Verfrühte Pubertät, Hautveränderungen und Knochenschmerzen: Hinter diesen Symptomen kann das McCune-Albright-Syndrom stecken. Auch Influencerin Josefine Scholl ist davon betroffen.

Leben mit dem McCune-Albright-Syndrom: Drei Betroffene berichten, was die Krankheit für sie bedeutet. 13.07.2026 | 5:58 min

Vor einiger Zeit hatte Josefine Scholl, Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, publik gemacht, dass sie am McCune-Albright-Syndrom, kurz MAS, leidet. Dabei handelt es sich um eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die schwere Folgen haben kann. Betroffen sind vor allem das Hormonsystem, die Haut und die Knochen.

McCune-Albright-Syndrom: Typische Merkmale Das Syndrom wurde nach den Ärzten Donovan McCune und Fuller Albright benannt, die die Erkrankung in den 1930er-Jahren erstmals beschrieben haben. Es gibt drei typische Ausprägungen des McCune-Albright-Syndroms.



Fibröse Dysplasie: Hierbei wird normales Knochengewebe durch Bindegewebe ersetzt, was die Knochenstruktur schwächt und zu Verformungen und in seltenen Fällen zu Knochenbrüchen führen kann.



"Café-au-Lait-Flecken": Dabei handelt es sich um Pigmentflecken - flache, hyperpigmentierte Körpermale, die typischerweise hell- bis dunkelbraun sind.



Hormonelle Fehlfunktion: Betroffene können vorzeitig in die Pubertät kommen, manchmal schon im Kleinkindalter. Manche leiden an einer Schilddrüsenüberfunktion und anderen hormonellen Störungen.



Bei starken Knochenschmerzen oder Knochendeformierungen, vorzeitigem Beginn der Pubertät oder Symptomen einer Schilddrüsenüberfunktion, sollte MAS als Erkrankung in Betracht gezogen werden. Anlaufstellen sind je nach Beschwerden ein Kinderorthopäde oder Kinderendokrinologe. Bei der Untersuchung sollte immer auch auf mögliche Hautveränderungen geachtet werden.

Manche Patienten haben schon im Kindesalter starke Symptome, bei anderen wird die Krankheit erst durch Zufall im Erwachsenenalter entdeckt.

Ann-Christin Friedrich leidet seit zwölf Jahren an unerklärlichen Symptomen - scheinbar ohne konkrete Ursache. Ein Team aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen unterstützt sie auf der Suche nach einer Diagnose. 27.02.2026 | 4:44 min

Version in Einfacher Sprache Diesen Beitrag in Einfacher Sprache lesen

Welche Symptome MAS verursachen kann

Einer der führenden Experten für das McCune-Albright-Syndrom in Deutschland ist Lothar Seefried von der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus, Würzburg. Gemeinsam mit seinen Kollegen behandelt er Betroffene mit MAS. Viele von ihnen leiden unter diffusen Schmerzen, vor allem in den Knochen, ohne die Ursache dafür zu kennen.

Das sind tatsächlich sehr unangenehme Schmerzen, die einen erheblichen Leidensdruck machen. „ PD Dr. Lothar Seefried, Orthopäde

Der Grund: Durch den genetischen Defekt befindet sich der Knochen ständig im Umbau und kommt nicht zur Ruhe, um aushärten zu können.

Für die Betroffenen bedeutet die Erkrankung nicht nur eine körperliche, sondern oft auch eine psychische Belastung - vor allem für diejenigen, bei denen der Schädelknochen von Verformungen erkennbar betroffen ist.

Das Pitt-Hopkins-Syndrom ist eine seltene, genetische Erkrankung deren Diagnose sich oft als schwierig erweist. 28.02.2025 | 4:56 min

MAS: Genetische Mutation, die nicht vererbt wird

Das McCune-Albright-Syndrom wird durch eine Veränderung im GNAS-Gen verursacht. Es handelt sich um eine sogenannte spontane Variante, die nicht vererbt wird.

Man hat bei MAS ein Mosaik aus überwiegend gesunden Zellen mit einigen genetisch veränderten kranken Zellen im Körper. „ PD Dr. Lothar Seefried, Orthopäde

Sehr häufig finden sich Abkömmlinge dieser genetisch veränderten Zellen im Knochen, erklärt Seefried. Verlauf und Schwere des McCune-Albright-Syndroms können stark variieren und sind abhängig vom Ausmaß und der Verteilung der veränderten Zellen.

Zwar endet das Fortschreiten der Erkrankung häufig mit der Pubertät, MAS kann aber ein Leben lang Probleme verursachen.

Diagnose von MAS gestaltet sich schwierig Nicht immer wird MAS gleich erkannt, weil die Krankheit sehr selten ist. Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit ein Mensch von 100.000 bis zu einer Million betroffen ist.



Skelettveränderungen können mithilfe von Szintigraphie, Röntgen und oder Ganzkörper-Magnetresonanztomografie diagnostiziert werden. Um die endokrinologischen Auswirkungen nachzuweisen, sind entsprechende Laboruntersuchungen notwendig, etwa die Bestimmung des Hormonspiegels.



Weil die GNAS-Mutation im Mosaik vorliegt, kann man sie nicht in jedem Gewebe zuverlässig nachweisen. Ist eine Blutprobe unauffällig, schließt das also ein McCune-Albright-Syndrom nicht aus. Für eine zuverlässige Diagnose sind daher in der Regel mehrere Tests erforderlich.

Menschen mit seltenen Erkrankungen haben oft einen langen Leidensweg hinter sich. Das Modellvorhaben zur Genomsequenzierung soll die Diagnosemöglichkeiten verbessern. 27.02.2025 | 27:41 min

Wie MAS behandelt werden kann

Für das McCune-Albright-Syndrom gibt es keine ursächliche Behandlung. Da nicht alle Zellen betroffen sind, sind Überlegungen zu einer genetischen Behandlung nicht einfach umsetzbar.

Grundsätzlich muss man den Leuten die Angst vor der Erkrankung nehmen. „ PD Dr. Lothar Seefried, Orthopäde

Auch wenn die Veränderungen nicht verschwinden, könne man Wege finden, damit umzugehen und ein möglichst normales Leben führen, sagt der Experte.

Behandelt werden können nur die Symptome. So könne man bei einer frühen Pubertätsentwicklung etwa mit Hormonen gegensteuern, erklärt Seefried. Bei Problemen mit den Knochen kämen auch Medikamente aus der Osteoporose-Therapie zum Einsatz. Diese seien aber nicht für eine Langzeittherapie geeignet.

Wir haben bis heute keine geradlinige Therapieoption für MAS. „ PD Dr. Lothar Seefried, Orthopäde

Ein relativ neuer Ansatz seien Substanzen, die gezielt in Signalwege der Zellen eingreifen, um die Auswirkungen der Erkrankung einzudämmen, so der Experte.

Verhärtetes Muskelgewebe kann starke Schmerzen auslösen. Die Ursache bleibt jedoch oft unerkannt. Monique Bischof litt jahrelang unter chronischen Muskelschmerzen. Was ihr schließlich geholfen hat. 02.06.2026 | 5:18 min

Warum Bewegung bei MAS wichtig ist

Sport und Bewegung, individuell abgestimmt, seien wichtig, um eine gute muskuläre Aufbausituation zu erreichen. Auch wenn vielfach die Sorge bestehe, der Knochen könne bei geringer Belastung brechen, sei das in der Regel nicht der Fall, erklärt Seefried. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sei die muskuläre Entwicklung enorm wichtig.

Ein gesunder Bewegungsapparat ist das Kapital für Menschen mit MAS, gerade auch im höheren Lebensalter. „ PD Dr. Lothar Seefried, Orthopäde

Alles was schmerzfrei an sportlicher und körperlicher Betätigung machbar sei, könne man sicher und guten Gewissens durchführen, sagt Lothar Seefried.

Die Prognose für Menschen mit McCune-Albright-Syndrom sei sehr unterschiedlich. Viele Betroffene könnten mit angemessener Behandlung ein praktisch normales Leben führen. Man könne in der Regel auch von einer normalen Lebenserwartung ausgehen. Heilung gebe es derzeit aber keine, so der Experte.

Weitere Informationen Aufklärung, Vernetzung und Unterstützung erhalten Betroffene hier:



FD/MAS Patientenvereinigung e. V.

Julia Tschakert ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Anna Hörster lebt von klein auf mit starken Schmerzen. Probleme mit ihrem Rücken und der Schulter kommen hinzu. Erst 2021 erhält sie die Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrom. Eine sehr seltene, erblich bedingte Erkrankung des Bindegewebes. 16.06.2026 | 15:08 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.