Insulinpflicht über Jahre vermeiden:Neues Medikament verzögert Ausbruch von Diabetes Typ 1
von Gunnar Fischer
Ein monoklonaler Antikörper ist der neue Hoffnungsträger im Kampf gegen Typ-1-Diabetes. Wie der Wirkstoff Teplizumab den Ausbruch der Erkrankung hinauszögern kann.
Seit über 100 Jahren gibt es die Insulintherapie. Sie hat die Behandlung von Diabetes revolutioniert und der chronischen Stoffwechselerkrankung den Schrecken genommen. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, den Ausbruch der Autoimmunerkrankung zu verhindern. Das könnte sich in Zukunft ändern.
Mit dem Wirkstoff Teplizumab ist von der Europäischen Kommission Anfang 2026 erstmals ein Medikament zugelassen, das den symptomatischen Krankheitsbeginn von Diabetes Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen um einige Jahre hinauszögern kann.
Für Antje Allendorf von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Frankfurt bedeutet die Therapie mit dem monoklonalen Antikörper ein Durchbruch in der Behandlung des Typ-1-Diabetes. Denn damit könne jetzt präventiv die Ursache behandelt werden, erklärt Allendorf.
Unterschied Diabetes Typ 1 und Typ 2
Wie die Antikörpertherapie wirkt
Bei Typ-1-Diabetes werden die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse von der körpereigenen Abwehr angegriffen werden. Verantwortlich dafür sind bestimmte Immunzellen, die sogenannten T-Lymphozyten (T-Zellen).
Bei der Behandlung handelt es sich um eine Antikörpertherapie, die in das Immunsystem eingreift, um den Zerstörungsprozess der Autoimmunerkrankung auszubremsen. Dabei bindet und blockiert der Antikörper Teplizumab gezielt ein bestimmtes Molekül auf der Oberfläche der T-Lymphozyten.
Für wen Teplizumab zugelassen ist und wie behandelt wird
Das Medikament wird in einem einmaligen Behandlungszyklus per Infusion über einen Zeitraum von 14 aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht. Es ist für Kinder ab dem achten Lebensjahr und Jugendliche zugelassen, die sich noch in der Vorstufe der Diabeteserkrankung, im sogenannten Stadium 2, befinden.
In dieser Phase lassen sich bereits Autoantikörper gegen die insulinbildenden Beta-Zellen nachweisen. Zudem zeigen sich erste Störungen im Zuckerstoffwechsel. Allerdings liegen noch keine Symptome eines Insulinmangels vor.
Studien belegen, dass Teplizumab die Erkrankung bis zu dem Zeitpunkt, ab dem Insulin verabreicht werden muss, um durchschnittlich drei bis fünf Jahre hinauszögern kann.
Meist wird ein Typ-1-Diabetes jedoch erst entdeckt, wenn sich Symptome bemerkbar machen. Zu diesem Zeitpunkt ist ein großer Teil der Beta-Zellen bereits zerstört. Umso wichtiger sind Früherkennungsprogramme, mit denen Kinder und Jugendliche rechtzeitig identifiziert werden.
Typ-1-Diabetes: Vier Krankheitsstadien
Während der Behandlung können Nebenwirkungen wie Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge sowie eine Verringerung der weißen Blutkörperchen auftreten. Weil das Medikament das Immunsystem beeinflusst, besteht eine erhöhte Infektanfälligkeit.
Ausbruch von Typ-1-Diabetes ganz vermeiden?
Die Behandlung kostet rund 200.000 Euro und wird von den Krankenkassen übernommen. Jan-Henning Klusmann, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Frankfurt, weist darauf hin, dass die vermeintlich hohen Kosten des Medikaments in Relation zu den Folgekosten einer insulinpflichtigen Diabeteserkrankung vergleichsweise gering seien. Für Klusmann steckt in der Antikörpertherapie viel Potenzial.
Womöglich könnte künftig sogar der Ausbruch eines insulinpflichtigen Diabetes komplett verhindert werden, so Klusmann weiter. Die Einführung des Wirkstoffs sei der Startschuss für weitere hochwirksame Therapieoptionen.
So wird derzeit an einer Kombinationstherapie geforscht, die Teplizumab mit Antikörpern gegen entzündungsfördernde Zytokine kombiniert. Diese Behandlung zielt darauf ab, nicht nur den Ausbruch zu verzögern, sondern die Beta-Zellen auch langfristig zu schützen.
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