer ist nicht automatisch besser. Auch günstige Modelle können überzeugen. Material, zum Beispiel Latex, beeinflusst den Preis.

Quelle: Stiftung Warentest

Boxspringbett vs. Matratze mit Lattenrost

Punkten können Boxspringbetten vor allem mit ihrer komfortablen Einstiegshöhe von 56 bis 69 Zentimetern sowie mit Optik und Polsterung, was viele beim Lesen oder Fernsehen schätzen.

Bei der Haltbarkeit offenbarten sich jedoch Schwächen: In Dauerwalztests bildeten sich bei zwei Modellen frühzeitig tiefe Kuhlen, die den Liegekomfort beeinträchtigten. Positiv ist, dass auch bei Boxspringbetten die Matratze separat austauschbar ist.

Schlafstörungen im mittleren Alter

Schlaflos trotz Müdigkeit: Gerade im mittleren Lebensalter können einige Faktoren die Nachtruhe empfindlich stören. Woran das liegt.

25.03.2025 | 4:28 min

Für klassische Betten gilt: Ein starrer Lattenrost ist meist die bessere Wahl, denn federnde Varianten verschlechtern laut Tests oft die Abstützung. Hochwertige Matratzen in einer Größe wie bei dem 1.500 Euro teuren Testsieger unter den Boxspringbetten gibt es bereits ab etwa 300 Euro.

Selbst mit Bettgestell sind Lattenrost und Matratze meist die deutlich günstigere Alternative, die zudem auch beim Liegekomfort durchaus überzeugen kann. Stiftung Warentest empfiehlt daher, auch eine hochwertige Matratze in Kombination mit einem Lattenrost in Betracht zu ziehen.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 25.02.2026, ab 09:05 Uhr.
Thema
Gesunder Schlaf

Mehr Tests von Stiftung Warentest

  1. Olivenöl wird aus einer Karaffe gegossen.

    Stiftung Warentest prüft Olivenöl:Warum viele Olivenöle an Qualität verlieren

    von Gereon Helmes
    mit Video4:33
  2. Junge Frau, die ihr Gesicht reinigt und Make up mit einem Wattepad und Mizellenwasser entfernt.

    Abschminkprodukte bei Stiftung Warentest:Make-up-Entferner im Test: Welche Produkte überzeugen?

    von Cornelia Petereit
    mit Video1:15
  3. Eine Trinkmahlzeit wird in einem Shaker zubereitet.

    Stiftung Warentest prüft Diätshakes:Viele Shakes zum Abnehmen überzeugen nicht im Test

    von Gereon Helmes
    mit Video4:52
  4. Mehrere Stücke Milchschokolade sind übereinander gestapelt.

    Stiftung Warentest prüft Schokolade:Was gute Milchschokolade auszeichnet

    von Gereon Helmes
    mit Video5:17

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Frau schlafend im Bett liegend auf weißen weichen bequemen Kissen im Schlafzimmer zu Hause

    Guter Schlaf dank sauberem Bettzeug:Tipps zur Pflege von Kissen und Bettdecken

    von Thilo Hopert
    mit Video5:45
  2. Eine Frau hat Zahnschmerzen und verzerrt das Gesicht. Sie hält eine Hand an ihre Wange.

    Zähne und Zahnschmelz schützen:Schmerzempfindliche Zähne: Ursachen und Behandlung

    von Thilo Hopert
    mit Video5:15
  3. Mit einer Motorheckenschere wird die Lebensbaum-Hecke in Form geschnitten. Die abgeschnittenen Blätter fliegen durch die Luft.

    Heckenschnitt und Co. im Garten:Wann es erlaubt ist, die Hecke zu schneiden

    von Lara Leidig
    mit Video0:33
  4. Ein Mann wirft einen Blick aufs Handy, während er am Steuer sitzt.

    Ablenkung beim Autofahren vermeiden:Unfallrisiko Handy am Steuer: Was erlaubt ist und was nicht

    von Fabio Leiendecker
    mit Video2:30