Abnehmtablette: Was Sie zur Spritzen-Alternative wissen sollten

Spritzen gegen Übergewicht gibt es hierzulande schon, ab September kommen auch Abnehmtabletten mit dem Wirkstoff Semaglutid in die Apotheken. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Abnehmtablette kommt: Was Sie wissen sollten

Der Wirkstoff Semaglutid kommt in Deutschland erstmals als Abnehmtablette auf den Markt. Das verschreibungspflichtige Mittel zum Abnehmen ist ab dem 1. September in Apotheken erhältlich. 13.08.2026 | 0:25 min

Wann sind die Abnehmtabletten in Deutschland verfügbar?

Die Markeinführung in Deutschland für 1. September geplant, wie eine Sprecherin des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk mitteilte. Es sei "ausreichend Ware verfügbar, um die erwartete Nachfrage zu bedienen". Novo Nordisk ist auch Hersteller von Abnehmspritzen. Die Europäische Union hatte die Zulassung für die Tabletten mit dem Handelsnamen "Wegovy" im Juli erteilt.

Für wen kommt "Wegovy" infrage?

Zugelassen sind die Tabletten für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Betroffene brauchen dafür ein Rezept vom Arzt. Die Kosten müssen Patientinnen und Patienten in Deutschland bislang selbst tragen. Mittel zum Abnehmen gelten in Deutschland als sogenannte Lifestyle-Arzneimittel und sind daher keine Leistung der Krankenkasse.

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Bislang kostete die Behandlung mit den Abnehmspritzen einige Hundert Euro pro Monat. Es gibt allerdings Diskussionen darüber, ob die Behandlung für bestimmte Patienten mit Adipositas doch zur Kassenleistung werden sollte.

Anders ist es bei Menschen mit Diabetes Typ 2: Für sie wird die Behandlung mit Semaglutid unter dem Produktnamen Ozempic von den Krankenkassen übernommen.

Wie wirken die Tabletten?

Genauso wie die Abnehmspritzen enthalten die Tabletten Wirkstoffe aus der Gruppe der GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA). Die Wirkstoffe signalisieren dem Gehirn, dass gegessen wurde, wodurch ein Sättigungsgefühl entsteht. Außerdem bleibt die Nahrung länger im Magen, was das Sättigungsgefühl zusätzlich verlängert. Die Patienten essen also insgesamt weniger und nehmen dadurch ab.

Gibt es Unterschiede zwischen Tabletten und Spritzen?

Die Effekte auf das Gewicht seien vergleichbar, sagte Endokrinologin Nina Meyer von der Berliner Charité. Der wesentliche Vorteil sei, dass Patientinnen und Patienten nun die Wahl hätten, ob sie Spritzen oder Tabletten bevorzugten.

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Unterschiede gibt es vor allem bei der Anwendung und der Dosierung. Die Spritze muss nur einmal pro Woche angewandt werden, die Tablette hingegen muss jeden Morgen genommen werden. Vor der Einnahme der Tablette sollen Patienten mindestens acht Stunden nicht gegessen haben und dürfen danach 30 Minuten lang kein Essen, Trinken oder andere Medikamente zu sich nehmen, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) informiert. Hans Hauner, Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München, erklärt:

Sie brauchen vom gleichen Wirkstoff 70-mal so viel, wenn Sie das in Tablettenform geben, als wenn Sie das spritzen. „ Hans Hauner, TU München

Wie groß ist der Effekt?

Studienergebnisse zur Abnehmspritze hatten gezeigt, dass Versuchsteilnehmer durch Semaglutid durchschnittlich etwa 11 bis 17 Prozent abnehmen. Die Gewichtsabnahme liege bei etwa zehn bis zwölf Kilo, erklärt Kauner.

Experten betonen jedoch, dass das Medikament allein nicht reiche, um das Gewicht dauerhaft zu halten. Wichtig sei demnach eine ärztliche Begleitung sowie Therapien für Ernährung, Bewegung und Verhalten.

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Eine britische Studie zur Abnehmspritze, die im März veröffentlicht wurde, hatte gezeigt, dass Patienten nach dem Absetzen schnell wieder zunehmen, womöglich aber etwa ein Viertel des Gewichtsverlusts längerfristig bewahren. Ein Jahr nach Therapiestopp seien durchschnittlich 60 Prozent des verlorenen Gewichts wieder drauf gewesen.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Es können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Verstopfen auftreten, so Meyer. Bisherige Studien zu Abnehmmitteln mit GLP-1-RA hätten gezeigt, dass die Nebenwirkungen meist mild bis moderat und selten schwer sind.

Und wie sieht es mit Online-Angeboten für die Abnehmpille aus?

Hauner und Meyer sehen Online-Angebote sehr kritisch. In der Regel gehe es den Anbietern darum, Geld zu machen, sagte Hauner. Auch die ABDA warnt vor "dubiosen Online-Angeboten". "Arzneimitteltherapiesicherheit entsteht nicht durch Klicks im Internet", teilte ABDA-Präsident Thomas Preis mit.

Wer den Eindruck erweckt, solche Therapien ließen sich per Mausklick organisieren, verkennt die Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten. „ Thomas Preis, ABDA-Präsident

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Quelle: dpa