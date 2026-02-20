Ablenkung beim Autofahren vermeiden:Unfallrisiko Handy am Steuer: Was erlaubt ist und was nicht
von Fabio Leiendecker
"Tipp, tipp, tot" - mit diesem Slogan warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat vor der Handynutzung am Steuer. Welche Risiken die Ablenkung birgt und wie sie sich vermeiden lässt.
Wer bei Tempo 50 zwei Sekunden auf das Smartphone blickt, legt fast 30 Meter im Blindflug zurück. Diese kurze Strecke ohne Blick auf die Straße kann über Leben und Tod entscheiden.
Viele Menschen seien sich dessen nicht bewusst, wie wenig sie durch den ständigen Griff zum Handy vom Straßenverkehr noch mitbekämen und was sie damit eigentlich anrichteten, sagt Martin Sasse, Fahrlehrer und Fahrsicherheitstrainer beim ADAC.
Ein Verstoß gegen das Handyverbot ist für Sasse auch eine Gewissensfrage: "Wenn ich durch Ablenkung einen Unfall verursache und mir danach im Spiegel begegne, bleibt doch immer die Frage: War es das wert?"
Allein im Jahr 2024 kam es nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf deutschen Straßen zu 8.722 ablenkungsbedingten Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Insgesamt 106 Menschen starben. In 1.041 Fällen stand die Ablenkung erwiesenermaßen im Zusammenhang mit der Nutzung eines elektronischen Geräts. Doch die Dunkelziffer ist hoch, da ein sicherer Nachweis oft nicht möglich ist.
Handy am Steuer: Diese Strafen drohen
Für Handynutzung am Steuer sieht das Gesetz klare Sanktionen vor. Wer mit dem Handy in der Hand erwischt wird, dem drohen Bußgelder zwischen 100 und 200 Euro sowie mindestens ein Punkt in Flensburg.
Gerade für Fahranfänger kann der kurze Griff zum Handy teuer werden. Neben dem Bußgeld drohen eine Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahre und die Teilnahme an einem Aufbauseminar, das selbst bezahlt werden muss. Wer erneut auffällig wird, muss als Wiederholungstäter mit einem Fahrverbot von bis zu drei Monaten rechnen.
Handyverbot am Steuer: Was Paragraf 23 StVO erlaubt und verbietet
Unfall durch Handy: Die rechtlichen Folgen
Die rechtlichen Folgen wiegen schwer, wenn durch verbotene Gerätenutzung ein Verkehrsunfall verursacht wird. Bereits bei einem Sachschaden kann ein Fahrverbot von einem Monat verhängt werden.
Werden Menschen verletzt oder getötet, droht im Rahmen eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.
Wann das Handy am Steuer erlaubt ist
Das Gesetz verbietet nicht jede Nutzung des Smartphones während der Fahrt. Zulässig ist die Verwendung, wenn das Gerät in einer festen Halterung steckt oder als Borddisplay fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. In diesen Fällen gilt die Ablenkung als geringer, weil das Gerät nicht in die Hand genommen werden muss.
Erlaubt ist nur eine kurze, situationsangepasste Nutzung. Wer also auf seinem Navi kurz prüft, ob er sich noch auf der richtigen Route befindet, hat in der Regel nichts zu befürchten.
Nicht erlaubt ist es dagegen, Nachrichten zu schreiben oder zu lesen, durch soziale Netzwerke zu scrollen oder anderweitig länger mit dem Gerät beschäftigt zu sein - auch dann nicht, wenn es in einer Halterung befestigt ist.
Ablenkung am Steuer vermeiden: Was helfen kann
Um Ablenkungen zu reduzieren, sollten alle Einstellungen vor Fahrtbeginn vorgenommen werden. Dazu gehören nicht nur die Sitz- und Spiegelposition, sondern auch die Programmierung des Navigationsgeräts sowie die Auswahl von Musik oder Podcasts.
Befestigt man das Smartphone nicht an einer Halterung, sollte es außer Reichweite liegen - idealerweise im Handschuhfach oder in einer Tasche. Alternativ kann der "Nicht stören"-Modus aktiviert werden, um gar nicht erst in Verlegenheit zu kommen, nach dem Handy zu greifen.
Hilfreich ist zudem die Nutzung von Sprachsteuerung und Freisprecheinrichtungen. So bleiben die Hände am Steuer und der Blick auf die Straße gerichtet.
Handyverstöße im Fokus: Rheinland Pfalz setzt auf Monocams
Bislang ließen sich Verstöße gegen das Handyverbot kaum systematisch erfassen, sondern meist nur zufällig. Etwa dann, wenn auf einem Blitzerfoto ein Mobiltelefon zu erkennen war oder Polizeibeamtinnen und -beamte im laufenden Verkehr einen Verstoß bemerkten.
Das soll sich mit den sogenannten Monocams ändern: Spezialkameras, die in ausgewiesenen Kontrollbereichen in Fahrzeuge hineinfilmen. Seit letztem Jahr setzt Rheinland-Pfalz als Vorreiter im Kampf gegen Handysünder am Steuer auf die Monocams und hat hierzu sein Polizei- und Ordnungsbehördengesetz erweitert.
Monocams: Entwicklung, Einsatz, Rechtsgrundlage
Fabio Leiendecker arbeitet in der ZDF-Fachredaktion "Recht und Justiz".
