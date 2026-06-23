Magenbypass: Operation bei Adipositas:Spritze oder OP: Ist der Magenbypass auf Dauer effektiver?
von Gunnar Fischer
Während die "Abnehmspritze" schnelle Erfolge ohne OP verspricht, steht der Magenbypass für einen radikalen Neustart. Wann welche Option im Kampf gegen Adipositas in Betracht kommt.
Der Traum vom schnellen Abnehmen ist offenbar mit den sogenannten Abnehmspritzen für viele greifbar geworden: Die Nachfrage nach Medikamenten wie Semaglutid oder Tirzepatid explodiert und auch die Zahl der Verschreibungen ist in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches gestiegen.
Etliche adipöse Menschen erhoffen sich mit der "Wunderspritze" eine einfache Lösung für ihr Gewichtsproblem. Dafür nehmen sie auch die hohen selbst zu tragenden Kosten von 300 bis 500 Euro pro Monat für eine langfristige Anwendung bereitwillig in Kauf.
Abnehmspritze verspricht purzelnde Pfunde
Tatsächlich sind die Studienergebnisse beeindruckend. Im Schnitt verlieren Betroffene mit der Abnehmspritze innerhalb eines Jahres bis zu 15 Prozent ihres Körpergewichts. Auch Sylvia Weiner, Leiterin des Adipositaszentrums am Krankenhaus Sachsenhausen der Universitätsmedizin Frankfurt, sieht darin großes Potenzial. Sie weist aber auch auf ihre Grenzen hin. Denn gerade für Menschen mit schwerer Adipositas reiche laut Weiner eine medikamentöse Behandlung oft nicht aus.
Die medikamentöse Therapie wirkt nur so lange, wie sie angewendet wird. Beim Absetzen der Spritze droht der Jo-Jo-Effekt, bei dem mit dem Hunger auch das erhöhte Gewicht zurückkehren kann.
Magenbypass und Schlauchmagen
Eine dauerhafte Gewichtsreduktion wird eher mit operativen Maßnahmen erreicht. Hierbei haben sich in der Adipositas-Chirurgie zwei Verfahren durchgesetzt - der Magenbypass und der Schlauchmagen. Beim sogenannten Schlauchmagen wird ein großer Teil des Magens dauerhaft entfernt. Übrig bleibt ein schlauchförmiger Restmagen. Der Magenbypass geht einen Schritt weiter. Neben der Verkleinerung des Magens wird auch ein Teil des Dünndarms umgeleitet.
Die Verkleinerung des Magens beeinflusst also nicht nur die Nahrungsmenge, sondern auch wichtige Stoffwechselprozesse, die einen reduzierten Appetit bewirken.
Wann ein Magenbypass in Betracht kommt
Bevor eine Magenbypass-Operation durchgeführt werden kann, müssen bestimmte medizinische Voraussetzungen erfüllt sein. Denn die Krankenkasse zahlt einen Magenbypass nur, wenn er wirklich medizinisch notwendig ist.
Vier Voraussetzungen für einen Magenbypass
Magenbypass als letzte Möglichkeit
Für viele Menschen mit Adipositas ist eine Magen-Operation laut Weiner der letzte Ausweg, um ihr krankhaftes Übergewicht und die Folgen loszuwerden.
So ließe sich mit einem Magenbypass etwa das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall senken. Wie Weiner weiter erklärt, gehe es weniger um Ästhetik, sondern darum, ernsthafte Folgeerkrankungen zu behandeln. Hierzu zählen insbesondere Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe, Nieren- und Lebererkrankungen.
Der Magenbypass gilt daher als hochwirksames chirurgisches Verfahren zur Behandlung schwerer Adipositas und ihrer Folgeerkrankungen. Das Resultat ist meist deutlicher und langfristig stabiler als bei Medikamenten wie sie in Abnehmspritzen zum Einsatz kommen.
Wie bei jeder größeren Bauchoperation gibt es auch beim Magenbypass chirurgische Risiken. Dazu gehören unter anderem:
Langfristige Auswirkungen von einem Magenbypass
Der Magenbypass ist als Eingriff auf Dauer angelegt und nur bedingt in zwingenden medizinischen Notfällen chirurgisch umkehrbar.
Die Operation bedeutet eine lebenslange Veränderung der Essgewohnheiten sowie eine regelmäßige medizinische Nachsorge. Durch den Eingriff werden bestimmte Nährstoffe schlechter aufgenommen. Daher müssen Betroffene lebenslang Vitamine und Mineralstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen, denn sonst drohen Mangelerscheinungen und gesundheitliche Komplikationen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Abnehmen
Stiftung Warentest prüft Diätshakes:Viele Shakes zum Abnehmen überzeugen nicht im Testvon Gereon Helmesmit Video4:52
Hype um altes Hausmittel :Apfelessig als Gesund- und Schlankmacher?von Christina-Maria Pfersdorfmit Video7:11
Abnehm-Trend Brennnessel-Kapseln:Schnell abnehmen mit Brennnessel-Blitzdiäten?von Luisa Herbringmit Video2:08
Abnehmen mit Protein-Shakes:Proteine als nützliche Appetitzüglervon Jesco Göbelmit Video3:11
Weitere Gesundheits-Themen
Protonenpumpenhemmer richtig absetzen:Übertherapie mit Säureblockern kann gefährlich seinvon Thomas Förstermit Video4:55
Ruhigstellung statt Operation:Bänderriss am Sprunggelenk konservativ behandelnvon Andreas Kürtenmit Video4:47
Tag der Organspende:Nierentransplantation: Wie Organe von Spendern Leben rettenvon Christina-Maria Pfersdorfmit Video4:05
Chronisch entzündliche Darmerkrankung:Leben mit Morbus Crohn: Neue Therapien als Perspektivevon Thomas Bleichmit Video3:50