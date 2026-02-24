Risiko für Nierenversagen und Dialyse:Wie gefährlich sind Zysten in der Niere?
von Corinna Klee
Zystennieren sind häufig Ursache für Nierenversagen. Die Zysten wachsen oft über Jahre unbemerkt und zerstören das Organ. Betroffenen bleibt dann nur Dialyse oder Transplantation.
Dass sich in der Niere eine Zyste bildet, kommt vor allem im Alter häufiger vor und ist in der Regel unproblematisch. Anders ist das bei der sogenannten Zystenniere, die auch als polyzystische Nierenerkrankung bezeichnet wird. Hier bilden sich in beiden Nieren zahlreiche Zysten.
Bei Zystennieren handelt es sich um eine genetisch bedingte Nierenerkrankung. Sie wird autosomal-dominant vererbt. Das bedeutet: Ist ein Elternteil erkrankt, besteht ein fünfzigprozentiges Risiko, dass das Kind ebenfalls erkrankt. Mögliche Patienten sind sensibilisiert für die Krankheit, da ein Elternteil betroffen ist.
Zystennieren beeinträchtigen Nierenfunktion
Bei den Zysten handelt es sich um flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die sich vermehren, größer werden und das gesunde Nierengewebe zerstören. Dadurch wird nach und nach die Filterfunktion der Nieren beeinträchtigt.
Während die Patienten anfangs noch keine oder kaum Beschwerden haben, verschlechtert sich das Krankheitsbild im Laufe des Lebens oft drastisch, erklärt Alexander Paliege, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie am Klinikum Chemnitz.
Wie schnell es zu einem Nierenversagen komme, sei von Patient zu Patient unterschiedlich und hänge von der Schwere der Genmutation sowie der betroffenen Gene ab, so Paliege weiter.
Welche Symptome bei Zystennieren auftreten
Zu den Symptomen gehört neben Rückenschmerzen und häufigen Harnwegsinfekten vor allem ein Bluthochdruck, da die wachsenden Zysten die Nieren bei ihrer wichtigen Funktion der Blutdruckregulierung stören.
Ist die Erkrankung weiter fortgeschritten, haben viele Betroffene einen zunehmenden Bauchumfang, da sich die Nieren teils extrem vergrößern. Auch Wassereinlagerungen in Beinen, Lunge oder Herzbeutel sowie schwere Übelkeit zählen zu den Folgen einer Niereninsuffizienz, der fortschreitenden Abnahme der Nierenfunktion.
Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt
Betroffene werden in der Regel an spezialisierte Zentren überwiesen. Der Blutdruck muss medikamentös eingestellt werden, weil ein hoher Blutdruck Zystenwachstum und Nierenversagen beschleunigt. Zudem sollten Betroffene sich viel bewegen und bewusst ernähren.
Der Nephrologe empfiehlt Vollkornprodukte und eine mediterrane Ernährungsweise mit viel Gemüse und ungesättigten Fettsäuren.
Medikament verlangsamt Wachstum der Zysten
Zur Behandlung steht für erwachsene Patienten der Wirkstoff Tolvaptan zur Verfügung. Er verlangsamt das Wachstum der Zysten, indem er das Hormon Vasopressin hemmt. Vasopressin wirkt in den Zysten als Wachstumsfaktor.
Allerdings hat die Therapie Nebenwirkungen. So kann der Urin nicht mehr ausreichend konzentriert werden, es kommt zu extremen Urinausscheidungen von bis mehreren Litern am Tag. Die Patienten trinken zudem mehrere Liter täglich, um das zu kompensieren. Viele nehmen das in Kauf, um ihre Nierenfunktion möglichst lange zu erhalten und die Dialyse hinauszuzögern.
Formen der Dialyse
Wann eine Dialyse oder Organspende nötig wird
Es lohnt sich in der Regel nicht, einzelne Zysten operativ zu entfernen, da die umliegenden Zysten dann schneller wachsen. Ist die Nierenfunktion stark eingeschränkt und treten weitere Komplikationen auf, wird die Dialyse oder eine Nierentransplantation nötig.
Eine Nierentransplantation hat einige Vorteile gegenüber der Dialyse, die die Lebenserwartung verkürzen kann und die Patienten in ihrem Alltag stark einschränkt. Doch es gibt nur wenige Spenderorgane.
Grundsätzlich kommt für viele Patientinnen eine Lebendnierenspende infrage - auch vor Dialysebeginn. Entscheidend ist, ob sich im persönlichen Umfeld jemand findet, der bereit und geeignet ist, zu spenden.
Dank moderner Immunsuppressiva ist heute eine Lebendnierenspende auch dann möglich, wenn die Blutgruppen nicht übereinstimmen.
