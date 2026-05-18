Herzinsuffizienz spezifisch behandeln:So hilft eine neue Therapie bei Herzschwäche
von Thomas Förster
Für rund zwei Millionen Patienten mit Herzschwäche gab es bisher keine wirksame Therapie. Ärzte konnten nur Symptome und Begleiterkrankungen behandeln. Das hat sich jetzt geändert.
Herzschwäche ist in Deutschland einer der häufigsten Gründe für eine stationäre Einweisung ins Krankenhaus. Rund 40.000 Patienten sterben jedes Jahr an den Folgen der unheilbaren Krankheit. Hinzu kommt: Für eine spezifische Form der Herzschwäche fehlten bisher gänzlich wirksame Therapien.
Herzschwäche beginnt oft schleichend
Bei der Krankheit pumpt die linke Herzkammer nicht mehr ausreichend Blut in den Körperkreislauf. Dadurch werden Organe schlechter durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Eine Herzschwäche entwickelt sich meist infolge bereits bestehender Grunderkrankungen. Dazu gehört ein dauerhaft erhöhter Blutdruck oder eine Verengung der Herzkranzgefäße.
Die Symptome treten bei den meisten Betroffenen schleichend auf, können sich aber auch plötzlich verschlechtern. Viele bemerken zunächst eine eingeschränkte Belastbarkeit, die sie häufig auf das Alter schieben. Hinzu kommen Atemnot, Müdigkeit und Wassereinlagerungen in den Beinen. Wird die Krankheit nicht behandelt, verstärken sich die Symptome meist.
Herzschwäche und Folgen
Durch die Unterversorgung mit sauerstoffreichem Blut kann es mit der Zeit zu Folgeschäden wie einer Nierenfunktionsstörung bis hin zu Nierenversagen kommen.
Auch Lungenödeme, Thrombosen und Schlaganfälle können auftreten, sagt Steffen Mark Sonntag, Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie.
Bei der Erkrankung unterscheidet man zwei verschiedene Formen, die systolische und die diastolische Herzschwäche.
Bei der systolischen Herzschwäche ist der Herzmuskel selbst geschwächt. Dadurch ist die Pumpleistung der linken Herzkammer verringert. In der Folge gelangt weniger sauerstoffreiches Blut in den Körperkreislauf, ein Teil verbleibt in der Herzkammer.
Bei der diastolischen Herzschwäche ist die Pumpleistung der Herzkammer normal. Die Herzkammer ist aber nicht elastisch genug, um ausreichend Blut aufzunehmen. Dadurch gelangt auch hier zu wenig sauerstoffreiches Blut in den Körperkreislauf.
In beiden Fällen kommt es zu einem Rückstau in die Lungen und in der Folge zu Atemnot.
Behandlung richtet sich nach Form der Herzschwäche
Für Patienten mit verminderter Pumpleistung der Herzkammer gibt es bereits seit vielen Jahren wirksame Medikamente. Zu den wichtigsten gehören ACE-Hemmer und Betablocker. ACE-Hemmer senken den Blutdruck und entlasten das Herz, sodass die Herzfunktion verbessert wird. Auch die Sterblichkeit und Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten sinkt.
Bei Patienten mit normaler Pumpleistung der Herzkammer dagegen konnte man bislang nur die Symptome behandeln, zum Beispiel Wasseransammlungen, sowie Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck. Der langfristige Verlauf der Krankheit ließ sich nicht verbessern, erklärt Sonntag.
Das hat sich mit den sogenannten SGLT2-Hemmern geändert. Sie wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes Typ 2 entwickelt. In Studien zeigte sich aber, dass sie auch positive Effekte bei Patienten mit Herzschwäche haben.
SGLT2-Hemmer gegen Herzschwäche
Die SGLT2 Hemmer sind in Deutschland für Herzschwäche mit reduzierter Pumpleistung seit 2020 zugelassen, für Patienten mit erhaltener Pumpleistung seit 2022. Sie führen dazu, dass die Niere mehr Zucker und Wasser ausscheidet.
Weniger Flüssigkeit im Körper entlastet das Herz. Daneben werden weitere positive Eigenschaften der SGLT2-Hemmer bei Herzschwäche mit normaler Pumpleistung vermutet, zum Beispiel die Hemmung von Entzündungsprozessen im Herzmuskel. Nicht alle Wirkmechanismen sind schon vollständig bekannt.
Die häufigste Nebenwirkung sind Harnwegsinfekte. Durch den erhöhten Zuckergehalt im Urin können sich Bakterien leichter vermehren und Infektionen verursachen. Demgegenüber steht aber der Nutzen der Medikamente, den Studien belegen.
Jeder Krankenhausaufenthalt ist für Herzschwäche-Patienten ein ernstes Ereignis. Meist ist er aufgrund einer akuten Verschlechterung der Erkrankung erforderlich. Fünf bis zehn Prozent der Patienten sterben während des Aufenthalts oder kurz danach. Häufig stellt sich ein Drehtüreffekt ein: Die Patienten werden entlassen und müssen kurz darauf wegen einer erneuten Verschlechterung wieder eingeliefert werden.
Was SGLT2-Hemmer bei Herzschwäche bewirken
Die DELIVER und EMPEROR-Preserved Studie konnten nachweisen, dass SGLT2-Hemmer die Wahrscheinlichkeit für einen Krankenhausaufenthalt um bis zu 25 Prozent reduzieren können. Für Patienten ist das ein großer Fortschritt, sagt Sonntag.
Außerdem verbessern SGLT2-Hemmer die Leistungsfähigkeit der Patienten. Sie stellen damit die erste spezifisch wirksame Therapie für eine bisher kaum behandelbare Form der Herzschwäche dar.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Herz-Erkrankungen
Verschleppte Erkältung, Grippe und Co.:Risiko Herzmuskelentzündung: Die unterschätzte Gefahrvon Tom Khazalehmit Video5:06
Gefährliche Verengung der Gefäße:Koronare Herzkrankheit - rechtzeitig erkennen und behandelnvon Andreas Kürtenmit Video5:07
Neues Verfahren für undichte Herzklappe:Trikuspidalklappe per Katheter soll Schwerkranken helfenvon Thomas Förstermit Video5:10
Synkope - plötzliche Ohnmacht:Kurze Bewusstlosigkeit - harmlos oder gefährlich?von Tom Khazalehmit Video4:59
Weitere Gesundheits-Themen
Tag gegen den Schlaganfall:Warum bei einem Schlaganfall jede Minute zähltvon Silke Potthoff
Volkskrankheit Parodontose:Parodontitis rechtzeitig erkennen, behandeln und vorbeugenvon Nicole Clouthmit Video4:59
Hautkrebs-Screening überflüssig?:Früherkennung von Hautkrebs auf dem Prüfstandvon Isabel de la Vegamit Video4:48
Wenn die Stimme versagt:Dysphonie: Wie Stimmprobleme Alltag und Beruf belastenvon Caroline Nixdorffmit Video5:09