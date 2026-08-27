Ausschlag und Bläschen auf der Haut:Schmerzhafte Gürtelrose - Erkennen, behandeln, vorbeugen
von Olaf Schwabe
Wer eine Windpockeninfektion durchgemacht hat, kann später an einer Gürtelrose erkranken. Was gegen die akute schmerzhafte Entzündung hilft und wie man Spätfolgen vermeiden kann.
Eine Gürtelrose (Herpes Zoster) kann nur bekommen, wer Windpocken hatte. Auslöser ist das Varizella Zoster Virus. Die Viren verbleiben nach einer Windpockeninfektion lebenslang im Körper. Dort nisten sie sich in den Nervenzellen ein. Laut Robert Koch Institut (RKI) sind in Deutschland jährlich mehr als 300.000 Menschen von einer Gürtelrose betroffen.
Reaktivierung des Virus führt zu Gürtelrose
Kommt es zu einer Schwächung des Immunsystems, kann das Virus reaktiviert werden. Die Zahl der Virusträger sei enorm, da vor allem in der Babyboomer-Generation viele im Kindesalter an Windpocken erkrankten, erklärt Julia Welzel, Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Augsburg.
Betroffen seien daher vor allem Personen ab dem 50. Lebensjahr. Aber auch jüngere Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können an einer Gürtelrose erkranken, so die Hautärztin.
Typische Symptome der Gürtelrose
Eine Gürtelrose beginnt oft mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Da es sich um eine Nervenentzündung handelt, ist die Erkrankung meist extrem schmerzhaft.
Nach etwa zwei Tagen bilden sich rote erhabene Flecken in der Hautregion, die von den entzündeten Nerven versorgt wird. Kurz darauf entwickeln sich dann mit Flüssigkeit und Viren gefüllte Bläschen.
Menschen, die noch keine Windpocken hatten, können sich über das Sekret mit Windpocken infizieren und erkranken. Erwachsene sind dann meist von der Infektion schwerer betroffen.
Dauer und Krankheitsverlauf einer Gürtelrose
Die Erkrankung hält etwa zehn Tage an. In dieser Zeit trocknen die Bläschen aus, verkrusten und heilen ab. Sind alle Bläschen auf der Haut ausgetrocknet, besteht keine Ansteckungsgefahr mehr.
Vor allem bei Älteren und Menschen mit einer Immunschwäche kann sich der Heilungsprozess über Wochen bis Monate hinziehen, sagt Julia Welzel.
Neben schweren Verläufen bestehe ein erhöhtes Risiko für Komplikationen, bei denen eine Gürtelrose auch gefährlich werden könne, erklärt die Dermatologin.
Problematische Regionen bei der Gürtelrose sind vor allem das Gesicht und der Kopf. Hier kann eine Infektion schwere Komplikationen nach sich ziehen, etwa wenn sie auf das Auge übergeht oder wenn Hör- oder Gesichtsnerven betroffen sind. Zu einer Gehirnentzündung, einer sogenannten Enzephalitis, kommt es nur selten. Sie kann schlimmstenfalls tödlich verlaufen.
Post Zoster Neuralgie: Eine vermeidbare Komplikation
Bei etwa jedem dritten bis zehnten Betroffenen entwickelt sich eine sogenannte Post-Zoster-Neuralgie. Dabei kommt es zu bleibenden Nervenschmerzen. Ursache dafür sei, dass Schmerzen nicht ausreichend oder zu spät mit Schmerzmitteln behandelt würden, sagt Welzel.
Deswegen sei die Behandlung der akuten Schmerzen ebenso wichtig, wie die Behandlung der Nervenentzündung, weiß Julia Welzel aus ihrer klinischen Erfahrung.
Wie eine Gürtelrose behandelt wird
Reichen herkömmliche Mittel zur Schmerzbehandlung nicht aus, werden stärkere, verschreibungspflichtige Medikamente verordnet.
Häufig werden Virostatika eingesetzt, spezielle Medikamente, die die Vermehrung der Viren hemmen. Die Therapie sollte innerhalb der ersten 72 Stunden nach Auftreten des Ausschlags beginnen. Sie kann dann die Heilung beschleunigen und die Dauer der Nervenschmerzen verkürzen.
Zur Behandlung der Bläschen gibt es Lotionen und Puder, die das Austrocknen und den Heilungsprozess beschleunigen sowie den Juckreiz lindern. Wegen der Ansteckungsgefahr sollten die Bläschen nicht aufgekratzt werden. Zudem kann sich die Haut entzünden.
Impfung gegen Gürtelrose
Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen Personen ab dem 60. Lebensjahr, sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen, da mit dem Alter das Immunsystem schwächer wird.
Menschen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko, zum Beispiel Immungeschwächte oder Menschen mit einer chronischen Krankheit, wird bereits ab dem 18. Lebensjahr zur Impfung geraten. In beiden Gruppen kommt es vermehrt zu Komplikationen oder schweren Verläufen, die länger andauern.
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