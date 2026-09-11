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Ratgeber

Alternativen zu Fisch: Wie gut sind vegane Fischprodukte?

Pflanzliche Ernährung:Vegane Fischalternativen: Ein guter Fang?

von Dirk Ashauer

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Ob Räucherlachs, Thunfisch oder Kaviar: Vegane Fischalternativen werden immer vielfältiger. Je nach Produkt jedoch unterscheiden sich Zutaten, Nährwerte und Jodgehalt deutlich.

Vegane Fischalternativen im Check

Egal ob Lachs, Thunfisch oder Kaviar: Auch zu Fisch gibt es vegane Alternativen. Welches Produkt überzeugt in Geschmack und Nährwerten wirklich?

31.08.2026 | 6:06 min

Der Trend zur pflanzlichen Ernährung hält an. Immer mehr Hersteller erweitern ihr Sortiment um vegane Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten. Was Geschmack und Konsistenz angeht, kommen einige Produkte dem Original erstaunlich nah, bei den Nährwerten gibt es dagegen noch deutliche Unterschiede zu echtem Fisch.

Was in veganen Fischalternativen steckt

Viele Produkte orientieren sich an bekannten Klassikern: Neben veganem Räucherlachs als Aufschnitt gibt es etwa pflanzlichen Thunfisch aus der Dose, Matjessalat, Meeresfrüchte, bratfertige Lachsfilets, Fischstäbchen und Kaviar auf Algenbasis.

Die Basis der meisten Produkte bilden Hülsenfrüchte wie Erbsen, Ackerbohnen oder Soja. Dazu kommen je nach Produkt Zutaten wie Öle, Gewürze, Aromen oder Verdickungsmittel. Viele Hersteller setzen zudem auf Algen. Sie sorgen für den typischen Meeresgeschmack. Und der Markt entwickelt sich weiter: Der Proteingehalt vieler Produkte steigt und etliche sind zudem mit Omega-3-Fettsäuren oder Jod angereichert.

Für Erwachsene empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 150 Mikrogramm Jod täglich. Dauerhaft sollten es nicht mehr als 500 Mikrogramm am Tag sein. Eine langfristige Überschreitung kann die Schilddrüse belasten. Die Verbraucherzentralen fordern deshalb, dass Hersteller den Jodgehalt klar deklarieren und der Gesetzgeber verbindliche Höchstmengen festlegt.

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Geschmack und Preis im Vergleich

Wie nah die veganen Produkte ans Original kommen, hängt von der Kategorie ab: Bei Fischstäbchen zum Beispiel ist der Unterschied vergleichsweise gering, bei Räucherlachs dagegen kann man deutlich schmecken, was tierischen und was pflanzlichen Ursprungs ist.

Beim Preis ist das Bild gemischt: Vegane Fischstäbchen waren laut der ProVeg-Preisstudie 2025 bei allen untersuchten Händlern teurer als das Original aus Fisch. Räucherlachs-Alternativen können auch günstiger sein als echter Lachs - je nachdem, mit welchem Lachsprodukt man vergleicht.

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Nährwerte: Protein lässt sich ersetzen, Omega-3 kaum

Was wie Fisch schmeckt, ist nicht automatisch ein gleichwertiger Ersatz. Britta Schautz, Projektleiterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Berlin, empfiehlt zum Vergleich den Blick in die Nährwerttabellen. Dabei zeigen sich große Unterschiede: Alternativen für Räucherlachs enthalten deutlich weniger Protein als das Original, bei Thunfisch-Alternativen ist der Gehalt schon höher, bei Fischstäbchen gibt es kaum noch einen Unterschied.

Ein niedrigerer Proteingehalt lässt sich über Milchprodukte, Soja oder andere Hülsenfrüchte gut ausgleichen. Schwieriger sind die Omega-3-Fettsäuren: Pflanzliche Öle wie Raps- oder Leinöl enthalten zwar ebenfalls Omega-3-Fettsäuren, die besonders wertvollen Fettsäuren EPA und DHA, die in Fisch enthalten sind, kann der Körper daraus jedoch nur in begrenztem Maß herstellen.

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Jodgehalt stark schwankend und nicht immer deklariert

Fisch ist eine wichtige Jodquelle - in den Ersatzprodukten können Algen diese Funktion übernehmen. Genau hier liegt aber auch ein Problem: Je nach Algenart und sogar innerhalb einer Art schwankt der Jodgehalt stark. Die Verbraucherzentralen haben deshalb 19 algenhaltige Produkte untersucht, darunter auch Fischalternativen. Das Ergebnis: In manchen Produkten steckte fast kein Jod, in einer 140-Gramm-Dose einer Thunfisch-Alternative dagegen über 300 Mikrogramm - mehr als die empfohlene Tageszufuhr.

Wir brauchen zwar Jod, aber es kann auch zu viel sein.

Britta Schautz, Verbraucherzentrale Berlin

Solange der Jodgehalt nicht auf jeder Verpackung steht, hilft ein Blick auf die Zutatenliste: Taucht dort die Algenart Kombu auf, ist besonders viel Jod enthalten. Menschen mit einer diagnostizierten Schilddrüsenerkrankung sollten Produkte mit hohem Algengehalt vorsichtshalber meiden.

Eine Bowl mit Algen, mit Sesam bestreut und einer Zitronenscheibe garniert, in der Essstäbchen stecken.

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Ähnlicher Geschmack, aber nicht identische Nährstoffe

Grundsätzlich sind vegane Fischalternativen eine Option für alle, die Fischbestände und Ozeane schonen wollen, ohne auf den Geschmack von Fisch zu verzichten. Die Nährstoffe aus echtem Fisch liefern die Produkte aber meist nicht vollständig - je nach Bedarf sollten insbesondere Omega-3-Fettsäuren und Jod dann gezielt über andere Quellen wie Mikroalgenöl oder Jodsalz aufgenommen werden.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 31.08.2026 ab 09:05 Uhr.
Thema
Ernährung

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