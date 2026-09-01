Die Abnehmtablette Wegovy soll ab heute in deutschen Apotheken erhältlich sein. Was durch die Zulassungsstudie über Wirkung, Nebenwirkung und Einnahme bislang bekannt ist.

Eine neue Tablette mit dem Wirkstoff Semaglutid soll Übergewicht reduzieren. Sie ist ab September 2026 in Deutschland verfügbar. Quelle: Novo Nordisk

Viele Menschen mit Übergewicht sind voller Hoffnung: Ab September 2026 kommt Semaglutid zur Behandlung von Adipositas auch als Tablette in Deutschland auf den Markt. Die Zulassungsstudie OASIS-4 untersuchte die tägliche Einnahme der Weogovy Tablette bei Erwachsenen. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Semaglutid unterstützt die Gewichtsabnahme

Semaglutid kann Menschen mit Adipositas beim Abnehmen und beim Halten des Gewichts unterstützen. Die Tablette erweitert die Behandlung für Menschen, die nicht die Abnehmspritze mit dem gleichen Wirkstoff nutzen möchten oder können. Wirkung und Nebenwirkungen sind etwa vergleichbar.

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Als Kriterien für eine medikamentöse Therapie bei Adipositas gilt international ein Body-Mass-Index (BMI) ab 30 sowie bei Übergewicht ein BMI ab 27, wenn gewichtsbedingte Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder Herzerkrankungen vorliegen.

Body-Mass-Index Der Body-Mass-Index (BMI) berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat.



Als normalgewichtig gelten Menschen mit einem BMI zwischen 18,5 und 24,9. Ab einem Wert von 25 spricht man von Übergewicht, ab 30 von adipös. Allerdings hat der BMI Schwächen, denn er sagt nichts über den Muskel- und Fettanteil aus.

Erfahrungen aus der Zulassungsstudie

Stephan Jacob, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie aus Villingen-Schwenningen, war an der Zulassungsstudie beteiligt. Er berichtet von einem großen Interesse an der OASIS-4 Studie. Die Aussicht auf die kostenlose Behandlung mit einer Tablette sowie eine intensive Betreuung hätte viele Menschen angesprochen. Besonders beschäftigt habe die Teilnehmer, ob sie den Wirkstoff oder ein Placebo, also ein Scheinmedikament, erhielten.

Die größte Sorge aller Studienteilnehmer war, dass sie in den Placebo-Arm randomisiert werden. „ Prof. Dr. Stephan Jacob, Studienarzt und Mitautor der OASIS-4-Veröffentlichung

Teilnehmende mit deutlichem Gewichtsverlust hätten schnell gemerkt, dass sie den Wirkstoff erhielten und hätten häufig neuen Optimismus entwickelt, sagt Jacob. Wer wenig abnahm, habe oft vermutet, zu der Placebo-Gruppe zu gehören.

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Weniger Hunger durch längere Sättigung

Semaglutid gehört zu den inkretinbasierten Wirkstoffen. Inkretine sind bestimmte natürliche Hormone im Darm, die nach dem Essen die Insulinausschüttung beeinflussen. Der Wirkstoff kopiert und unterstützt ihre Wirkung und verlangsamt die Magenentleerung. Nahrung bleibt länger im Magen, wodurch die Sättigung anhalten und der Appetit sinken kann.

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Kristina Wojciechowski hat 14 Monate an der Studie teilgenommen und in dieser Zeit nach eigener Aussage rund 30 Kilogramm abgenommen.

Man hat gar nicht mehr an Essen gedacht. Man hatte kein Hungergefühl. „ Kristina Wojciechowski, Teilnehmerin der OASIS-4-Studie

Ihr Verlauf ist eine persönliche Erfahrung. Wie stark Semaglutid wirkt, kann sich individuell unterscheiden. Laut Hersteller Novo Nordisk verloren Teilnehmer mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung durchschnittlich rund 17 Prozent Körpergewicht in 64 Wochen. In dieser Zeit wurden sie täglich mit 25 Milligramm oralem Semaglutid behandelt.

Wie Semaglutid als Tablette eingenommen wird Die Tablette wird täglich morgens nüchtern mit maximal 120 Milliliter Wasser eingenommen Vor der nächsten Aufnahme von Nahrung, Getränken oder Medikamenten sollten mindestens 30 Minuten vergehen. Nur dann kann die Tablette optimal im Magen wirken.



Laut Studienarzt Stephan Jacob ließ sich dieses Ritual gut in den Alltag der Studienteilnehmer integrieren. Auch Studienteilnehmerin Kristina Wojciechowski beschreibt, dass die Einnahme der Tablette für sie schnell zur morgendlichen Routine wurde.

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Nebenwirkungen von Semaglutid als Tablette

Bei der regelmäßigen Einnahme kann es zu Völlegefühl, Übelkeit und Verstopfung, gelegentlich zu Durchfall kommen. Jacob empfiehlt behandelnden Ärzten, die Dosis in Rücksprache mit den Patienten langsam zu steigern. Diese sollten zudem kleinere Portionen essen und leicht verdauliche Speisen wählen.

Wenn ich relativ schnell viel esse, dann kriege ich ein massives Völlegefühl. Das kann bis zur Übelkeit gehen. „ Prof. Dr. Stephan Jacob, Studienarzt und Mitautor der OASIS-4-Veröffentlichung

Seltener könne es laut Jacob zur Bildung von Gallensteinen oder einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Wichtig sei, trotz des geringeren Appetits ausreichend zu essen und zu trinken, um einem Flüssigkeits- und Nährstoffmangel vorzubeugen. Kristina berichtet von ausgeprägten Kopfschmerzen, nachdem sie zeitweise nur wenig Nahrung aufgenommen hatte.

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Wie sich Hunger und Gewicht nach dem Absetzen entwickeln

Nach Studienende kehrten laut Studienarzt Jacob Hunger und Appetit bei den Teilnehmern häufig innerhalb weniger Tage zurück. Kristina berichtet, dass sie nach dem Absetzen wieder 20 Kilogramm zugenommen hat.

Wie die Therapie nach erfolgreicher Gewichtsabnahme fortgesetzt werden sollte, um das gewünschte Gewicht langfristig zu halten, ist noch unklar. Niedrige Dosierungen, eine Intervalltherapie oder die Langzeitanwendung sind bislang nicht ausreichend untersucht.

Lifestyle-Medikament für Selbstzahler Medikamente zur Gewichtsreduktion werden in Deutschland grundsätzlich dem sogenannten Lifestyle-Bereich zugerechnet. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Behandlung mit der Semaglutid Tablette von 170 bis 280 Euro pro Monat deshalb in der Regel nicht - obwohl Adipositas als Erkrankung anerkannt ist.

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Manche Experten kritisieren, dass Menschen mit geringem Einkommen sich eine Behandlung mit der neuen Tablette oft nicht leisten können, obwohl sie von schwerer Adipositas betroffen sind.

Eine Erstattung für klar definierte Risikogruppen hält Stephan Jacob für diskutierbar. Dazu zählt er zum Beispiel Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ob die Krankenkassen die Kosten künftig übernehmen, ist jedoch eine politische Entscheidung.

Markteinführung im September : Die Abnehmtablette kommt: Was Sie wissen sollten Spritzen gegen Übergewicht gibt es hierzulande schon, ab September kommen auch Abnehmtabletten mit dem Wirkstoff Semaglutid in die Apotheken. Die wichtigsten Fragen und Antworten. mit Video 0:25 FAQ

Dr. Thomas Bleich ist Arzt und Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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