Keine guten Noten für Boxspringbetten von Stiftung Warentest: Schwache Liegeeigenschaften und Belastung mit Schadstoffen - viele der untersuchten Modelle überzeugen nicht im Test.

Boxspringbetten gelten als besonders bequem. Doch halten sie, was sie versprechen? Stiftung Warentest hat verschiedene Modelle getestet. 25.02.2026 | 4:31 min

Boxspringbetten stehen für gehobenen Schlafkomfort - zumindest laut Werbung. Im aktuellen Test der Stiftung Warentest zeigt sich jedoch, dass viele Modelle diesem Anspruch nicht gerecht werden.

Stiftung Warentest hat neun Boxspringkombinationen unter die Lupe genommen, deren Preise zwischen 599 und 2.094 Euro lagen.

Die Testergebnisse im Überblick

Gleich drei Boxspringbetten fielen aufgrund problematischer Schadstoffe komplett durch. Ein Produkt erhielt die Note "ausreichend".

Vier Produkte erzielten insgesamt ein "befriedigend". Das preisgünstigste darunter ist das Boxspringbett Hemfjället von IKEA, das für 639 Euro angeboten wird.

Lediglich ein Produkt erhielt die Note "gut". Testsieger ist das Modell Emma Classic Komfort ohne Topper für 1.500 Euro. Es überzeugt mit überwiegend guten Liegeeigenschaften für viele Körpertypen und zeigte sich besonders langlebig.

Auffällige Schadstoffbelastungen in Boxspringbetten

Besonders negativ fällt das Urteil im Prüfbereich Gesundheit und Umwelt aus. In mehreren Matratzen stießen die Tester auf Stoffe, die als gesundheitlich bedenklich gelten. Vergleichbare Schadstoffbelastungen kenne sie aus ihren Matratzentests nicht, sagt Sarah Vasconi, Projektleiterin von Stiftung Warentest.

Einige Boxspring-Anbieter müssen dringend ihre Qualitätssicherung verbessern. „ Sarah Vasconi, Projektleiterin von Stiftung Warentest

So setzte das Modell Mömax Based Dimethylformamid frei. Dieses Lösemittel ist als fortpflanzungsschädlich eingestuft und überschritt selbst eine Woche nach dem Auspacken deutlich den vorgeschriebenen Grenzwert. Damit zählt das Bett zu den schlechtesten Produkten im Testfeld und erhält die Note "mangelhaft".

Auch bei weiteren Modellen traten Probleme auf: In einem Matratzenbezug wurden hormonaktive Tenside oberhalb der zulässigen EU-Grenze nachgewiesen, in einem anderen Fall ein Flammschutzmittel im Schaumstoff entdeckt, das als krebserregend gilt.

Defizite bei der Ergonomie

Eine geeignete Schlafunterlage sollte die Wirbelsäule in Seitenlage möglichst gerade stützen und in Rückenlage ihre natürliche Doppel-S-Form bewahren. Im Test zeigten jedoch viele Boxspringbetten einen ausgeprägten Hängematteneffekt. Die Probanden sanken zu stark ein, die Unterstützung blieb häufig nur mittelmäßig.

Auf dem Modell von Ikea lagen sämtliche der sieben getesteten Körpertypen sowohl auf dem Rücken als auch auf der Seite lediglich befriedigend.

Tipps für den Matratzenkauf Zeit nehmen: Individuelle Anforderungen mit Testergebnissen abgleichen und mehrere Geschäfte besuchen.

Probe liegen: Härte und Komfort selbst testen (drehen, setzen, gemeinsam ausprobieren).

Onlinekauf ist riskanter: Duo-Matratzen mit zwei Härtegraden erhöhen die Chance, auch ohne Probeliegen die ideale Liegehärte zu finden.

Zonierung: Zonen sind weniger entscheidend als eine gute Abstützung in Seiten- und Rückenlage. Diese bewertet Stiftung Warentest für verschiedene Körpertypen.

Preis: Teuer ist nicht automatisch besser. Auch günstige Modelle können überzeugen. Material, zum Beispiel Latex, beeinflusst den Preis.

Quelle: Stiftung Warentest Quelle: Stiftung Warentest

Boxspringbett vs. Matratze mit Lattenrost

Punkten können Boxspringbetten vor allem mit ihrer komfortablen Einstiegshöhe von 56 bis 69 Zentimetern sowie mit Optik und Polsterung, was viele beim Lesen oder Fernsehen schätzen.

Bei der Haltbarkeit offenbarten sich jedoch Schwächen: In Dauerwalztests bildeten sich bei zwei Modellen frühzeitig tiefe Kuhlen, die den Liegekomfort beeinträchtigten. Positiv ist, dass auch bei Boxspringbetten die Matratze separat austauschbar ist.

Für klassische Betten gilt: Ein starrer Lattenrost ist meist die bessere Wahl, denn federnde Varianten verschlechtern laut Tests oft die Abstützung. Hochwertige Matratzen in einer Größe wie bei dem 1.500 Euro teuren Testsieger unter den Boxspringbetten gibt es bereits ab etwa 300 Euro.

Selbst mit Bettgestell sind Lattenrost und Matratze meist die deutlich günstigere Alternative, die zudem auch beim Liegekomfort durchaus überzeugen kann. Stiftung Warentest empfiehlt daher, auch eine hochwertige Matratze in Kombination mit einem Lattenrost in Betracht zu ziehen.

