Bei einem Rhinophym kommt es zu Hautwucherungen an der Nase. Das Ausmaß kann so extrem sein, dass die Erkrankung mehr als nur ein kosmetisches Problem ist. Was Betroffenen hilft.

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Bei einem Rhinophym handelt es sich um eine entzündliche knollenartige Verdickung der Nase. Umgangssprachlich wird auch oft von einer Knollennase gesprochen. Zudem hält sich immer noch fälschlicherweise der Glaube, ein Rhinophym sei eine "Säufernase".

Die Hauterkrankung ist für Betroffene oft mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Sie kann so stark entstellen, dass sich Betroffene zurückziehen und sozial isolieren, weiß Benjamin Kendziora von der Klinik für Dermatologie und Allergologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München.

Man schämt sich in der Öffentlichkeit, denn ein Rhinophym ist eine Erkrankung, die zentral im Gesicht stattfindet. „ Priv.-Doz. Dr. Benjamin Kendziora, Dermatologe und Dermatochirurg

Betroffen seien meist Männer im Alter von 50 bis 70 Jahren, so Kendziora weiter. Aber auch Frauen, manche im frühen Erwachsenenalter, können daran erkranken.

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Wie ein Rhinophym entsteht

Bei einem Rhinophym kommt es an der Nase zu einer entzündlichen, ungleichmäßigen Vergrößerung der Bindegewebszellen und Talgdrüsen. Die Haut erscheint rötlich violett und nimmt eine zerfurchte, knollige Form an.

In der Regel ist ein Rhinophym gutartig und verläuft meist schmerzfrei, kann jedoch immer weiter wachsen. Es tritt typischerweise im Endstadium einer Rosazea auf. Etwa vier Prozent der Patienten mit Rosazea sind davon betroffen.

Rhinophym als Folge von Rosazea Die Rosazea gehört neben Akne zu den häufigsten Hauterkrankungen und betrifft in Deutschland etwa viereinhalb bis fünf Millionen Menschen. Die chronisch entzündliche Hauterkrankung verläuft typischerweise schubförmig.



Im Anfangsstadium bilden sich Erytheme, Rötungen der Haut, die auf eine gesteigerte lokale Durchblutung (Hyperämie) zurückzuführen sind. Sie zeigen sich vor allem im Gesicht an Wangen, Stirn, Nase und Kinn. Im zweiten Stadium bilden sich zusätzlich kleinere entzündlich rötliche Hauterhebungen, sogenannte Papeln und Pusteln. Das dritte Stadium ist durch ein übermäßiges Wachstum von Hautzellen, einer Gewebshypertrophie, und dem Auftreten entzündlicher Furunkel gekennzeichnet. In diesem Stadium kann sich ein Rhinophym bilden.

Was eine Knollennase verstärken kann

Die genaue Ursache, die zur Entstehung eines Rhinophyms führt, ist nicht geklärt. Ärzte gehen von einer genetischen Veranlagung aus. Zudem gibt es bestimmte Faktoren, die die Symptome einer Rosazea und damit die Entstehung eines Rhinophym begünstigen oder verstärken können. Dazu gehören Alkohol, Koffein, Nikotin, emotionaler Stress, UV-Strahlung, Hitze, starke Kälte, heißer Wasserdampf, scharf gewürzte Speisen sowie fetthaltige Gesichtscremes.

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Als Auslöser wird zudem das Auftreten von Haarbalgmilben diskutiert. Sie finden sich bei jedem Menschen auf der Haut, können aber bei starker Vermehrung zu Hautentzündungen führen.

Rhinophym ist meist harmlos

Der Hautarzt kann ein Rhinophym bereits auf den ersten Blick erkennen. Da Hauttumore ähnliche Hautveränderungen zeigen können, wird meist eine Gewebeprobe entnommen und untersucht, um eine Krebserkrankung auszuschließen.

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Kendziora rät, entzündliche Auffälligkeiten im Gesicht und auf der Nase immer vom Hautarzt abklären zu lassen.

Man sollte idealerweise mit einer Rosazea schon vor der Entstehung eines Rhinophyms den Hautarzt aufsuchen. „ Priv.-Doz. Dr. Benjamin Kendziora, Dermatologe und Dermatochirurg

So lasse sich eine früh diagnostizierte Rosazea meistens gut behandeln und Hautveränderungen seien noch nicht so gravierend, erklärt Kendziora weiter.

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Medikamentöse Therapie bei Rhinophym

Bei einem Rhinophym wird zunächst die Grunderkrankung, die Rosazea, behandelt. Hier kommen entzündungshemmende Cremes oder Gele zum Einsatz. Sie können Rötungen und Entzündungen lindern und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen.

Reicht die äußerliche Behandlung nicht aus, können Wirkstoffe wie Doxycyclin oder Isotretinoin als Tabletten verabreicht werden. Sie wirken entzündungshemmend und können das unkontrollierte Wachstum des Hautgewebes bremsen. Da die Medikamente systemisch, also im ganzen Körper wirken, kann es zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen. Daher ist eine engmaschige ärztliche Kontrolle erforderlich.

Wir empfehlen Patienten in der Regel langfristige Therapien, um die Rückfallquote so klein wie möglich zu halten. „ Dr. Benjamin Kendziora, Dermatologe und Dermatochirurg

Im fortgeschrittenen Stadium eines Rhinophyms sind laut Kendziora Operationen meist unumgänglich. Die Eingriffe können mit dem Skalpell oder Laser durchgeführt werden.

Wucherungen operativ entfernen Bei einem größeren Rhinophym werden die degenerierten Hautschichten vorsichtig abgetragen. Der Chirurg muss dabei aufpassen, nicht unter die Haarfollikel zu gelangen, denn von hier aus bilden sich neue Hautzellen. Kleinere Unebenheiten können anschließend mit einem Laser geglättet werden.



Oft ist die Form der Nase durch die Wucherungen so stark beeinträchtigt, dass sich der Arzt alte Fotos zeigen lässt, um die ursprüngliche Nasenform möglichst gut neu zu modellieren. Wichtig ist, sich von einem Dermatochirurgen operieren zu lassen, der Erfahrung mit solchen Eingriffen hat.

Ein Rhinophym ist für Betroffene eine enorme psychische Belastung. Neben der medizinischen Versorgung ist dann auch eine psychotherapeutische Begleitung sinnvoll. Die Behandlung eines Rhinophyms wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

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